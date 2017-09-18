 Ответственная за пожарную безопасность воспитатель детского лагеря "Виктория" арестована

сообщается на сайте суда.
Воспитательницу взяли под стражу на два месяца без права залога. Она подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель детей в одесском лагере будут совместно расследовать полиция и прокуратура, - Князев
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Но её нельзя отдавать этим сволочам. Она последняя, кто должен нести ответственность.
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