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 Ответственная за пожарную безопасность воспитатель детского лагеря "Виктория" арестована

пожар детский виктория лагерь

Киевский районный суд Одессы взял под стражу ответственную за пожарную безопасность детского лагеря "Виктория" воспитателя, в котором в результате пожара погибли трое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте суда.

Воспитательницу взяли под стражу на два месяца без права залога. Она подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.

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Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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а трухе парик надеть на лысую башку слабо?
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ты шо... траха же партнер порошенко.. они вместе этот лагерь открывали, попиарившись на деребане детских жизней
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Это она что-ли крала на тендере ? Ее вина что согласилась на эту должность! А сидеть уже вчера должны совсем другие люди, но они повязаны с Киевом !
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То есть должность была формальной. А погибли реально. Значит надо думать головой , а не куриными мозгами про ответственность
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уборщицу ещё арестуйте. это какой-то сюрр
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Стрелочник всегда виноват,как и Штепа отдуваться будет, за все дела хапуг и воров.
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О господи, отпустите эту несчастную женщину, скорее же арестуйте Порошенко, при чем тут она, шоколадные садисты!
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а вот интересно, эта воспитательница имела хоть какуюто базовую подготовку? К сожалению, её арест и даже осуждение не приведёт к изменению в системе. Сотни подобных "ответственных" воспитательниц просто вздохнут о своей нелёхкой доле и всё.
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Может ей хватит ума сказать, что она каждый день обращалась к начальству с требованием устранить нарушения. Хотя...задним числом заявления уже не напишешь...
Но её нельзя отдавать этим сволочам. Она последняя, кто должен нести ответственность.
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Воспитатель была законспирированным шатуном внедренным еще во времена горбатого
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Воспитательница? За пожарную безопасность?! Она что - должностное лицо?! Ответственным за пожбезопасность там может быть только директор и те,кто не установили пожсигнализацию согласно нормативам!(тупо раздерибанили-сэкономили).
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