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Все про:Литва (1225) нарушения (735) Россия (72310) самолет (2258)

 Минобороны РФ назвало "политизированными" претензии Литвы о вторжении в воздушное пространство

россия самолет ил-76

В Минобороны России назвали "политизированными" заявления Литвы о намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

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В российском министерстве рассказали, что 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства.

Из-за возникшего грозового фронта, угрожавшего безопасности экипажа и людей, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута и направили самолеты в сторону воздушной границы Литвы, якобы предварительно отправив запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе. В Минобороны России уверены, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.

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"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны, самолеты кратковременно отклонились от маршрута и облетев опасный участок сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве особо отметили, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны России по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало.

Ранее российского посла в Литве вызвали в МИД страны и вручили ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики. Власти страны также потребовали от компетентных органов российского руководства предоставить объяснение в кратчайшие сроки.
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ну, Моисей 40 лет блуждал с народом по пустыне. Вот и путен подумал - а я чем хуже?
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Они и в Крыму заблудились и на Донбассе политизировано всё, уже три года..
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В 2 часа ночи 21 августа 1968 года на аэродроме «Рузине» в Праге высадились передовые подразделения 7-й воздушно-десантной дивизии. Они блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться советские Ан-12 с десантом и боевой техникой. Захват аэродрома был произведен с помощью обманного маневра: подлетающий к аэродрому советский пассажирский самолет запросил аварийную посадку из-за якобы повреждения на борту. После разрешения и посадки десантники с самолета захватили диспетчерскую башню и обеспечили посадку десантных самолетов.
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Давайте самолеты Литвы будут отклоняться и пролетать над территорией московии.
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Надо было сбить их нахер, а потом когда свинособакское говно начало вонять, сказать им чтобы не политизировали
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во во "отклонились" в Турции тоже "отклонялись" до поры до времени. правда об это сейчас вспоминать в кацапии не модно
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ назвало "политизированными" претензии Литвы о вторжении в воздушное пространство
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