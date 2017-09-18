 Минобороны РФ назвало "политизированными" претензии Литвы о вторжении в воздушное пространство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
В российском министерстве рассказали, что 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства.
Из-за возникшего грозового фронта, угрожавшего безопасности экипажа и людей, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута и направили самолеты в сторону воздушной границы Литвы, якобы предварительно отправив запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе. В Минобороны России уверены, что пилоты действовали в строгом соответствии с нормами международного права.
"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны, самолеты кратковременно отклонились от маршрута и облетев опасный участок сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве особо отметили, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны России по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало.
Ранее российского посла в Литве вызвали в МИД страны и вручили ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики. Власти страны также потребовали от компетентных органов российского руководства предоставить объяснение в кратчайшие сроки.
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https://www.youtube.com/watch?v=L55iyVK052c
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