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Все про:амнистия (407) заключенные (380)

 Почти 1,2 тыс. осужденных подпадают под действие закона об амнистии,- Минюст

чернышев

По предварительным расчетам, под действие закона "Об амнистии в 2016 году" по формальным признакам подпадает 1196 осужденных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

"По предварительным расчетам, под действие закона Украины "Об амнистии в 2016 году" в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по формальным признакам подпадает 1196 осужденных, из которых 1052 - под освобождение от дальнейшего отбывания наказания и 144 - под сокращение срока наказания ", - рассказал Чернышов.

Замминистра уточнил, что, в частности, под освобождение от дальнейшего отбывания наказания по формальным признакам подпадает 46 человек, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, 1 беременная женщина, 109 человек, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, 50 больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями, 26 человек преклонного возраста, 3 участника ликвидации аварии на ЧАЭС и 33 человека, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО.

Он также рассказал, что на каждого человека, который будет освобожден из учреждений исполнения наказаний по амнистии, в органы государственной власти по избранному ему месту жительства будут направлены уведомления о постановке на учет, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве.

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Почему Гадиному? Амнистию барыга подписывает, ему и поклонись
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Він того баригу геть на дух не переносить, не те шо вклонятися. Слідкуй за вітрами і коментами.
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Так нехрен хреновину писать, Гадя тут причем?
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А діаманові попадають? Чи може соломонович...
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Мало уголовников вышли по закону Савченко, добавим амнистией. И так уже страшно по улицам ходить.
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Перед Майданом чивакуня тоже амнистию устроил - не помогло.
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посадили какую то мелочь, а многие ждут приговора в сизо
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посадили какую то мелочь, а многие ждут приговора в сизо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПочти 1,2 тыс. осужденных подпадают под действие закона об амнистии,- Минюст
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