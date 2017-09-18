 Почти 1,2 тыс. осужденных подпадают под действие закона об амнистии,- Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.
"По предварительным расчетам, под действие закона Украины "Об амнистии в 2016 году" в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по формальным признакам подпадает 1196 осужденных, из которых 1052 - под освобождение от дальнейшего отбывания наказания и 144 - под сокращение срока наказания ", - рассказал Чернышов.
Замминистра уточнил, что, в частности, под освобождение от дальнейшего отбывания наказания по формальным признакам подпадает 46 человек, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, 1 беременная женщина, 109 человек, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, 50 больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми заболеваниями, 26 человек преклонного возраста, 3 участника ликвидации аварии на ЧАЭС и 33 человека, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО.
Он также рассказал, что на каждого человека, который будет освобожден из учреждений исполнения наказаний по амнистии, в органы государственной власти по избранному ему месту жительства будут направлены уведомления о постановке на учет, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве.
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"Когда-то мы придем к амнистии, которую сейчас никто не воспринимает", - Черныш(74)
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