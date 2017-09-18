 Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед украинской диаспорой в Нью-Йорке.
"Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах с новой администрацией Соединенных Штатов Америки", - сказал он. По его словам, предоставление такого оружия позволяет "значительно повысить цену" для российского агрессора и помешать ему перейти к наступательным действиям.
Он отметил, что речь идет не только о ракетах Javelin. "Мы также говорим о системе радиоэлектронной борьбы, которая демонстрирует миру неопровержимые доказательства преступлений России", - пояснил Порошенко. Он подчеркнул, что это дает возможность устанавливать место, время и калибр тяжелого оружия, которое Россия подтянула к линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений.
"Это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления Российской Федерации в Международном суде в Гааге. Это не просто оружие - это юридические инструменты защиты украинской позиции, и именно поэтому это так важно", - подчеркнул Президент.
"Это еще открывает возможности предоставления нам аналогичной помощи со стороны Британии, Канады, других стран, которые ждут политического решения Соединенных Штатов Америки", - добавил глава государства.
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МОРКОВНО-ШОКОЛАДНЫЕ БЛ@ДИ И ИМПОТЕНТЫ ПРОСРАЛИ КРЫМ И ДОНБАСС И ДАЖЕ СЕПАРОВ ЗА 4 ГОДА ПОСАДИТЬ НЕ МОГУТ УБЛЮДКИ!!!
А ты хуйло пролежало 4 года перед телевизором
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