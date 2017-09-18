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 Политика Украины
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 Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"

порошенко

Переговоры о предоставлении Украине оборонительного летального оружия продвинулись очень далеко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед украинской диаспорой в Нью-Йорке.

"Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах с новой администрацией Соединенных Штатов Америки", - сказал он. По его словам, предоставление такого оружия позволяет "значительно повысить цену" для российского агрессора и помешать ему перейти к наступательным действиям.

Он отметил, что речь идет не только о ракетах Javelin. "Мы также говорим о системе радиоэлектронной борьбы, которая демонстрирует миру неопровержимые доказательства преступлений России", - пояснил Порошенко. Он подчеркнул, что это дает возможность устанавливать место, время и калибр тяжелого оружия, которое Россия подтянула к линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений.

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"Это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления Российской Федерации в Международном суде в Гааге. Это не просто оружие - это юридические инструменты защиты украинской позиции, и именно поэтому это так важно", - подчеркнул Президент.

"Это еще открывает возможности предоставления нам аналогичной помощи со стороны Британии, Канады, других стран, которые ждут политического решения Соединенных Штатов Америки", - добавил глава государства.
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ни одного коммента порохобідла по событиям в Одессе... Типичное поведение порохоботов... если что-то плохое - делать вид что ничего не было...
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Любой адекватный человек понимает что поставки оружия требуют тишины в эфире, как и деньги любят тишину так и переброска оружия. А это чистый пиар.
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Какая может быть адекватность у мародёра-клептомана и вора?
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он специально сказал, что бы у вас запоребриковых пуканы пылали.
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Просто напомню, кого конкретно оправдал рошеновский суд Одессы
Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах" - Цензор.НЕТ 5024
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Alter Nator

МОРКОВНО-ШОКОЛАДНЫЕ БЛ@ДИ И ИМПОТЕНТЫ ПРОСРАЛИ КРЫМ И ДОНБАСС И ДАЖЕ СЕПАРОВ ЗА 4 ГОДА ПОСАДИТЬ НЕ МОГУТ УБЛЮДКИ!!!

А ты хуйло пролежало 4 года перед телевизором
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я тебе ноздри плоскогубцами вырву выродок
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У нас обманом отобрали ядерное оружие, но у нас еще есть атомные электростанции, газопроводы и армия.


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А ты попробуй подумать, хоть раз в жизни, вдруг тебе понравится
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Ты сам в этот дикий бред веришь порохобот ???
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Это знают те кому об этом знать положено. Девушка а зачем вам политика ? Может чаю ?
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я тебе уже сказала,что таким,как ты - чай уже не поможет. Свободен.
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Вот именно. Надо верить и поддерживать а не палки в колеса совать.
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"Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов." (Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"
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