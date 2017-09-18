 Порошенко: Дело замглавы Меджлиса Чийгоза - это мое президентское дело

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами украинской громады и представителями крымскотатарских организаций в Нью-Йорке.
"Дело арестованного незаконным путем и брошенного за решетку политического заключенного Чийгоза - это мое президентское дело", - сказал он. По его словам, Украина сделает все для освобождения политических заключенных.
Президент подчеркнул, что проблема крымскотатарского народа - это общая проблема и Украина не собирается мириться с тем, что происходит в оккупированном Крыму по отношению к крымским татарам.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Друзья, всех, кто берет на себя наглость называться именами исторических персонажей спамить безбожно, как этого ПДРСа.
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Думаю, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: политики такого уровня не озвучивают на подобных Форумах лишь свою личностную позицию, а ретранслируют официальную позицию своей страны. Это говорит, прежде всего, о том, что политическая анти Российская конъюнктура будет корректироваться и видоизменяться, а постоянные стенания нашей страны о необходимости ужесточать санкции, начинают все более раздражать Западный мир.
Нам уже неоднократно намекали на то, что именно коррупция и отсутствие реальных реформ, в первую очередь реформ государственного управления, являются бедствием для Украины не меньшим, нежели российская агрессия на Донбассе.
Да и вечная война Вашингтона с Москвой не особо входит в планы новой Администрации США. Более того, слова Кондолизы Райз косвенно подтвердили и еще одну тенденцию, о которой недавно говорила лидер Германии Ангела Меркель. Речь о том, что начинают усугубляться проблемы в отношениях между ЕС и США. Европейская экономика достаточно серьезно страдает от антироссийских санкций, а потому в Европе ищут возможности для пересмотра отношений с Кремлем.
По крайней мере, поэтапного смягчения напряженности. Лидеры Германии и России смогли даже согласовать единую позиции в отношении предложения Москвы о введении миротворцев не только на линии разграничения, но и там, где работает Миссия ОБСЕ. Кстати, высказывание министра иностранных дел Германии Габриэля о том, Минские соглашения очень трудны для их исполнения, а потому стоит рассматривать смягчение санкций в случае установления устойчивого мира на Донбассе, прекрасно укладываются в эту картину, лишь подтверждая новые тенденции и намерения, которые в Киеве упорно не хотят замечать.
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