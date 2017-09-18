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 Политика Украины
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 Порошенко: Дело замглавы Меджлиса Чийгоза - это мое президентское дело

чийгоз

Украина будет бороться за освобождение всех украинских политических заключенных в России, в том числе заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами украинской громады и представителями крымскотатарских организаций в Нью-Йорке.

"Дело арестованного незаконным путем и брошенного за решетку политического заключенного Чийгоза - это мое президентское дело", - сказал он. По его словам, Украина сделает все для освобождения политических заключенных.

Президент подчеркнул, что проблема крымскотатарского народа - это общая проблема и Украина не собирается мириться с тем, что происходит в оккупированном Крыму по отношению к крымским татарам.

Также читайте: Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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Зато украинские продажные суды оправдывают российских убийц.
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лжецов привлекает забывчивость слушателей..
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Для липецкого збрехать,как дыхнуть,ну просто клиника.
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А кто он такой этот татарин,шо за него даже сам Петро ?
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Пшла нах, курва.
Друзья, всех, кто берет на себя наглость называться именами исторических персонажей спамить безбожно, как этого ПДРСа.
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Ну если это дело чиколатное, то, извини Чийгоз - пистец тебе.
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ну надо же.. За главу Меджлиса - его личное,а за всех,кто попроще - нахрен с пляжа..
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Осталось добавить,запомните эти слова .Олимпийский чемпион по вранью,продолжает свои феерические гастроли в Украине.
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петруха уже делит заложников на полезных и не очень?
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цикаво хто ему рейтинг заложников присылает...медведчук?
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Так пусть будет для всех пленных и заложников президентское дело.
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Экс-Госсекретарь США Кондолиза Райз, выступая в "Мистецком Арсенале" обратилась к Украине с четким месседжем и призывом о том, что "… нам не следует ждать от Запада полной изоляции России. Этого не будет, так Россия - важная страна". В этом же выступлении было отмечено, что Украина должна воспользоваться тем временем, пока действуют антироссийские санкции для реального реформирования страны…
Думаю, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: политики такого уровня не озвучивают на подобных Форумах лишь свою личностную позицию, а ретранслируют официальную позицию своей страны. Это говорит, прежде всего, о том, что политическая анти Российская конъюнктура будет корректироваться и видоизменяться, а постоянные стенания нашей страны о необходимости ужесточать санкции, начинают все более раздражать Западный мир.
Нам уже неоднократно намекали на то, что именно коррупция и отсутствие реальных реформ, в первую очередь реформ государственного управления, являются бедствием для Украины не меньшим, нежели российская агрессия на Донбассе.
Да и вечная война Вашингтона с Москвой не особо входит в планы новой Администрации США. Более того, слова Кондолизы Райз косвенно подтвердили и еще одну тенденцию, о которой недавно говорила лидер Германии Ангела Меркель. Речь о том, что начинают усугубляться проблемы в отношениях между ЕС и США. Европейская экономика достаточно серьезно страдает от антироссийских санкций, а потому в Европе ищут возможности для пересмотра отношений с Кремлем.
По крайней мере, поэтапного смягчения напряженности. Лидеры Германии и России смогли даже согласовать единую позиции в отношении предложения Москвы о введении миротворцев не только на линии разграничения, но и там, где работает Миссия ОБСЕ. Кстати, высказывание министра иностранных дел Германии Габриэля о том, Минские соглашения очень трудны для их исполнения, а потому стоит рассматривать смягчение санкций в случае установления устойчивого мира на Донбассе, прекрасно укладываются в эту картину, лишь подтверждая новые тенденции и намерения, которые в Киеве упорно не хотят замечать.
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