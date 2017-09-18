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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (13830) Донбасс (16110) Антитеррористическая операция (17461) потери (1197)

 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко

порошенко

За время Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США в Нью-Йорке.

"Украинцы - нация мира, мы никого не хотим убивать. Но наше государство, наш народ заплатил очень высокую цену - 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военных, отдали свою жизнь только за право Украины называться независимой нацией, восстановить нашу независимость и также за право окончательно попрощаться с Российской империей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мартиролог погибших воинов АТО открыт в Киеве. ФОТОрепортаж
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10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2341Вiльний‏ @NoFated 1 ч.1 час назад
В 2018 году агент Кремля порошенко обойдётся нищим налогоплательщикам UA почти в миллиард гривен. Мрази, вы хоть читали, за что голосуете?

10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9111
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Зараз у Пороха - величезна піар-кампанія. Останнім часом він полюбляє перерізати стрічки на різних об'єктах. Але далі з цими об'єктами трапляється шось ДУЖЕ і ДУЖЕ ПОГАНЕ.
Питання: чи варто запрошувати Пороха ?
Він марширує по слідах Янека:
http://argumentua.com/stati/gastroli-poroshenko-po-stopam-yanukovicha
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Отже - і вирушить скоро "по слідах Янека" - в напрямку Ростова .
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Это специально в такую новость такую довольную харю вставили.
10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3022
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Это лучшее фото , что смогли найти. Пердо в последнее время, лучше вообще к камере, задом становиться.
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А яка різниця ?
Вигляд все одно однаковий !
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Унікальний випадок - найкривавіша АнтиТерористичнаОперація за всю історію людства - невідомо проти кого спрямована , оскільки офіційно визнаних Україною терористів немає !
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Але неофіційно всі визнають агресію росії.Волкер вчора цікаві заяви робив.
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неофіційно ....

Хочеш , я неофіційно визнаю тебе королевою форуму ЦН ..?
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Ну , можливо і не зовсім шоколадною ... просто кольором на нього схожим ...))
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Ти , сьогодні , на диво самокритичний ..))
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Байдужим до смертей українців цього не зрозуміти.
Вони весь час розважаються в таких темах.
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10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9173 Ksenia VB

Таких козлів краще відстрелювати по тихому.
18.09.2017 21:10

багато вже відстріляла ?
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Скільки смертей приніс нам руцкий мир...
Але ж не перевелись ще дурні,які бажали б померти на росії...
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також не перевелись дурні, які вилизують дупу мародеру-баризі
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но барыгу это не смущает, он ворует все больше, прикрываясь войной
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Сами дурні - це наша влада, яка вже сама не розуміє, де правда, а де кривда. І президент, який за 2-а тижні, обіцяв припинити війну , який не хоче визнавати кацапію- агресором, а захоплені території - окупованими
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10 тисяч загинуло наших патріотів, а в цей час у Чорноморську спокійно відпускають СЕПАРІВ. Українці, до якіх пір таке триватиме ?
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Какое-то Хло обещало закончить войну за 2 недели.
Это была сознательная ложь, не правда ли?
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Цікаво чути про 3.5ти-річне АТО. Що ж це за терористи такі вправні, що їх ніяк не переможе наша армія на чолі з видатним головнокомандуючем Петром Порошенко?
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Вечная память людям, пострадавшим за нашу настоящую независимость
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Надеюсь что после этих цифр рейтинг главнокомандующего возрастет в разы как и всенародная любовь.
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Порошенко уже давненько не одевает камуфляж, чтобы лишний раз не вспоминали что он главком.
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И как-то по счастливой случайности ни одного сына даже захудалого руководителя, я уже не говорю о сыновьях чьи ПАПы занимают очень высокие посты.
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А скільки ще загинуть від рук "таргових партнерів" цієї влади ?!
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10 тысяч украинских граждан а не украинцев.Повнимательнее с формулировками.
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Таджикистан. Кремлевский почерк = Украина... тупым дыровцам не смотреть, мозК взорвется...
https://www.youtube.com/watch?v=4TcSvv3FPp0
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сколько хороших людей погибло чтобы в Полтавской области УкрРосГаз ставил свои газовые вышки.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко
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