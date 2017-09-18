 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США в Нью-Йорке.
"Украинцы - нация мира, мы никого не хотим убивать. Но наше государство, наш народ заплатил очень высокую цену - 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военных, отдали свою жизнь только за право Украины называться независимой нацией, восстановить нашу независимость и также за право окончательно попрощаться с Российской империей", - сказал он.
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В 2018 году агент Кремля порошенко обойдётся нищим налогоплательщикам UA почти в миллиард гривен. Мрази, вы хоть читали, за что голосуете?
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Питання: чи варто запрошувати Пороха ?
Він марширує по слідах Янека:
http://argumentua.com/stati/gastroli-poroshenko-po-stopam-yanukovicha
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Вигляд все одно однаковий !
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https://www.youtube.com/watch?v=n20mcW6p_Cc
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Хочеш , я неофіційно визнаю тебе королевою форуму ЦН ..?
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Вони весь час розважаються в таких темах.
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Таких козлів краще відстрелювати по тихому.
18.09.2017 21:10
багато вже відстріляла ?
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Але ж не перевелись ще дурні,які бажали б померти на росії...
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Это была сознательная ложь, не правда ли?
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https://www.youtube.com/watch?v=4TcSvv3FPp0
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