 "Мы должны предоставить Украине защитные системы", - экс-генсек НАТО Расмуссен после поездки на Донбасс. ВИДЕО

"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал он.
Он также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4- AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) 18 вересня 2017 р.
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В настоящий момент, по словам очевидцев, горит установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД). Пожарные ликвидируют возгорание. Район оцепили сотрудники правоохранительных органов.
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https://www.youtube.com/watch?v=PpJic6-RwQY
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