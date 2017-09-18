 Во время бригадных учений на Николаевщине загорелась боевая машина - пожар локализован, жертв нет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
"Сегодня в одном из подразделений бригады, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе бригадных учений, во время марша в районе пгт Веселиново Николаевской области произошло возгорание боевой машины - самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.
"Возгорание было оперативно локализовано. Человеческих потерь нет, угрозы гражданскому населению отсутствуют", - сообщили в бригаде.
О точных причинах пожара и объеме нанесенного ущерба выясняют, проводится служебное расследование.
На месте работают представители военной прокуратуры, ГСЧС. Начато следствие.
Подразделения бригады продолжают выполнять учебно-боевые задачи в плановом режиме.
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