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Все про:Николаевская область (874) пожар (3595) 79 отдельная аэромобильная бригада (3)

 Во время бригадных учений на Николаевщине загорелась боевая машина - пожар локализован, жертв нет

сау

В понедельник, 18 сентября, в районе пгт Веселиново Николаевской области во время бригадных учений произошло возгорание самоходной артиллерийской установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Сегодня в одном из подразделений бригады, которые выполняли учебно-боевые задачи в ходе бригадных учений, во время марша в районе пгт Веселиново Николаевской области произошло возгорание боевой машины - самоходной артиллерийской установки", - говорится в сообщении.

"Возгорание было оперативно локализовано. Человеческих потерь нет, угрозы гражданскому населению отсутствуют", - сообщили в бригаде.

О точных причинах пожара и объеме нанесенного ущерба выясняют, проводится служебное расследование.

На месте работают представители военной прокуратуры, ГСЧС. Начато следствие.

Подразделения бригады продолжают выполнять учебно-боевые задачи в плановом режиме.

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Гарантий от старого совдеповского хлама нет, надо закупать или производить новую технику, но уже не при этой бездарной и воровской власти.
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И много напроизводил, производитель? На форумах - все стратехи охренительные. А по сути - только интернет засоряют.
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Человеческих потерь нет, угрозы гражданскому населению отсутствуют
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Слава Богу..........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время бригадных учений на Николаевщине загорелась боевая машина - пожар локализован, жертв нет
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