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 Политика Украины
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 На Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко

лысенко

В оккупированной части Донбасса находятся 2900 кадровых военнослужащих России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.

"На сегодняшний день остается 2900 - именно кадровых российских военнослужащих. И около 31 тыс. оккупационных войск", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ

По его словам, боевики и российские военные имеют на вооружении около 170 танков, 300 боевых машин различного типа, более 300 артиллерийских систем, до 100 реактивных систем залпового огня.

"Но наблюдается тенденция к выводу новейшей техники, которая проходила испытания на территории Донбасса, и обслуживающего персонала в Россию. То есть они не хотят, чтобы она там осталась", - рассказал Лысенко.
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Это тебе об этом путип сказал или лично порошенко?
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сабж - военный человек. Что прикажут то и будет говорить. Поэтому цена этим "рапортам" 0 целых ...й десятых
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Они есть и их нет,такое может быть и Хабаровском крае.
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Навіщо він постійно видае военну тайну. Цеж він може підствити того хлопа що постійно кацапів рахуе.
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их же не по головам считают. Усредненные данные по казармам/общагам, по данным по довольствию в том числе.
Не раскрою секрет, если скажу, что даже расход мыла, хлеба, белья - тоже военная тайна?
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вже менше до вашого відома. адже ми не стріляємо. і до речі- їх взагалі там немає...
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А в Украине во власти находиться несчитанное количество подхуйлятников и шо ?
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Брехло,не один "суд" рехформированый это не паризнал.Кушайте не обляпайтесь.
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Як їх рахують..Хто кадровий,хто звільнений,хто найманий...
Кожного разу інші цифри.
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Дуже просто рахують кричуть Слава Украини! Хто схватився за зброю той кадровий звільнений тікае найманий дивиться на кадрового.
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Нихрена не понял. 31 тыс. оккупационных войск, из них 2,9 кадровых российских военнослужащих. А остальные мирные кацапские жители оккупационных войск?
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ну, тут есть и реально добровольцы, насмотревшиеся говна по русТВ.
Моторыло был кадровым? А Бабай? А Гиркин?
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Да что у них так цифры то скачут, только недавно говорили о минимум 6 тыс.
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да, это у нас с год тому установили русоскоты памятник - БМДшку возле старой бетонной стелы. Причем не стесняясь называют это памятником русским десантникам
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ну ото оно и полыхает
вата верещит "проклятые укропы! уже в столице(!!!!) взрывают памятнике "братьям русским"
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Они даже и не представляют, насколько близко удавка к их поганому горлу. Как только начнется, сотни взлетят на воздух в первые минуты - штабы, казармы, "министерства", автопарки...

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Огласите весь писок пжлста,поименн,о так сказать и снимки передвижения российско оккупационных войск добавьте(как в Сирии колонны ИГИЛ).
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Зі списком можеш ознайомитесь наприклад на Псковських кладовищах.
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Для всех кто пишет "а раньше говорили 6000" (или другие цифры)
1. речь о кадровых военных. остальные "отпускники"
2. в середине сентября у них была ротация. так вот местные пишут что по ротации уезжало 10 а приезжало 2-3.
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а в Киеве сколько "кадровых российских" ? пора бы сосчитать.
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"не важно сколько, а важно, кто считает" - перефразируя одного, очень опытного в подтасовках, руководителя.
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По его словам, боевики и российские военные имеют на вооружении около 170 танков, 300 боевых машин различного типа, более 300 артиллерийских систем, до 100 реактивных систем залпового огня.Источник: https://censor.net.ua/n455845 __________________ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ЦИФРЫ!!!!! а вот ДРУГИЕ данные: В зоне АТО находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.
На Донбассе находится более 700 российских танков, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN."В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300-т систем залпового огня", - заявил Порошенко, добавив, что эта огромная армия поддерживается Россией, оккупирует территории и нападает на Украину. ______________КАК ГОВОРИТСЯ - ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ ИЛИ УГАДАЙТЕ С ТРЕХ РАЗ - КТО ИЗ НИХ БРЕШЕТ...ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ОБА!
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На Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко - Цензор.НЕТ 453 Стрелок
Для всех кто пишет "а раньше говорили 6000" (или другие цифры)
1. речь о кадровых военных. остальные "отпускники"
2. в середине сентября у них была ротация. так вот местные пишут что по ротации уезжало 10 а приезжало 2-3.
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По этому поводу высказывался и Гройсман:

На вооружении боевиков 406 танков, 848 БТР, 208 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 732 артиллерийские системы и 413 средств противовоздушной обороны. Источник: http://censor.net.ua/n435163
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Нас готовят к сюрпризу, т.е. созданию сепарского гнойника "а-ля Приднестровье". Количество путлеровских войск уже уменьшили на треть, а завтра скажут, что вообще там их нет. Порошенко предатель и преступник, которого надо немедленно убрать и судить, иначе они с Ахметовым и Гройсманом угробят Украину окончательно. Эти твари без родины и морали. Бабло - вот из бог.
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так порубить эту зелень, как на пазлы и отправить урганту.
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редеют ряды. )) Сподіваюсь усі інші удобрюють донбаську землю.
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Народили українка, росіянка і полячка. Дітей переплутали. Батьки вирішують, що робити. Українець:
- Слава Україні!
Одна дитина випросталася.
- Це мій!
Забрав і пішов. Поляк взяв іншого малюка.
Росіянин:
- З чого ти взяв, що це твій?
- Коли українець крикнув: «Слава Україні!», мій посміхнувся, а твій обісрався.
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530 танков я так понимаю пропили, осталось только 170.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко
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