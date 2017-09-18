 На Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.
"На сегодняшний день остается 2900 - именно кадровых российских военнослужащих. И около 31 тыс. оккупационных войск", - сказал он.
По его словам, боевики и российские военные имеют на вооружении около 170 танков, 300 боевых машин различного типа, более 300 артиллерийских систем, до 100 реактивных систем залпового огня.
"Но наблюдается тенденция к выводу новейшей техники, которая проходила испытания на территории Донбасса, и обслуживающего персонала в Россию. То есть они не хотят, чтобы она там осталась", - рассказал Лысенко.
1304 45
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"(8)
10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. военнослужащих, погибли за время АТО, - Порошенко(33)
На встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис(22)
Враг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб(6)
Уволеные за скандальную СМС-переписку прокуроры пытаются восстановиться на работе через суд(5)
Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты. ВИДЕО(239)
Сегодня террористы 13 раз обстреливали украинские позиции: ранен боец(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не раскрою секрет, если скажу, что даже расход мыла, хлеба, белья - тоже военная тайна?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кожного разу інші цифри.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Моторыло был кадровым? А Бабай? А Гиркин?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вата верещит "проклятые укропы! уже в столице(!!!!) взрывают памятнике "братьям русским"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. речь о кадровых военных. остальные "отпускники"
2. в середине сентября у них была ротация. так вот местные пишут что по ротации уезжало 10 а приезжало 2-3.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Донбассе находится более 700 российских танков, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN."В оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300-т систем залпового огня", - заявил Порошенко, добавив, что эта огромная армия поддерживается Россией, оккупирует территории и нападает на Украину. ______________КАК ГОВОРИТСЯ - ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ ИЛИ УГАДАЙТЕ С ТРЕХ РАЗ - КТО ИЗ НИХ БРЕШЕТ...ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ОБА!
Ответить
Для всех кто пишет "а раньше говорили 6000" (или другие цифры)
1. речь о кадровых военных. остальные "отпускники"
2. в середине сентября у них была ротация. так вот местные пишут что по ротации уезжало 10 а приезжало 2-3.
Ответить
На вооружении боевиков 406 танков, 848 БТР, 208 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 732 артиллерийские системы и 413 средств противовоздушной обороны. Источник: http://censor.net.ua/n435163
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Слава Україні!
Одна дитина випросталася.
- Це мій!
Забрав і пішов. Поляк взяв іншого малюка.
Росіянин:
- З чого ти взяв, що це твій?
- Коли українець крикнув: «Слава Україні!», мій посміхнувся, а твій обісрався.
Ответить
Ответить