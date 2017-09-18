 "Дело 2 мая в Одессе": в результате столкновений у Ильичевского горсуда пострадало минимум 20 правоохранителей, возбуждено дело по статье "хулиганство"

Об этом заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Как отметил Форостяк, после беспорядков под зданием суда никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью. Пострадавшие правоохранители получили ранения различной степени тяжести. Полицией было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
"Ситуацию стабилизировали, все спокойно. Есть открытое по факту этих столкновений уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). В отношении гражданских лиц не имеем сведений, чтобы кто-то обращался за медицинской помощью. По правоохранителям - как минимум 20 правоохранителей получили телесные повреждения различной важности", - заявил он.
Напомним, потасовки у здания Ильичевского суда Черноморска начались после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.
Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.
Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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- і всі вони сидять в кріслі Президента ?
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То хто ім дохтор ?
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Вони ж навіть себе не здатні захистити - як же ж вони тоді можуть захистити Україну ?
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З-ЗАКОННОСТЬ)))
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киву пришибленого пригрел, пацанов бросает на защиту тех кто их друзей и родных мог убивать...
ппцунг... вильна ....
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От , як би судді (разом із тими сєпарами...) були спалені там в будівлі того суду - от тоді б , одразу , всі і змінилось !
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Систему зламає тільки інша Система ... але поки що її навіть не помітно ..((
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Ватани,йух вам ,а Не Одесу!
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А нужны ли народу силовики, не способные защитить ДАЖЕ САМИХ СЕБЯ?!
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за кого і за що ті поліціянти постраждали ?
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