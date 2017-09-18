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 "Дело 2 мая в Одессе": в результате столкновений у Ильичевского горсуда пострадало минимум 20 правоохранителей, возбуждено дело по статье "хулиганство"

суд одесса дом 2 профсоюзов мая

В результате столкновений полиции с протестующими под зданием суда в Черноморске, где были оправданы фигуранты "дела 2 мая", пострадали минимум 20 правоохранителей.

Об этом заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Как отметил Форостяк, после беспорядков под зданием суда никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью. Пострадавшие правоохранители получили ранения различной степени тяжести. Полицией было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

"Ситуацию стабилизировали, все спокойно. Есть открытое по факту этих столкновений уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). В отношении гражданских лиц не имеем сведений, чтобы кто-то обращался за медицинской помощью. По правоохранителям - как минимум 20 правоохранителей получили телесные повреждения различной важности", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум оправданным судьями фигурантам "дела 2 мая" выдвинуто новое обвинение в сепаратизме

Напомним, потасовки у здания Ильичевского суда Черноморска начались после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Есси честно, то даже порохобыдло вряд ли сомневалось в оправдательном процессе для рюських подхуйловников
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вітаю вас всіх з рішучими реформами від петра порошенка .
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"после беспорядков"________ совсем офигели у авакова! "суд" устроил беспорядок, а отвечать должны граждане?????
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У нас как раз "граждане" и отвечают "по полной", а БАНДИТОВ ОТПУСКАЮТ.
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Lvbnhj, ну що постиш цього хворого легкою формою даунізма. Таких пів-України.
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Таких пів-України.

- і всі вони сидять в кріслі Президента ?
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не все. еще есть прокуроры, спикеры, губернаторы etc.
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Обрали - 22% олігофренів , а інші 78% виборців - із цим погодились ...
То хто ім дохтор ?
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Та так і було, Але історія вчить, що вона нічому не вчить.
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100% ... можливо , вона когось і вчить - але не нас , це точно ! ..((
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Активистов точно посадят,чтобы не мешали соевым реХВормам
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эту "власть" нужно гнать поганой метлой, пока ОПЯТЬ не пролилась кровь украинцев!
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Яке хуліганство!? Хуліганство - це безпричинне порушення громадського порядку! А тут причин для бунту хоч жупою їж. Почитайте, "правоохоронці", що робила сім!я Хуліген, від якої і пішов термін хуліганство! З відкіля вас дебілів вишкрібають!??
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этим сукам не по душе слово "бунт" - один шаг оказаться "вне закона"!
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Активистов посадят, ментов наградят. Поздравляю, нас оккупировала рашка. Пора создавать партизанские отряды.
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А я так думаю что эти персоны уже знали решение *суда*

"Дело 2 мая в Одессе": в результате столкновений у Ильичевского горсуда пострадало минимум 20 правоохранителей, возбуждено дело по статье "хулиганство" - Цензор.НЕТ 5418
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Сейчас в этот же "суд" оперативно будут патриотов свозить.Будут и оперативные пидозры и сизо без права залога.2014 год повторяется.
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То , так їм і треба !
Вони ж навіть себе не здатні захистити - як же ж вони тоді можуть захистити Україну ?
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Помяните Настоящих Людей которые спасли Одессу от кацапских выблядков
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И что после этого кто-нибудь поверит, что расследование пожара в детском лагере будет ОБЪЕКТИВНЫМ и главные УБИЙЦЫ ДЕТЕЙ понесут наказание ?
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Интересно в какой стране делают ещё оцепление вокруг суда с помощью спецназа?
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Так сразу было понятно,зачем петруха нацгвардии все лучшее стал отправлять.В лучших традициях овоща,вместо борьбы со внешним врагом,переключился на войну с народом.Сегодня стримы смотрел из под этого"суда",беркут вернулся во всей красе.Все те же наглые и усмехающиеся от безнаказанности рожи.
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Вот почему нужен независимый антикоррупционный суд. Чтоб и таких судей как эти судить. В том числе.
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Беспорядки?! ...танунах - это только разминка , самое интересное будет для власти немного попозже.
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А по какой статье открывать дело против коррупционного коллаборационистского суда и всех тех, кто такие суды крышует?
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По какой статье неизвестно, но то, что суд Линча по ним плачет - это 100%
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БудкуПП розхитуєш , агент кремля з Харкова ...?
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NNN, если по делу, то розхитую. Но только по делу. Сегодня есть за что.
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"Вроде", то и есть ключевое слово. Я по делам сужу. Если куйню впороли, значит нате получите, а просто так зраду разносить - то не ко мне.
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Как патриотов садить, так у судов хватает доказательств. А как сепаров и коррупционеров, то с точностью до наоборот.
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Сразу после победы Евромайдана, один из пожилый участников пошутил: "Хлопцы! А ну как пройдёт время и судить будут не беркутню и титушек, а патриотов?!" Все посмеялись...
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Какое хулиганство, там судя по видео как минимум нападение на сотрудников.
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авакян попсит полицию по всем фронтам...
киву пришибленого пригрел, пацанов бросает на защиту тех кто их друзей и родных мог убивать...

ппцунг... вильна ....
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Порохатые шоко-рыги банкуют!!! семимильными шагами доводят несчастный бесправный народ до мести этой убогой власти!
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скоро оправдают и беркутню,которая избивала студентов,а потом расстреливало евромайдановцев
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Це все дитячі пустощі ...
От , як би судді (разом із тими сєпарами...) були спалені там в будівлі того суду - от тоді б , одразу , всі і змінилось !
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Неужели кто-то поверит, что судьей в Одессе и области может быть человек неподконтрольный господину Кивалову? Так что не стоит удивляться оправдательному приговору. А вот патриотов осудят, к бабке не ходи.
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Уголовную систему узурпировавшую власть в Украине мирными методами не убрать..Законы и чиновники служат системе и делаются все для защиту системы.И эти уголовники подчинены хуйлу. Страна в большей опасности, внутренний враг убивает и разрушает .И наивно думать что Саакашвили против них,Все кто были против уничтожены от Черновола.........до Кузьмы. Это засланый козачек подобно барыги.
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100%
Систему зламає тільки інша Система ... але поки що її навіть не помітно ..((
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Скажу прямо! Як би не було цієї події, то Одеса була б ватною з Одеською нр,а воно нам потрібно щоб стріляло в Одесі?
Ватани,йух вам ,а Не Одесу!
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Поліція-нацгвардія постраждала..."повреждения разной степени важности"-советник НПУ Одессы Форостяк.Спасибо за точную формулировочку!...А активисты не пострадали...Их и слезоточивым газом,и другими средствами борьбы с народом - а они "не пострадали"!
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Суды продажные. Менты продажные. И что будет дальше?!
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Только по факту хулиганства возбудили? Та надо было - за изнасилование крупного рогатого скота,коим есть мусорское быдло,возбуждать...
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А никто не видит раз за разом повторяющийся парадокс - силовиков калечат, а их рядом стоящие коллеги НИКОГО НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТ?! А потом возбуждают уголовные дела - чтобы никого не найти ...

А нужны ли народу силовики, не способные защитить ДАЖЕ САМИХ СЕБЯ?!
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Ну як вам,українське кривосуддя?Мене цікавить тільки одне-до яких пір? Де та межа,після якої вже терпець нарешті урветься?
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Для реформирования судей не нужны новые законы. Достаточно старого доброго - всемирного тяготения и хорошего фонаря.(c)
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"Хуліганов асудіть,сепаров атпустіть". Із рішення суду...
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Надо быть настолько далеким от реальности,чтобы после таких реформ,рассчитывать на второй срок быть презом!
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"Карманный" суд перекрасившегося Хмельнюка не мог пойти против воли хозяина.
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а кого намагалась захистити поліція ?
за кого і за що ті поліціянти постраждали ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Дело 2 мая в Одессе": в результате столкновений у Ильичевского горсуда пострадало минимум 20 правоохранителей, возбуждено дело по статье "хулиганство"
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