 Попавшегося на взятке директора предприятия Минобороны во Львове посадили под домашний арест

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру, 13 сентября военная прокуратура Львовского гарнизона задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным чиновником. 12 тыс. грн он получил за содействие в предоставлении субъекту предпринимательской деятельности в аренду складских помещений предприятия и подписании договора аренды.
Правонарушитель задержан во время получения части взятки в размере 3 тыс. грн. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством).
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За кермом машини перебував 59-річний водій-громадянин Російської Федерації. В результаті аварії потерпіла - мешканка смт. Чинадієва від отриманих травм померла на місці.
http://magnolia-tv.com/photo-news/2017-09-18/96333-na-zakarpatt-vantazh-vka-na-smert-zbila-velosipedistku-foto
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Привіт, cолдате! Ти мене не знаєш,
Я - просто дівчина, живу собі, як всі.
В моєму місті тихо, не стріляють.
Але війна торкнулася душі!
Чому пишу тобі? Бо серце просить,
Бо я так звикла, і вірші, що на душі,
Я викладаю на листі!
В моїй країні сльози, біль і розпач,
І так нестримно пишуться листи.
Ти зараз там, на Сході України,
Душею б'єшся на передовій,
Там дуже страшно, постріли лунають,
Та не здаєшся ти, ідеш вперед!
Ідеш у бій і остраху не маєш!
Ти борешся за волю України,
За незалежність та її життя,
І за майбутнє кожної людини,
А серед них живу і я!
Ти тільки повернись, благаю, чуєш,
Ти не лети далеко в небеса,
Бо тут, на цій землі, тебе чекають
Батьки, родина - вся сім'я.
І вся країна молиться за тебе,
Щоб швидше повертався ти живий,
І я також щодня молюся небу,
Аби в моїй країні настав мир…
Я сподіваюсь, ці рядки почуєш,
А може прочитаєш у листі,
Я дякую тобі за те, що захищаєш
Мою країну… Дякую тобі!..
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