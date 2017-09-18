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 Общество
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Все про:взятка (4526) Львов (3711) суд (21577)

 Попавшегося на взятке директора предприятия Минобороны во Львове посадили под домашний арест

взятка

Шевченковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток директору Львовского автомобильного ремонтного завода (филиал ГП Минобороны "Техвоенсервис").

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру, 13 сентября военная прокуратура Львовского гарнизона задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным чиновником. 12 тыс. грн он получил за содействие в предоставлении субъекту предпринимательской деятельности в аренду складских помещений предприятия и подписании договора аренды.

Правонарушитель задержан во время получения части взятки в размере 3 тыс. грн. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник на Львовщине брал взятки за сертификацию ввозимого транспорта
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На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку
За кермом машини перебував 59-річний водій-громадянин Російської Федерації. В результаті аварії потерпіла - мешканка смт. Чинадієва від отриманих травм померла на місці.
http://magnolia-tv.com/photo-news/2017-09-18/96333-na-zakarpatt-vantazh-vka-na-smert-zbila-velosipedistku-foto
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целый директор и три тыщи гривен...не смешно?
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Одинадцятирічна Юлія Бощенко із села Крижанівка, що на Одещині, написала вірш до українського воїна:

Привіт, cолдате! Ти мене не знаєш,
Я - просто дівчина, живу собі, як всі.
В моєму місті тихо, не стріляють.
Але війна торкнулася душі!
Чому пишу тобі? Бо серце просить,
Бо я так звикла, і вірші, що на душі,
Я викладаю на листі!
В моїй країні сльози, біль і розпач,
І так нестримно пишуться листи.
Ти зараз там, на Сході України,
Душею б'єшся на передовій,
Там дуже страшно, постріли лунають,
Та не здаєшся ти, ідеш вперед!
Ідеш у бій і остраху не маєш!
Ти борешся за волю України,
За незалежність та її життя,
І за майбутнє кожної людини,
А серед них живу і я!
Ти тільки повернись, благаю, чуєш,
Ти не лети далеко в небеса,
Бо тут, на цій землі, тебе чекають
Батьки, родина - вся сім'я.
І вся країна молиться за тебе,
Щоб швидше повертався ти живий,
І я також щодня молюся небу,
Аби в моїй країні настав мир…
Я сподіваюсь, ці рядки почуєш,
А може прочитаєш у листі,
Я дякую тобі за те, що захищаєш
Мою країну… Дякую тобі!..Попавшегося на взятке директора предприятия Минобороны во Львове посадили под домашний арест - Цензор.НЕТ 5479
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посадили под домашний арест. Звучит вроде как ето наказание. Так и говорите что отправили домой пока судья не насчитает сумму отката от украденного.
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Какой домашний арест? В СИЗО его к зекам, они научат его Родину любить!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПопавшегося на взятке директора предприятия Минобороны во Львове посадили под домашний арест
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