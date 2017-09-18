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 Общество
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Все про:Минобороны (5359) Пентагон (453) США (13425)

 Делегация Пентагона посетила Национальную академию Сухопутных войск ВСУ

пентагон

Национальную академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины посетила американская делегация во главе с заместителем начальника школы артиллерии Сухопутных войск ВС США полковником Хейвардом Хатсоном

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Во время рабочей встречи с руководящим составом военного вуза и факультета ракетных войск и артиллерии начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук традиционно рассказал иностранным гостям о структуре и задачах вуза, особенностях подготовки офицерских кадров, отметив специфику обучения будущих артиллеристов.

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"Также, обращаясь к американским гостям, начальник Академии поблагодарил весь народ Соединенных Штатов, его правительство и вооруженные силы за поддержку в нелегкое время и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

После просмотра презентационного фильма и обмена сувенирами американские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой Академии. Они имели возможность посетить кафедру тактики, Центр имитационного моделирования, учебно-тренировочный комплекс вооружения и стрельбы, музей учебного заведения.

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"Конечно, не обошли они своим вниманием и факультет ракетных войск и артиллерии. Представители ВС США провели круглый стол с научно-педагогическими работниками этого факультета. Во время встречи со своими украинскими коллегами-артиллеристами они презентовали систему подготовки специалистов для подразделений полевой артиллерии США. В свою очередь, украинские артиллеристы рассказали о системе подготовки специалистов для подразделений ракетных войск и артиллерии, особенности подготовки специалистов по техническим направлениям и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме этого, члены американской делегации имели возможность встретиться и пообщаться с будущими офицерами-артиллеристами ВСУ.

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"Сбылась" мечта кацапов: отодвинуть НАТО подальше от сруцких границ...
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многоходовка себя же поимела в заднюю часть
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Все це добре. Дивляться, як у нашій акедемії, у 21 віці, ядрами стріляти вчаться. Майже Цусіма, де болванками по японцях цілили
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Хазяйни прийихалы, струнко!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДелегация Пентагона посетила Национальную академию Сухопутных войск ВСУ
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