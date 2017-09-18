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Все про:Порошенко (13826) украинский язык (672) школа (1831) нацменьшинства (49)

 "Мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств", - Порошенко

порошенко

Каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но языки национальных меньшинств изучать не запрещается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами украинской громады и представителями крымскотатарских организаций в Нью-Йорке.

"Мы возвращаем Украину в украинскую школу, это очень просто. Притом мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств, но каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком. Мы должны защитить Украину", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич: "Новый закон "Об образовании" расширяет возможности украинских детей, принадлежащих к нацменьшинствам"
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А Порошенко сам какой национальности?"Мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8977
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полушоколядка
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Насчет этого Порошенко прав. Любая страна защищает и требует знание своего гос. языка,который объединяет разные национальности в одной стране. Если уж очень не хочется учить гос. язык можно выехать на свою историческую родину и не мутить воду в Украине. Пусть попробуют например в Италии или Франции устроится на хорошую работу без знания языка - никогда.А у нас мутят воду.
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А прізвище Порошенко не натякає? Чи у нас превалює теорія про всесвітню таємну владу жидорептилоїдів?
Ти хто за національністтю? Російською пишеш на українському ресурсі-певне кацап.
А кацапів-до спаму.
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Прізвище порошенко натякає тільки на брехню, злодійство, кумівство, жадібність, боягузтво, лицемірство та байдужість.
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ти х"йло, або його секретар, що прибіг заявити мені про це?
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"Георг Док", а скажіть мені будь ласка, якщо я Вас пошлю "на...", або "в ...у, українською мовою, то куди саме Ви підете? Хочете, скажу? Ви нікуди не підете, з двох причин: по-перше, "послати" українською я Вас не зможу, бо в українській мові мат відсутній, по-друге, пошук ворогів за національною ознакою - характерна ознака "недолугого телепня", або підготовленого "тролля", що маскує відсутність достатніх аргументів "переведенням стрілок" на можливу "чужу" національність оппонента, а це характерна ознака психологічного маніпулювання в суперечці.
Так що "сидіть рівно", на "п"ятій точці", і не тисніть на людей...
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главное что он знает украинскую мову , в отличии от Азарова или того же Кучмы или Януковича .
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Ага, а ещё у него хвамилия другая, национальность не такая и живёт не в Параше. Ну шо тебе ещё за воротник шоколадник насрать? Вылизал жопу на славу, до гландов язычком достал.
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педрошенка має бути послідовним та лишити громодянства України УСІХ хто має інше громодянство. Чи то Кіпр (коломойський) , чи Британія (ахметов)!!! АУ петя дій !!!
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Скільки має корочок сам рошенко?
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Две.

Одна для Вальцмана, другая для поросенко.
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він стидається про це говорити , а міг би з гордо піднятою головою сказати
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Виновных в массовом убийстве посадит следующая власть, а невиновных даже эта не смогла осудить, что не так?
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А от цей форум майже весь не україномовний- хоча більшість вважає себе українцями.
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Вижу что начал писать только на украинском, а как же в быту?
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Починаю розмову виключно українською- а далі по ситуації.
Цікавий випадок стався після двох годин під загальним наркозом- ще годину розмовляв з дружиною мовою, хоча ніц не пам'ятаю про що.
Зрозумів одне- більшість вільно переходить на мову, хоч і спілкується переважно російською- це я про Київ кажу. В Хрещатику- більше суржик, нажаль.
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Насчет Италии, Греции и пр. миллионы заробитчан пашут без всякого знания языка и зарплата их устраивает раз дрыснули отсюда...Так что не слишком перегибай
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устраивает и достойная это разные вещи ,НЕ?
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НЕ подобається спілкуватися Українською- у вас є рассєя. крапка.
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не нравиться общаться по русски, Пётр Лексеич не запрещает общение на языке меньшин, как в статье говориццо
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Та по-бубну мені Педрило! Хочу говорю українською; хочу матюкаюсь російською, а якщо не хочу говорити і матюкатися, то це вже депресон.
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Ну, правильно! В моем городе в 70-тые из 30 с лишним школ украинских было - пара-тройка! И вообще - какие "НАЦМЕНЫ", ЕСЛИ В ПАСПОРТЕ ГРАФА "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ" - ОТСУСТВУЕТ? Кто у нас "НАЦМЕН"?
Может, этот?


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Украинец - как гражданин страны и украинец как представитель национальности не одно и то же.
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Это понятно - но нацмен - это именно представитель национальности!!! В понятие "гражданин страны" национальность (меньшинство-большинство) не входит ни коим боком.
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Так.Є етнічна складова,а є політична.Тобто американець-це політична нація,власне як і росіянин(рюзьге).Українців це теж стосується.
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Румыния, Венгрия и Болгария сказали свое мнение по этому поводу - зачем ворошить муравейник? Что, других проблем мало? Поддержка западных стран не последнее дело.
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Вот здесь я с ним согласен. А то на Закарпатье одни знают румынский, другие владеют венгерским, но и те, и другие очень слабо понимают украинский. Но это, почему то, г-д Додона и Орбана не смущает, при том, что их соотечественники являются гражданами Украины, а не Венгрии или Румынии!
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в такий визначний день для нашої ? влади я прошу програти нашу ? національну пісню -7.40. дякую.
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Речь не о изучении языков нацменьшинств, а об их праве обучаться на нём. Так что, г-н Президент пытается сместить акценты. Напрасно подняли сейчас этот вопрос. Он всегда вызывал большие споры. Сейчас они нужны менее, чем когда-либо. Есть такое понятие "политическая нация". Это синоним не нации, этноса, а - народа. Так и надо строить украинскую политику. А не вот это всё. Венгры сыграют на стороне РФ. А может, и не только венгры.
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Право обучаться на языке нацменьшинств ? Это где , в Венгрии или Румынии нацменьшинства обучаются на родном языке ? Они такого не допустили и не допустят , вот только от Украины такого требуют внаглую...
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В Швейцарии три языка, в Бельгии два языка, В Финляндии два языка, причем доля шведов всего 8%, в Испании 3 языка и ни каких проблем - каждый выбирает себе язык и его изучает. А если взять Америку, то там столько языков и все они мирно уживаются - так зачем нагнетать?
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в рашке нет ни одной украинской школы,в венгрии тоже,с какого перепугу они взвыли
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На русском в Украине говорят, кто и где хочет: наследие многовековой российский оккупации! (По этой же причине население Индии знает английский.) А русские в Украине -- нацменьшинство. В стране 78 % этнических украинцев, и только 15 % -- этнических русских (Было! Решили уехать в Россию русские и с Донбасса, и из других областей Украины. Так что сколько сейчас -- ???).
Какая проблема говорить на украинском? Чтоб говорить на любом языке, достаточно знать до 2,0 тысяч слов. 2 000 делим на 20 лет = 100 слов в год. Их делим на 54 недели. Получаем: чтоб научиться, за 20 лет, говорить на украинском, нужно было учить всего-то -- по два слова в неделю. Близкого языка. Это сложно???
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по русски говорил и писал Тарас Шевченко, известный поэт, и гастарбайтер, учившийся и работавший в Петербурге чего ж он на мове не писал, не выучил за 20 лет?
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UA Саша Крест
А от цей форум майже весь не україномовний- хоча більшість вважає себе українцями
=========
Це щоб нашим жопоголовим "браттям" меньшим,які знають не більше 300 слів нарєчія,і то 200 з них скрєпних,було більш зрозуміліше,як ми їх любимо....вони активно цей сайт читають,правда довго на ньому не живуть
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Вони мене не цікавлять наразі- мене цікавлять думки українців. А для них в мене все коротко і ясно-
Горіть у пеклі, москалі!
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Как известно, Московское царство стало «Россией», а московитяне -- "русскими", только в 1721 г. По приказу афериста и недоучки, Петра 1-го (мать - из крымских татар Нарышкиных). А царица-немка Катька 2-я запретила употреблять слово "московитяне". Приказав применять слово "русские". Она же, в 1783 г., приказала переписать их историю. И вот -- финно--казахи (см. работы русского археолога Уварова и палеонтолога Богданова, 19 век) «русские», ВДРУГ СТАЛИ СЛАВЯНАМИ! И нашим «братским народом»! (А славяне Псковщины и Новгородщины были уничтожены. Начали Александр «Невский» и Иван 3-й, закончили Иван 4-й и чума).
Примитивы--русские (русский народный инструмент, балалайка: 3 струны; украинский - бандура: от 34 струн), истоки которых - не Киевская Русь, а Московский улус Золотой Орды (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), создали Россию путем захватнических войн! Украли наше наименование «Русь»! Присвоили себе нашу историю! И -- веками оккупировали Украину!
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-У Шварца про это было сказано: «Умоляю, принцесса: молчите! Вы так невинны, что можете сказать страшные вещи».
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«Сага о ватных орках[i]» (финальная редакция)
Начало истории убогой государственности ватных орков положили оставшиеся без наследства младшие сыновья киевского князя - которые заблудившись по дороге из Руси в Швецию, попали в мокшанскую Суздаль, где прогнали хазарскую «крышу» орков и сдуру решили колонизировать депрессивные окрестные болота, заселенные латентными алкашами, которые не имели ни к чему склонности кроме как пить и воровать. В общем объявили на месте мокшанских болот новые удельные княжества, а себя естественно князьями. Вскоре в эти новоРуськие княжества, подтянулись из Киева попы-миссионеры, которые при помощи библии, русифицировали на нашу голову местных аборигенов: мокшей, меря, эрзя и прочих - так как до этого лексикон мокшей насчитывал всего пару сотен угро-финских матов, из-за чего они даже друг друга плохо понимали, а письменности у них и вовсе не было.
Прошло немного лет, и по пути в Европу заблудился уже хан Батый, который освободил ватных орков от киевской Хунты - а его потомки чтобы как-то управлять мокшанскими болотами, заложили на них городок Москва, назначив его центром Московского Улуса и переселили в него из Орды свои - администрацию, налоговую и кое каких силовиков. Вскоре этот улус при активной помощи монголо-татарских отпускников и ополченцев, подчинил себе остальные финно-угорские улусы: Рязанский, Тверской, Вятский, Залеский, Суздальский, Новгородский, Псковский - в результате чего вырос до Московского Ханства (царства). Впоследствии, после трехсотлетнего рабского ползанья на брюхе под татарами, ватные орки, используя свою врожденную подлость, а также постоянную междоусобицу монголо-татарских хозяев, притворяясь братьями всех враждующих сторон, путем предательства всех и каждого - захватили в Золотой Орде власть, поэтапно подчинив Московскому Ханству - Астраханское, Казанское, Сибирское и Крымское ханства, после чего перенесли столицу Орды в Москву.
Прошло еще немного лет, и последний из династии чингизидов, всем известный царь-шизофреник, съездив побухать в Европу - заразился там навязчивой шизой имитировать из своей орды-Московии европейское государство, для чего, украл у киевских соседей их историю, название страны - и переименовал Московию в Россию, заодно обозвал мокшей русскими, и объявил этих русскоговорящих финнов славянами...
Медленно текли столетия, но жизнь в империи-орде практически застыла, пока лет сто назад, эти самые ватные орки, после очередного пьяного бунта не расстреляли своего царя-батюшку, а заодно и всю его родню - и освободившееся место царя хапнул кавказский уголовник-рецидивист, который первым делом превратил Орду в один большой скрепный ГУЛАГ, а затем договорился со своим дружбаном Гитлером, как вместе с немецкими братьями Польшу поделить. Но что-то там они недоделили, и ватники давай по ордынскому обычаю перед немцами балалаечные понты колотить - мол мы самые крутые и «всех вас в пепел». Но немцы этого хамства не заценили и накостыляли оркам так, что те бежали аж до Волги, и выли оттуда в Вашингтон: спасите-помогите американские братья - аж в Антарктиде слышно было. Пожалели тогда ватных орков, дали их царю-уголовнику самолетов, танков, кормов для орды и открыли Второй фронт. В общем, как-то всем миром отбились от Гитлера.
Так эти гады, после всего в благодарность - бомбу у американцев стащили, и давай весь мир ей пугать, потом к соседям начали лезть, со своим высосанным из среднего пальца «интернациональным долгом». Пришлось тогда Западу, чтобы как-то орков усмирить - наложить на Орду санкции и опустить цены на нефть. А так как работать орки никогда не умели, да и не хотели - они за пару лет, все накопленные нефтедоллары тупо пробухали - после чего благополучно развалились. А из Москвы их царь-алкаш начал назойливо канючить у американцев ножки Буша. Но так как кормить орков, никто особо не хотел - приняли решение обеспечить им хозрасчет, вернув обратно цены на нефть. Тем более, что тогдашний царь-алкаш - забожился выдрессировать орков, приучив их к законности, свободе и прочим демократическим ценностям.
Но прошло еще не много лет и оказалось, что из-за лишней хромосомы, ватные орки, совершенно не поддаются дрессировке. К тому же, в результате каких-то ментовских многоходовочек, царя-алкаша окончательно споили - а оркам подсунули на пожизненное царство, пораженное вирусом мании величия плешивое Х#йло. Этот наглый царь-мент, накопив от продажи дармовых нефти и газа кучу бабла, возбудил орков ложным величием и выдуманной в какой-то блатной подворотне мантрой «ватного мира» - и решил под лозунгом «мышибратья» Украину поделить, которая на тот момент, как раз оказалась разоренной усилиями пятой колонны орков, со специально разграбленной армией… и как померещилось Х#йлу - одинокой и без союзников. С кем делить? Да похрен с кем, но пол Украины орки пытались по воровской ордынской привычке оттяпать - обозвав ее НовоСоссией.
Однако, укропы, этой «братской» идеи не заценили и сказав «никогда мы не будем братьями», собрались в добробаты - и устроили ватным оркам, «распятым мальчикам» и снегирям крепкий геноцид, а потом еще арта укропов подтянулась, и начала по разведданным с американских спутников - регулярно отправлять целые стада орков в преисподнюю. Плешивое Х#йло быстро врубилось, что у него скоро не хватит рефрижераторов, для эвакуации с Украины ватных жмуров - поэтому через купленных за нефтедоллары трусоватых европейцев, навязало укропам в Минске какой-то мутный гибридный мир. А для того, чтобы как-то успокоить возбужденное величие орков, Х#йло отправило в Сирию ватных «джедаев» - безнаказанно побомбить не прикрытых ПВО арабских крестьян, которые в панике ломанулись в Европу…
Наконец-то, на Западе въехали, что пока у ватных орков есть деньги и корм - они перманентно будут лезть к своим соседям с «освободительными» войнами. Поэтому Запад запустил план «Анаконда», для чего опять обвалил цены на нефть, а чтобы ускорить процесс нагрузил Орду «смешными» санкциями - после чего, доллар, евро и брент устроили на биржах Орды, гонки как на «Формуле-1» - и через какое-то время, экономика нации этнических алкоголиков нырнула под плинтус. Орки давай орать в Пекин, спасите-помогите китайские братья от бездуховного Запада - аж в Антарктиде этот скулеж слышно было. Но ушлые китайцы, на лживые визги о братве почему-то не повелись, и ответили: ну какие вы орки, нам нахер братья - верните-ка лучше наши исконные Сибирь с Дальним Востоком!
В общем, сцепились тогда ватные орки с голодухи между собой, выясняя какое их племя самое крутое в Орде - да так, что ООН пришлось даже миротворцев нанимать, чтобы разогнали их по домам… вломили тогда оркам всем миром не хило. Правда свое Х#йло, они сами удавили, после чего, облили его баррелем нефти и скрепно сожгли во внутреннем дворике Кремля. Затем, под крышей ООН, раздерибанили агрессивный Ватный Рейх - на двадцать миролюбивых бандустатов, оставив ватным оркам небольшое Московское Царство… - бомбу конечно же отняли, и запретили оркам иметь армию.
Но прошло еще немного лет, и ватным оркам опять разрешили - завести небольшую армию. Так они сразу же полезли Татарстан поделить. С кем? Да хрен его знает с кем. К тому времени, ватные орки по своей рабской генетической памяти, выбрали себе на должность очередного пожизненного царя какого-то кавказского джигита - который, кстати, своего первого орка, убил в 15 лет - за что и получил звезду Героя Орды. Вот этот царь-горец и обрушил на недоразвитые и вечно пьяные головы ватных орков, весь свой скудный словарный запас: прадедывоевали, еще наш первый царь-орк эту Казань брал… в общем «казаньнаш»! И крепко покусанная телевизором, возбужденная новым мнимым величием, орда ватных орков - по привычке полезла к соседям исполнять очередной «интернациональный долг»…
Но тут прилетели смотрящие из Пентагона, подтянули из Киева «Азов» с правосеками, у которых, уже был наработан успешный опыт усмирения орков, всех разняли, раскидали, а ватных орков снова поделили, оставив им маленький Московский Улус внутри МКАД (где раньше были мокшанские болота) - и для надежности обнесли его высокой стеной. С тех пор, только комбикорм им с вертолетов сбрасывают, а что там на земле - никто и не знает, да и знать не хочет. Но все равно, новым соседям как-то стрёмно, ватные орки как упьются, так пытаются стену подломить - чтобы новых «братьев» себе завести и начать искать на их территории «ватный мир» - чтобы потом был повод «освободить» чужие земли от всех признаков цивилизованной жизни. А так как пьют орки регулярно - то скоро видать опять полезут. Поэтому соседи решили скинуться, чтобы дополнительно выкопать глубокий ров, залить его водой и заселить адаптированными к морозам крокодилами, а потом обнести всю эту дикую резервацию ватников, колючей проволокой под напряжением.
Александр Винницкий ® (август 2014 - редактировано август 2017)

[i] ВАТНЫЕ ОРКИ - изначально гибрид из этносов: Мокша, меря, эрзя, мордва, вепс, мари, чухня, мещера, голядь, коми, чудь, водь, карелы, эмь, удмурты, бесермяне, ханты, манси, саамы, ижора, остряки, мурома, весь, самоеды, пермь, ямь, комь, чуваши, поморы… к которым походу оккупации чужих земель добавились: татары, монголы, башкиры, якуты, буряты, чукчи, аварцы, абхазы, осетины, алеуты, нанайцы, калмыки, юга, эхириты, хори, тувинцы, ханты, манси, эвенки, ненцы, черемисы, вотяки, буртасы, лакцы, хакасы, алтайцы, эвенки, абазины, езиды, шорцы, цахуры, манси, андийцы, дидойцы, нивцы, удины, уйгуры, сойоты, селькупы, шапсуги, ульчи, бесермяне, хемшилы, телеуты, талыши, тубалары, камчадалы, экскимосы, каракалпаки, кеты, чуванцы
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
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Що я вам скажу,хлопчики й дівчата! Українська мова повинна бути в українських школах, вузах,вишах і ще де можливо!
Інші мови повинні вивчатись за рахунок тих держав,які цього хочуть! Але не кацапи!
Вони куди прийдуть- там війна!
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разве это плохо, когда человек владеет многими языками - если ты гражданин Украины ,то должен владеть украинским, плюс своим родным если представитель нацменшинств и еще двумя - тремя языками ( английский, немецкий, французский)
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хочу изучать еврейский, в нашей стране самый актуальный
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Село i люди... Мову знаю, але хочу чути на нiй приколи й народнi(only) пiснi,iнше жлобство.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств", - Порошенко
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