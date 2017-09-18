 "Мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами украинской громады и представителями крымскотатарских организаций в Нью-Йорке.
"Мы возвращаем Украину в украинскую школу, это очень просто. Притом мы никому не запрещаем изучать язык национальных меньшинств, но каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком. Мы должны защитить Украину", - сказал он.
2621 62
Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО(19)
Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН(63)
Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в Госбюджет-2018 по обороне(106)
Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин(72)
The Daily Beast: Президент Украины Петр Порошенко осудил агрессию Путина, но умолчал о коррупции(0)
Порошенко в Торонто может обсудить роль Канады в урегулировании конфликта на Донбассе, - посол Шевченко(22)
Гройсман: Мою зависимость от Президента преувеличивают(80)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ти хто за національністтю? Російською пишеш на українському ресурсі-певне кацап.
А кацапів-до спаму.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так що "сидіть рівно", на "п"ятій точці", і не тисніть на людей...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одна для Вальцмана, другая для поросенко.
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/sternenko/videos/1995428784066794/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цікавий випадок стався після двох годин під загальним наркозом- ще годину розмовляв з дружиною мовою, хоча ніц не пам'ятаю про що.
Зрозумів одне- більшість вільно переходить на мову, хоч і спілкується переважно російською- це я про Київ кажу. В Хрещатику- більше суржик, нажаль.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может, этот?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какая проблема говорить на украинском? Чтоб говорить на любом языке, достаточно знать до 2,0 тысяч слов. 2 000 делим на 20 лет = 100 слов в год. Их делим на 54 недели. Получаем: чтоб научиться, за 20 лет, говорить на украинском, нужно было учить всего-то -- по два слова в неделю. Близкого языка. Это сложно???
Ответить
Ответить
А от цей форум майже весь не україномовний- хоча більшість вважає себе українцями
=========
Це щоб нашим жопоголовим "браттям" меньшим,які знають не більше 300 слів нарєчія,і то 200 з них скрєпних,було більш зрозуміліше,як ми їх любимо....вони активно цей сайт читають,правда довго на ньому не живуть
Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
Ответить
Примитивы--русские (русский народный инструмент, балалайка: 3 струны; украинский - бандура: от 34 струн), истоки которых - не Киевская Русь, а Московский улус Золотой Орды (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), создали Россию путем захватнических войн! Украли наше наименование «Русь»! Присвоили себе нашу историю! И -- веками оккупировали Украину!
Ответить
------------------------------
«Сага о ватных орках[i]» (финальная редакция)
Начало истории убогой государственности ватных орков положили оставшиеся без наследства младшие сыновья киевского князя - которые заблудившись по дороге из Руси в Швецию, попали в мокшанскую Суздаль, где прогнали хазарскую «крышу» орков и сдуру решили колонизировать депрессивные окрестные болота, заселенные латентными алкашами, которые не имели ни к чему склонности кроме как пить и воровать. В общем объявили на месте мокшанских болот новые удельные княжества, а себя естественно князьями. Вскоре в эти новоРуськие княжества, подтянулись из Киева попы-миссионеры, которые при помощи библии, русифицировали на нашу голову местных аборигенов: мокшей, меря, эрзя и прочих - так как до этого лексикон мокшей насчитывал всего пару сотен угро-финских матов, из-за чего они даже друг друга плохо понимали, а письменности у них и вовсе не было.
Прошло немного лет, и по пути в Европу заблудился уже хан Батый, который освободил ватных орков от киевской Хунты - а его потомки чтобы как-то управлять мокшанскими болотами, заложили на них городок Москва, назначив его центром Московского Улуса и переселили в него из Орды свои - администрацию, налоговую и кое каких силовиков. Вскоре этот улус при активной помощи монголо-татарских отпускников и ополченцев, подчинил себе остальные финно-угорские улусы: Рязанский, Тверской, Вятский, Залеский, Суздальский, Новгородский, Псковский - в результате чего вырос до Московского Ханства (царства). Впоследствии, после трехсотлетнего рабского ползанья на брюхе под татарами, ватные орки, используя свою врожденную подлость, а также постоянную междоусобицу монголо-татарских хозяев, притворяясь братьями всех враждующих сторон, путем предательства всех и каждого - захватили в Золотой Орде власть, поэтапно подчинив Московскому Ханству - Астраханское, Казанское, Сибирское и Крымское ханства, после чего перенесли столицу Орды в Москву.
Прошло еще немного лет, и последний из династии чингизидов, всем известный царь-шизофреник, съездив побухать в Европу - заразился там навязчивой шизой имитировать из своей орды-Московии европейское государство, для чего, украл у киевских соседей их историю, название страны - и переименовал Московию в Россию, заодно обозвал мокшей русскими, и объявил этих русскоговорящих финнов славянами...
Медленно текли столетия, но жизнь в империи-орде практически застыла, пока лет сто назад, эти самые ватные орки, после очередного пьяного бунта не расстреляли своего царя-батюшку, а заодно и всю его родню - и освободившееся место царя хапнул кавказский уголовник-рецидивист, который первым делом превратил Орду в один большой скрепный ГУЛАГ, а затем договорился со своим дружбаном Гитлером, как вместе с немецкими братьями Польшу поделить. Но что-то там они недоделили, и ватники давай по ордынскому обычаю перед немцами балалаечные понты колотить - мол мы самые крутые и «всех вас в пепел». Но немцы этого хамства не заценили и накостыляли оркам так, что те бежали аж до Волги, и выли оттуда в Вашингтон: спасите-помогите американские братья - аж в Антарктиде слышно было. Пожалели тогда ватных орков, дали их царю-уголовнику самолетов, танков, кормов для орды и открыли Второй фронт. В общем, как-то всем миром отбились от Гитлера.
Так эти гады, после всего в благодарность - бомбу у американцев стащили, и давай весь мир ей пугать, потом к соседям начали лезть, со своим высосанным из среднего пальца «интернациональным долгом». Пришлось тогда Западу, чтобы как-то орков усмирить - наложить на Орду санкции и опустить цены на нефть. А так как работать орки никогда не умели, да и не хотели - они за пару лет, все накопленные нефтедоллары тупо пробухали - после чего благополучно развалились. А из Москвы их царь-алкаш начал назойливо канючить у американцев ножки Буша. Но так как кормить орков, никто особо не хотел - приняли решение обеспечить им хозрасчет, вернув обратно цены на нефть. Тем более, что тогдашний царь-алкаш - забожился выдрессировать орков, приучив их к законности, свободе и прочим демократическим ценностям.
Но прошло еще не много лет и оказалось, что из-за лишней хромосомы, ватные орки, совершенно не поддаются дрессировке. К тому же, в результате каких-то ментовских многоходовочек, царя-алкаша окончательно споили - а оркам подсунули на пожизненное царство, пораженное вирусом мании величия плешивое Х#йло. Этот наглый царь-мент, накопив от продажи дармовых нефти и газа кучу бабла, возбудил орков ложным величием и выдуманной в какой-то блатной подворотне мантрой «ватного мира» - и решил под лозунгом «мышибратья» Украину поделить, которая на тот момент, как раз оказалась разоренной усилиями пятой колонны орков, со специально разграбленной армией… и как померещилось Х#йлу - одинокой и без союзников. С кем делить? Да похрен с кем, но пол Украины орки пытались по воровской ордынской привычке оттяпать - обозвав ее НовоСоссией.
Однако, укропы, этой «братской» идеи не заценили и сказав «никогда мы не будем братьями», собрались в добробаты - и устроили ватным оркам, «распятым мальчикам» и снегирям крепкий геноцид, а потом еще арта укропов подтянулась, и начала по разведданным с американских спутников - регулярно отправлять целые стада орков в преисподнюю. Плешивое Х#йло быстро врубилось, что у него скоро не хватит рефрижераторов, для эвакуации с Украины ватных жмуров - поэтому через купленных за нефтедоллары трусоватых европейцев, навязало укропам в Минске какой-то мутный гибридный мир. А для того, чтобы как-то успокоить возбужденное величие орков, Х#йло отправило в Сирию ватных «джедаев» - безнаказанно побомбить не прикрытых ПВО арабских крестьян, которые в панике ломанулись в Европу…
Наконец-то, на Западе въехали, что пока у ватных орков есть деньги и корм - они перманентно будут лезть к своим соседям с «освободительными» войнами. Поэтому Запад запустил план «Анаконда», для чего опять обвалил цены на нефть, а чтобы ускорить процесс нагрузил Орду «смешными» санкциями - после чего, доллар, евро и брент устроили на биржах Орды, гонки как на «Формуле-1» - и через какое-то время, экономика нации этнических алкоголиков нырнула под плинтус. Орки давай орать в Пекин, спасите-помогите китайские братья от бездуховного Запада - аж в Антарктиде этот скулеж слышно было. Но ушлые китайцы, на лживые визги о братве почему-то не повелись, и ответили: ну какие вы орки, нам нахер братья - верните-ка лучше наши исконные Сибирь с Дальним Востоком!
В общем, сцепились тогда ватные орки с голодухи между собой, выясняя какое их племя самое крутое в Орде - да так, что ООН пришлось даже миротворцев нанимать, чтобы разогнали их по домам… вломили тогда оркам всем миром не хило. Правда свое Х#йло, они сами удавили, после чего, облили его баррелем нефти и скрепно сожгли во внутреннем дворике Кремля. Затем, под крышей ООН, раздерибанили агрессивный Ватный Рейх - на двадцать миролюбивых бандустатов, оставив ватным оркам небольшое Московское Царство… - бомбу конечно же отняли, и запретили оркам иметь армию.
Но прошло еще немного лет, и ватным оркам опять разрешили - завести небольшую армию. Так они сразу же полезли Татарстан поделить. С кем? Да хрен его знает с кем. К тому времени, ватные орки по своей рабской генетической памяти, выбрали себе на должность очередного пожизненного царя какого-то кавказского джигита - который, кстати, своего первого орка, убил в 15 лет - за что и получил звезду Героя Орды. Вот этот царь-горец и обрушил на недоразвитые и вечно пьяные головы ватных орков, весь свой скудный словарный запас: прадедывоевали, еще наш первый царь-орк эту Казань брал… в общем «казаньнаш»! И крепко покусанная телевизором, возбужденная новым мнимым величием, орда ватных орков - по привычке полезла к соседям исполнять очередной «интернациональный долг»…
Но тут прилетели смотрящие из Пентагона, подтянули из Киева «Азов» с правосеками, у которых, уже был наработан успешный опыт усмирения орков, всех разняли, раскидали, а ватных орков снова поделили, оставив им маленький Московский Улус внутри МКАД (где раньше были мокшанские болота) - и для надежности обнесли его высокой стеной. С тех пор, только комбикорм им с вертолетов сбрасывают, а что там на земле - никто и не знает, да и знать не хочет. Но все равно, новым соседям как-то стрёмно, ватные орки как упьются, так пытаются стену подломить - чтобы новых «братьев» себе завести и начать искать на их территории «ватный мир» - чтобы потом был повод «освободить» чужие земли от всех признаков цивилизованной жизни. А так как пьют орки регулярно - то скоро видать опять полезут. Поэтому соседи решили скинуться, чтобы дополнительно выкопать глубокий ров, залить его водой и заселить адаптированными к морозам крокодилами, а потом обнести всю эту дикую резервацию ватников, колючей проволокой под напряжением.
Александр Винницкий ® (август 2014 - редактировано август 2017)
[i] ВАТНЫЕ ОРКИ - изначально гибрид из этносов: Мокша, меря, эрзя, мордва, вепс, мари, чухня, мещера, голядь, коми, чудь, водь, карелы, эмь, удмурты, бесермяне, ханты, манси, саамы, ижора, остряки, мурома, весь, самоеды, пермь, ямь, комь, чуваши, поморы… к которым походу оккупации чужих земель добавились: татары, монголы, башкиры, якуты, буряты, чукчи, аварцы, абхазы, осетины, алеуты, нанайцы, калмыки, юга, эхириты, хори, тувинцы, ханты, манси, эвенки, ненцы, черемисы, вотяки, буртасы, лакцы, хакасы, алтайцы, эвенки, абазины, езиды, шорцы, цахуры, манси, андийцы, дидойцы, нивцы, удины, уйгуры, сойоты, селькупы, шапсуги, ульчи, бесермяне, хемшилы, телеуты, талыши, тубалары, камчадалы, экскимосы, каракалпаки, кеты, чуванцы
Ответить
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская земля!
Ответить
Інші мови повинні вивчатись за рахунок тих держав,які цього хочуть! Але не кацапи!
Вони куди прийдуть- там війна!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить