 Кравцов: “Автоматизированное распределение вагонов уменьшает коррупционные риски”

"Опытная эксплуатация системы означает, что автоматизированное распределение пустых вагонов под погрузку осуществляется в соответствии с согласованными электронными заявками грузоотправителей без участия каких- либо работников железных дорог", -отмечает Евгений Кравцов.
Сейчас через автоматизированную систему "Управление пересылкой пустых вагонов" (АС "УППВ") осуществляется распределение вагонов-цементовозов, крытых вагонов и зерновозов.
Также Евгений Кравцов добавил, что специалисты "Укрзализныци" работают над тем, чтобы к концу 2017 года автоматизировано распределять весь парк полувагонов. Первая очередь запланирована на ноябрь.
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Кравцов, ты что ? неумный ?
не уменьшает а устраняет
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когда маск запускает фалконы, на укрзализныце вагоны распределялись на калькуляторе?
вы ваще там с мозгом поссорились? 2017й год на дворе.
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Они сожгли наших детей в иловайском котле,
они калечили наших детей на Майдане,
они уничтожили всё, что смогли.
Они кругом и всюду. Это система коррупции гарантирующая безнаказанность и порождающая вседозволенность. По их понятиям, народ это лохи, которые любят кнут и пряники, это терпилы которые должны терпеть и молчать...
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