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 Экономика, Общество, Технологии
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Все про:Укрзализныця (1215) Кравцов Евгений (7)

 Кравцов: “Автоматизированное распределение вагонов уменьшает коррупционные риски”

укрзализныця кравцов

С 15 сентября ОАО “Укрзализныця” перевела из тестовой в опытную эксплуатацию автоматизированную систему по распределению пустых вагонов. Таким образом минимизируется человеческий фактор при распределении грузовых вагонов, а процесс станет более прозрачным и объективным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

"Опытная эксплуатация системы означает, что автоматизированное распределение пустых вагонов под погрузку осуществляется в соответствии с согласованными электронными заявками грузоотправителей без участия каких- либо работников железных дорог", -отмечает Евгений Кравцов.

Сейчас через автоматизированную систему "Управление пересылкой пустых вагонов" (АС "УППВ") осуществляется распределение вагонов-цементовозов, крытых вагонов и зерновозов.

Также Евгений Кравцов добавил, что специалисты "Укрзализныци" работают над тем, чтобы к концу 2017 года автоматизировано распределять весь парк полувагонов. Первая очередь запланирована на ноябрь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в "Укрзализныце"

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осталось машинку для распределения вагонов за лярд зелени с бюджета прыдбаты...
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Кравцов, ты что ? неумный ?
не уменьшает а устраняет
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бесконечная болтовня. у меня такое впечатление, шо у украинских чиновников КПД равно нулю, если это не касается их личной выгоды.
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нуль це коли немає шкоди ...а тут за двадцятьшість років ...гірше як після другої світової
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офигеть.
когда маск запускает фалконы, на укрзализныце вагоны распределялись на калькуляторе?
вы ваще там с мозгом поссорились? 2017й год на дворе.
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Та вже є автоматизований розподіл судових справ і що, суддів як хотілося вішати так і хочеться! І з вагонами так буде! Як хочеться Ахметку на палю, так і буде хотітися доки не насадять!
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так само як і автоматизоване розподілення справ у судах ...
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...Савельев Вячеслав11 год. · Говорят, что детский лагерь Виктория подожгли наши враги. Я с этим полностью согласен.
Они сожгли наших детей в иловайском котле,
они калечили наших детей на Майдане,
они уничтожили всё, что смогли.
Они кругом и всюду. Это система коррупции гарантирующая безнаказанность и порождающая вседозволенность. По их понятиям, народ это лохи, которые любят кнут и пряники, это терпилы которые должны терпеть и молчать...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКравцов: “Автоматизированное распределение вагонов уменьшает коррупционные риски”
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