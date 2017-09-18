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 Общество
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Все про:Львовщина (1648) нарушения (734) прокуратура (3194) СИЗО (1006)

 Прокуратура закрыла изолятор временного содержания на Львовщине из-за нарушений

сизо

Руководство прокуратуры Львовской области приняло решение о приостановлении деятельности изолятора временного содержания №2 Главного управления Нацполиции во Львовской области (Дрогобыч) из-за выявленных нарушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, во время проверки учреждения в августе выявлен ряд нарушений, в частности, в сфере медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также нарушения требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.

Несмотря на то, что работники прокуратуры неоднократно вносили документы прокурорского реагирования, недостатки не были должным образом устранены. Поэтому до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами деятельность изолятора временно приостановлена.

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БЛАЗЕНЬ ахметов його посадив , а тепер купив і став ринатик з слів луцика найбільший патріот України
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Молодцы. Закроют тюрмы и новая власть старою не посадит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокуратура закрыла изолятор временного содержания на Львовщине из-за нарушений
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