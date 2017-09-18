 Прокуратура закрыла изолятор временного содержания на Львовщине из-за нарушений

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, во время проверки учреждения в августе выявлен ряд нарушений, в частности, в сфере медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, а также нарушения требований законодательства по охране помещения и пожарной безопасности.
Несмотря на то, что работники прокуратуры неоднократно вносили документы прокурорского реагирования, недостатки не были должным образом устранены. Поэтому до устранения указанных нарушений и приведения спецучреждения в соответствие с законодательством и европейскими стандартами деятельность изолятора временно приостановлена.
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