 "Освобождение пленных Донбасса", - акция в поддержку украинских заложников состоится 19-21 сентября под ВР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Акция "Освобождение пленных Донбасса" - семьи требуют немедленного освобождении заложников.
Дата и время: 19-21 сентября, начало в 9.00.
Цель акции: привлечь внимание к проблеме освобождения пленных с оккупированных территорий, которые находятся в неволе уже более 1000 дней.
Семьи придут с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, продемонстрируют, какие пытки переживали и переживают уже более 3х лет их родные в плену.
На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.
Акция пройдет на плацу перед входом в Верховную Раду по адресу: ул. Грушевского, 5", - отмечается в релизе.
420 27
ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры и затягивается конфликт, тем труднее освобождать пленных, - СБУ(12)
Украина ждет ответа от РФ насчет обмена заложников по формуле "309 на 87", - Ирина Геращенко(10)
Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, - Тандит(55)
США поможет Украине создать систему реинтеграции военнослужащих, вернувшихся из плена, - Нацгвардия(6)
В вопросе обеспечения безопасности в зоне АТО нужны кардинально новые подходы, – мнение(0)
"Мы знаем о содержании 87 из 144 украинских заложников", - Ирина Геращенко(7)
Мужчина захватил заложников в американском ресторане - один человек погиб. При штурме раненный преступник был арестован(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А питанням на питання відповідати- це один з методів ведення диспуту, поцікався.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить