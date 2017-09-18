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 Общество
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Все про:заложник (1226) плен (1860) Донбасс (16108)

 "Освобождение пленных Донбасса", - акция в поддержку украинских заложников состоится 19-21 сентября под ВР

плен

19-21 сентября под Верховной Радой состоится акция в поддержку украинских заложников на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Акция "Освобождение пленных Донбасса" - семьи требуют немедленного освобождении заложников.

Дата и время: 19-21 сентября, начало в 9.00.

Цель акции: привлечь внимание к проблеме освобождения пленных с оккупированных территорий, которые находятся в неволе уже более 1000 дней.

Семьи придут с аудио и видео аппаратурой, плакатами и фото, продемонстрируют, какие пытки переживали и переживают уже более 3х лет их родные в плену.

На экране будут запущены видео ролики о судьбе наших защитников и гражданского населения в плену террористов.

Акция пройдет на плацу перед входом в Верховную Раду по адресу: ул. Грушевского, 5", - отмечается в релизе.

Также читайте: "Вопрос освобождения украинских заложников будет ключевым на сессии ООН", - Порошенко
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Может собрать Петю, Гросю, Авакяна, Петренко и других, и обменять их на наших солдат?
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Тобто деяких історія з Савченко нічому не навчила...
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Легко- ти мрієш знищити діючу владу, а цього хоче і хУЙЛО.
А питанням на питання відповідати- це один з методів ведення диспуту, поцікався.
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я особисто розмовляв з хлопцями які цю суку визволяли. за ці слова мене банили. так ось 17 чоловік нехай поверне до життя які за цю ТВАРЬ загинули. не зможе вона... бо вже велике цобе.......сука ти надя. просто ссучище..привіт тобі з 24 батальону. з АЙДАРУ.
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То скажеш це їй на цій акції- вона її не омине.
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Олександре я і вам це скажу- ви далеко підете.
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Олександре- не дуркуй. . це вам не личить.
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Закон об оккупированных территориях и агрессии, и освобождение заложников,.
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А зачем Путлеру отдавать украинских пленных и заложников? Он в украинском суде российких убийств без проблем оправдывает через своих людей
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Дожились , а в кацапстане к украинским заключённым даже врача не пускают. Есть разница, и только продажная власть этого не видит.
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для чого путіну когось із сєпарів міняти на наших заручників, якщо є українські суди???
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я дико извеняюсь, а что зеки с телефонами сидят и снимают пытки над собой )
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почему под ВР а не под хуйловским посольством?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Освобождение пленных Донбасса", - акция в поддержку украинских заложников состоится 19-21 сентября под ВР
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