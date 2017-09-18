 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ВИДЕО+ФОТО

В сообщении отмечается: "Рад уже традиционной возможности пообщаться в Нью-Йорке с лидерами украинской громады и крымскотатарских организаций США.
В Украине очень высоко ценят поддержку украинцев США, в частности усилия в лечении военных, предоставлении гуманитарной и финансовой помощи. Особенно вдохновляет, что вместе с украинской громадой в США бок о бок работают и крымские татары Америки.
Верю, вместе мы победим и построим сильную и успешную Украину!"
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Педро уморил их голодом, рассказывая про свои покращення. Руками машет - значит, как всегда брешит
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Турчинов сделал неожиданое заявление: Порошенко вор и вымогатель!
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А я вам скажу: «дияспора» является квинтэссенцией истинных, стопроцентных патриотов нации. Они воплотили вековую мечту всех настоящих украинцев - уехали по-быстрому в Канаду и США, чтобы гордиться идентичностью. Обожаю язык «дияспоры». Они сжимают зубы и как бы цедят староукраинские фразы, растягивая гласные. Это высший мовный шик. Сохранили мову в тяжелейших условиях ассимиляции. Не сломались. Мечтают вернуться на «Батькивщину», но только за деньги украинского правительства. Они столько сделали для нации, что даже не перечислишь. «Шпиталь», «геликоптер», «жиды»… Да всего и не упомнишь!
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тоді грош ціна тій діаспорі
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И работать на благо Своей страны.
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