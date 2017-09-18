 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО

В сообщении отмечается: "

Рад уже традиционной возможности пообщаться в Нью-Йорке с лидерами украинской громады и крымскотатарских организаций США.

В Украине очень высоко ценят поддержку украинцев США, в частности усилия в лечении военных, предоставлении гуманитарной и финансовой помощи. Особенно вдохновляет, что вместе с украинской громадой в США бок о бок работают и крымские татары Америки.

Верю, вместе мы победим и построим сильную и успешную Украину!"

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