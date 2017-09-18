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 Политика Украины
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Все про:диаспора (245) Порошенко (13825) США (13424)

 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в США провел встречу с с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Рад уже традиционной возможности пообщаться в Нью-Йорке с лидерами украинской громады и крымскотатарских организаций США.

В Украине очень высоко ценят поддержку украинцев США, в частности усилия в лечении военных, предоставлении гуманитарной и финансовой помощи. Особенно вдохновляет, что вместе с украинской громадой в США бок о бок работают и крымские татары Америки.

Верю, вместе мы победим и построим сильную и успешную Украину!"

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Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры 01

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Вспомнил уже классику - "С таким лицом тебе денех никто не даст". Нашей делегации грустно от этой вселенской лжи, что он там чесал. А диаспоре грустно от нашей грустной делегации...
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наш президент - це яскравий приклад того, як слова розходяться з ділами... «Остерегайтесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьем обличье, а на самом деле они - свирепые волки. 16 Вы узнаете их по плодам их дел: ведь с тернистых кустов не собирают винограда и с сорняков колючих не собирают фиг. 17 Точно так же всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. 18 Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. 19 Всякое дерево, которое не приносит хороших плодов, будет срублено и брошено в огонь; 20 и потому вы распознаете этих людей по плодам их трудов»
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С Порошенко такой президент, как с свиньи балерина.
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Прежде всего, очень интересно почитать отчет о встрече Вальцмана сразу с двумя «дияспорами»: канадской и американской. Открою вам маленький секрет. Глава пресс-службы президента Цеголко смущается, как целка в период полового созревания. Однако, оказывается, Порошенко едет не только в США, но и в Канаду. Путин опять грызет себе локти от зависти. Вот когда он был в последний раз в Канаде? То-то же.
А я вам скажу: «дияспора» является квинтэссенцией истинных, стопроцентных патриотов нации. Они воплотили вековую мечту всех настоящих украинцев - уехали по-быстрому в Канаду и США, чтобы гордиться идентичностью. Обожаю язык «дияспоры». Они сжимают зубы и как бы цедят староукраинские фразы, растягивая гласные. Это высший мовный шик. Сохранили мову в тяжелейших условиях ассимиляции. Не сломались. Мечтают вернуться на «Батькивщину», но только за деньги украинского правительства. Они столько сделали для нации, что даже не перечислишь. «Шпиталь», «геликоптер», «жиды»… Да всего и не упомнишь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО
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