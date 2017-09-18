 Военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.
По информации ведомства, это произошло во время российско-белорусских учений "Запад-2017". МИД информирует, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Два из них отклонились от плана полета и в 22:50 и в 23:10 16 сентября вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область.
В понедельник в МИД был вызван российский посол Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с инцидентом и приняли необходимые меры для того, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.
Активная часть учений "Запад-2017" проходит 14-20 сентября. Представители России и Беларуси сообщали, что в учениях задействовано почти 13 тыс. военнослужащих.
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хоча... вони і російську не завжди розуміють...
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а если серьезно есть какая-то страна где наркоторговцы достали летать через границу, так сбивают все что нарушило по факту, и пох случайно ли или специально
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А собьют Путлер нападет.
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https://blogs.informator.news/konsulstvo-rf-v-odesse-nado-zakryit-ne-davat-ym-vozmozhnost-rabotat-protyv-ukraynyi/
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пошли блукать!
да купите вы им карты и компасы...
задолбали!
от ничему их жизнь не учит!
жизнь - нет......
а вот Турки...???
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и про карты и компас - то фигурально (утрирую)
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Генштаб и дальше будет отрицать?
https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/
Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину
Сотрудники американского аналитического центра Atlantic Council проанализировали видео, на котором видно, как предположительно российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» незаконно вторгся в воздушное пространство Украины и пролетел над селом Павловка Херсонской области. Об этом говорится в материале Digital Forensic Research Lab, подразделения Atlantic Council.
В отличие от украинских коллег, американские аналитики смогли точно определить направление движение вертолета. Это юго-восток. Таким образом он летел в сторону Крыма.
Специалисты из США предполагают, что зафиксированный на видео вертолет направлялся на военную базу в Джанкое, на которой находится большое количество российских вертолетов.
Эта база располагается как раз в юго-востоку от Павловки.
Исходя из приведенных фактов, в Atlantic Council пришли к выводу, что российский вертолет незаконно вторгся в воздушное пространство Украины, что является прямым нарушениям Минских соглашений.
Напомним, что ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ опровергли информацию о пересечении российским вертолетом границы Украины. После опровержения журналисты «Украинского милитарного портала» привязали видео к местно доказав, что вертолет был снять именно на украинской территории.
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-Очень просто.Блок НАТО выдвигает свои войска,на границу с Рашкой,та вдае,що завтра наступ.
-Ну и?
-Шо ну и?Китай,бачучи,що може остаться без земелькi,за ночь буде в Мокселi
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