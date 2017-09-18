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Все про:Литва (1224) самолет (2257) учения (2072)

 Военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы, - МИД

литва

На прошлой неделе два российских военно-транспортных самолета Ил-76 нарушили воздушное пространство Литвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

По информации ведомства, это произошло во время российско-белорусских учений "Запад-2017". МИД информирует, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Два из них отклонились от плана полета и в 22:50 и в 23:10 16 сентября вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область.

В понедельник в МИД был вызван российский посол Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с инцидентом и приняли необходимые меры для того, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал НАТО Павел об учениях РФ и Беларуси: "Это серьезная подготовка к большой войне"

Активная часть учений "Запад-2017" проходит 14-20 сентября. Представители России и Беларуси сообщали, что в учениях задействовано почти 13 тыс. военнослужащих.
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навіть якщо вони будуть бомбити Ригу, НАТО і не писне... а то Путін нападьот...
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Это правда. Они уже заявили, что не будут воевать с ядерной державой. Интересно, а Северная Корея - исключение из правил?
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А что, у США хватит смелости напасть на сумасшедших?
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проще посла вызвать и вручить ему ноту.
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В Турции после третьей ноты сбили. А турки погорячее, чем прибалтийские парни.
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яу сказав би я -сорен ну не знаю. мать так правильно. бить кацапів потрібно. і розмовляти тільки Українською !!!!!!!
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пишу російською тільки для того, щоб довбоцапи могли зрозуміти, що я маю на увазі
хоча... вони і російську не завжди розуміють...
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уже всем ясно что коцапы репетируют вторжение
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Кто там на нато и западных партнеров рассчитывает.Немедленное восстановление ядерного статуса.Все остальное до лампочки. Хуйло плюнуло всему западу в рожу и половину их политиков купило бабками.
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если люди не могут, проблему с коцапами решит автоматика. слава роботам )
а если серьезно есть какая-то страна где наркоторговцы достали летать через границу, так сбивают все что нарушило по факту, и пох случайно ли или специально
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Когда до Киева лететь будут будет также само, никто их сбивать не будет.

А собьют Путлер нападет.
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Все эти ноты для нормальных людей. А для орков они до зад..цы. Они понимают только параллельные или зеркальные действия.
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Труханов со своей командой регионалов, которых даже после революции не тронули, не дадут это сделать.
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вообще-то надо разрывать дипотношения со страной-агрессором.
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ожидаемо от "русского мира (весны)". Знакомый почерк )(уйла, включающий в т.ч. и мелкие провокации.
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Можете не сомневаться, что идёт проверка воздушного пространства Литвы. Ведь Литва одна из возможных стран, где может быть вторжение.
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С какой целью?
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Да просто потому что вы, русня, злобные подлые уебаны.
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и, кстати, это еще корректная формулировка
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при полной характеристике - будет очень тяжёлый лексикон...
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Конченное жизофренническое быдло и дебильные варвары. Короче помойные отбросы.
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о!
пошли блукать!
да купите вы им карты и компасы...
задолбали!
от ничему их жизнь не учит!
жизнь - нет......
а вот Турки...???
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Российские бомбардировщики Су-34 используют GPS-навигатор Garmin. Американский. Для туристов. Привязывают резиночкой.
Военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы, - МИД - Цензор.НЕТ 4461
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по пачке беломоканала просто не везде полетаешь
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я догадываюсь!
и про карты и компас - то фигурально (утрирую)
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шо ж Нанотолий со своей грядки не снабдил ? срамота да и только..
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Сегодня не сбили - завтра зелёные ихтамнеты в Нарве. Или-или, других вариантов просто нет. Но не сбили. Значит завтра... вы поняли.
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заранее обосрались литовцы)
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Да, вы правы. Надо было сбивать без предупреждения, а то все манерничают.
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Вейсбария - это нынешняя Литва. Нужно было брать пример с Вейшнории и валить эти аэропланы на цвет.мет
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Все правильно. Вейшнорийские зенитчики пока лучшие по результативности.
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А русский вертолет в Украине летал как хотел а пейсатые уголовники даже не пискнули ни ноты ни действий. Выходит что это летают не враги а свои для уголовной власти.Странного в этом нет ни чего.Просто очередное подтверждение что опг подконтрольные русским фашистам.
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ВІДЕО ПІДІРВАВШЕ МЕРЕЖУ https://youtu.be/JuIJnsQth_Y

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Кому русский мир? Получите и распишитесь!
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За "несовершонную гражданку Гомельской обл. " - посадят картошку.
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Позичу, Литвину покажу, хай порадіє за своїх руських друзяк .
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Для ГЛОНАССа +- 2 км - это "нормальная" погрешность!
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открывая эту новость, рассчитывал увидеть сообщение о крушении 2ух ватолётов
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Если хоть одна бомба упадёт на Литву - это будет конец козломордии причём очень быстрый.
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Не будет. Однозначно. Сольют вас путлеру и глазом не моргнут. Наивные, наивные, непуганые вы детишки.
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Робкая попытка, потрогать Далю за грудь.
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Аналитики выяснили, что вертолет летел из России в Крым!
Генштаб и дальше будет отрицать?
https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину
Сотрудники американского аналитического центра Atlantic Council проанализировали видео, на котором видно, как предположительно российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» незаконно вторгся в воздушное пространство Украины и пролетел над селом Павловка Херсонской области. Об этом говорится в материале Digital Forensic Research Lab, подразделения Atlantic Council.
В отличие от украинских коллег, американские аналитики смогли точно определить направление движение вертолета. Это юго-восток. Таким образом он летел в сторону Крыма.

Специалисты из США предполагают, что зафиксированный на видео вертолет направлялся на военную базу в Джанкое, на которой находится большое количество российских вертолетов.
Эта база располагается как раз в юго-востоку от Павловки.
Исходя из приведенных фактов, в Atlantic Council пришли к выводу, что российский вертолет незаконно вторгся в воздушное пространство Украины, что является прямым нарушениям Минских соглашений.
Напомним, что ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ опровергли информацию о пересечении российским вертолетом границы Украины. После опровержения журналисты «Украинского милитарного портала» привязали видео к местно доказав, что вертолет был снять именно на украинской территории.
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смешной комент - а Джанкой это какая страна?
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А шо, стрельнуть по ним, шоб пилоты хотя бы наложили в штаны, нельзя было?
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Там где кацап пердит, летит, едет, а также насрал, нарыгал автоматически считается роиссей.
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" за кадром" остаётся такой пустячковый вопрос-А что делали техн. подразделения и истребители-перехватчики НАТО,специально отправленные в Прибалтику для пресечения подобных попыток?...Туркам хватило 17 секунд и нарушитель был уничтожен...А эти,если боятся бить на поражение,могли бы просто "выжать" из территории...НАТО,похохе,стало тоже не военной организацией для защиты,а театральным атрибутом как ООН?
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Бздели в канистру. С рашей они всегда такую стратегию используют. А теперь ещё и с наручной петрушкой путлера - хомяком-переростком ыном.
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ну для пацанов которые летают с навигационными линейками и ветрочетами - 30 км туда сюда норма
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Буря в стакане воды. Ну ясно ведь, что в данном случае, двухминутное нарушение(если это только не в пределах погрешности РЛС) было случайное. За это время даже ЗРК в боевую готовность не приведёшь, не говоря уже о самолётах - перехватчиках. Просто есть желание поскандалить, вот и всё. А тут очень к стати, появилась формальная возможность пошуметь.
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25 километровая зона возле границы - эта зона с особым режимом полета и ПВО уже были готовы к стрельбе еще до нарушения границы
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Напоминаю, что пилота, сбившего "сушку", турецкие власти арестовали пилота и извинились за сбитый самолёт.
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Его арестовывали не за то, что он сбил российский самолет, а за участие в госперевороте.
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Вы наверно что то путаете)Речь о сильнейшем военным альянсе и я не Ыксперт,но мне кажется с началом кацапобелоруских плясок у их границ там все давным давно в боевой готовности.Они 24 часа в сутки монеторят кацапские ватолеты как и спутниками пасут перемещения орды,танков и артиллерии...Было бы желания сбили бы сразу
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Да все тут понятно как божий день. Тактика опасающегося гопника проста, провокация здесь, провокация там, дальше выжидание реакции Если следует реакция по типу интеллигентного батана - "Ну как же вы так? Ну нехорошо же ведь Ну признайтесь, что вы случайно, мы поймем". Не ребята, не прокатит ваша озабоченность, гопник просто сплюнув сквозь зубы и рыгнув от от паров месного "бурбона" прошипит - "Ну что, схав-ик-али..., пидоры, а мы теперь вот так, ну яйцеголовые, что скажите?" Слова не мои - слова из реконструкции
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Так и есть. И туповато-наивным ебланам из Гарварда и Оксофрда просто не понять психологию гопоты и маньяков. И потому они будут у гопоты сосать.Так как на решительные и адекватные действия не способны - исключительно на болтовню. И это значит, что все мы очень крепко влипли. Правильный вопрос звучит так: останется ли что-то от человечества, кроме развалин наших строений?
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Не ноту надо было вручать, а уши пилотов.
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Ну то нехай,Литва вторгнется на 2 км на Рашку.Делов то.
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что хотят то и творят, похоже бубенчики только у эдрогана не дрогнули защитить свои границы и сбить хуйловский самолет
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Куме,а як вовлечь Китай в войну с Рашкой?
-Очень просто.Блок НАТО выдвигает свои войска,на границу с Рашкой,та вдае,що завтра наступ.
-Ну и?
-Шо ну и?Китай,бачучи,що може остаться без земелькi,за ночь буде в Мокселi
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Кстати напомню, уважаемой публике. Когда я служил в московском советском улусе, а именно под Балашихой в войсках ПВО в 1987 году, а именно в связи, которая обеспечивала ведение целей для дивизионов C-200 (по моему) и только поставленных на б/д С-300, как только у границ км за 300 появлялся самолет-разведчик SR-71, объявлялась готовность №1 и всю дежурную смену на усиление везли по тревоге на автобусах на усиление несущей б/д смене на автобусе и очень оперативно, одновременно из военных городков тут же свозились все офицеры связи со своими дежурными чемоданчиками, и не важно в какое время суток. Существовал норматив прибытия - опоздание приравнивалось к нарушениям 1, 2 и 3 катекории. 1-я - тюрьма. Так шо не надо про 2 минуты или 5 минут или 5 секунд пролета над суверенным госсударством, если оно конечно считает себя таким
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы, - МИД
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