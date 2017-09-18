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 Политика Украины
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 Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября

саакашвили

Слушания по делу о протоколе Госпогранслужбы Украины в отношении экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины перенесли на 11 часов 22 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Такое решение принял судья, рассматривающий составленный сотрудниками Государственной пограничной службы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска через границу "Шегини"протокол.

Во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также пояснения от самого М.Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"

Заседание перенесли в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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Скоро вас, упырей, Михо перенесет в места не столь отдаленные.
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нажаль не перенесе. це транспортні витрати. намісці порішить. так дешевше.
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все одно цю заразу на смітник вивозити прийдеться
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Ну тогда прыгай от радости и мечтай о лучшей доле!
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Мечтать о лучшей доли для Украины не вредно.
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И это выдал приверженец С(р)аакакашвили! Совпадение?
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Мичай далі. Всі папауси мають право мичати, навіть грузинсою мовою.
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Дустом потрібно було Міхуїла сипати. І всіх ідіотів -членім секти святого Міхуйла.
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" Дустом потрібно було Міхуїла сипати "

Хто это будет делать ? Ты шо , до сих пор нихрена не понял ?
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Лишите кацапа заезжего Новинского гражданства , за антиукраинскую политику. Слабо. Он же кацап.
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Экс-нардеп Артеменко проиграл суд о лишении гражданства

Кто пронесет этого борца с режимом через границу?где массы возмущенных граждан со ссылками на 25 статью Конституции?
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Лерочка , ну ты же понимаешь , шо если будет дана команда , то Саакашвили ногой откроет президентсую дверь , а Порошенко побежит для него за тапочками
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а еще я понимаю,что такой команды уже не будет - миха уже не нужен амерам)
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А кому нужны рашисты замаскированные ? Его место на россии
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Всё как раз наоборот.
Надо каждому наёмнику Коломойского обеспечить твёрдую уверенность,
сто за насильственные действия в составе толпы он получит 10 лет тюряги.
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Ты про себя расскажи. Тебе от Коломоя сколько обламывается ?
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будь ласка Українською. я вас не розумію.
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Будьте ласкаві, розкажіть українцям: чого і скільки ви отримуєте від Коломойського ?
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" Такое решение принял судья, рассматривающий составленный сотрудниками Государственной пограничной службы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска через границу "Шегини"протокол. "

Трамп поинтересовался фамилией судьи , который ведет дело Саакашвили , а судья об этом узнал и наложил в штаны . Луценко тоже наложил в штаны и з переляку заявил , шо Саакашвили арестовывать не будут
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Значит дана команда пока Петя в США решение не принимать.
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Вспомнит ли Трамп при встречи о Михо, вот в чем вопрос для гыдранта.
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Зустрічаються два президенти. А хто такий Міхуїл?
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" А хто такий Міхуїл? "

Будущий президент Украины
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Что ни говори, а чтобы попугать не расставайся с мечтой!
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Саакашвили надо судить за прорыв границы.
Тех, кто бросает в него яйца надо судить за хулиганство.
. . . Коломойский и Фирташ наняли Саакашвили
чтобы позорить Украину в Европе и чтобы
СТРАВИТЬ УКРАИНЦЕВ МЕЖДУ СОБОЙ во время войны с Россией.
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Ты лучше за петруху переживай.Его скоро народный суд будет судить,за все его делишки.Он будет не долгим.
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"Народным судом" ты называешь что ?
Сборище бандитов оплаченное Путлером, Коломоем и Фирташем ???
Этот путлеровсктй фейк НЕ ПРОЙДЁТ !!!
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В 2014 году,так овощи вещали про майдан.Ваша участь будет намного трагичней.
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Ты мне УГРОЖАЕШЬ ЗА ЧТО ???
За понимание, что тебя и таких как ты наняли Путлер, Коломой, Фирташ и немного Юлька.
СПАСИБО ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ МОЕЙ ПОНЯТЛИВОСТИ.
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" Саакашвили надо судить за прорыв границы. "

Нуууу , попробуй
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Може Трамп цієї брехливої свині там огузок своїм черевиком підправить, та так, щоб мізки барабанний дріб вистукувати почали.
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Не марнуй даремно часу на дурні мрії. Якби Трамп намір провичти Порошенко, він би прислав якогось свого нукера. Ніколи перша особа не буде зустрічатися з іншоюю особою, яку зневажає чи не сприймає світ.
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Серьезно? По вашей аналогии и с хуйлом по этой же причине встречаются? Что за бред?
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Уже на весь мир анонсирована встреча Президентов Трампа и Порошенко 21 сентября.
А пропагандоны Путлера и Коломоя лепят что попало, врут напропалую.
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спритно ти коломойського з пуйлом пов'язав, далеко в політиці підеш.
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Та ні, то Коломойський спритно повернувся.
У 2014 добре захистив Дніпро від Московської Орди,
а зараз почав про щось перемовлятися з Путлєром.
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Ти на цих перемовах з боку пуйла був присутній або з боку Коломойського?
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Шкода, що тобі відповідь вже дали до мене, ти хоча б думав, перед тим як дурниці у відповідь писати.
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Знищить шоколадник..нашу єдину надію.. міхуіла гетьбарижного..
Міхуілу треба негайно втікати на свою рехформовану батьківщину де немає барихх..
І вже звідти продовжувати нікому на... непотрібну боротьбу проти соєвого диктатора..
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Так подай до суду!! Чи такий дурний, що не знаєш як писати?
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не будь такий наївний ВСІ ОБИРАЛИ І РАЗОМ ПОВИННІ ЛУПИТИ , ЧИ МОЖЕ ТИ БАРИГА І Є ПІД ПСИФДОНИМОМ
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Для начала - не мешало быы обшить кресло судьи кожей предыдущего судьи....
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Саакашвили судить за пересечение границы государства, гражданство которого ему дали неизвестно за какие заслуги и неизвестно по какой причине отобрали. Порошенка судить за то, что тот ему незаконно дал гражданство, и так же незаконно лишил, и вообще за то, что незаконно занимает пост президента, а значит не имел права ни на первое ни на второе. Таможенников судить за то, что позволили пересечь границу Саакашвили. Сторонников Саакашвили судить за то, что они помогли ему пересечь границу. Садового судить за то, что поддерживает Саакашвили. Коломойского судить, за то, что поддерживает и спонсирует Саакашвили. Ну, и т.д. Народ Украины судить за то, что поддерживает Порошенка и Саакашвили за то, что он их поддерживает ни за что, за личные интересы. А может и не поддерживает, но ничего не делает.

Вот это все - вообще пустая белеберда, бесполезная для Украины, пустая и бездонная дурость.
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"Коломойского судить, за то, что поддерживает и спонсирует Саакашвили."
Это господин Эрнесто ОЧЕНЬ ХОРОШО СКАЗАЛ.
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А тобі треба яйця відірвати щоб таких Ukrainec більше не було.
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А что надо делать ШЕСТЁРКАМ КОЛОМОЯ вроде тебя ???
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Ukrainec Viktor, ты, нулевая вонь промежности ботоксного педофила, выкидыш пьяной мордовки от гонорейного чечена, пшел вон!
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Украинцы !!! Посмотрите, как реагирует коломойская шестёрка на слово "Коломой".
Остро реагирует, сразу себя разоблачает !
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Украинцы !
Посмотрите, как злобно гавкают путлеровские пропагандоны на Президента Порошенко.
Это значит, что наш Президент хорошо защищает Украину от Московской Орды.
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Саакашвили первый здоровый человек из известных подсудимых , скорую не вызывали , в кресле каталке как Корбана не возили ,врачи с капельницей не дежурят.
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Йому потрібно заспокійливу сорочку і інєкцію від сказу.
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У путинских пропагандонов есть два стандартных приёма работы:
1) увод дураков от темы обсуждения;
2) показ картинок для слабоумных.
. . . Таварисч пропагандон ! Выскажись ПО ТЕМЕ - ПРО МИХО И ЕГО "ПОДВИГИ".
ИЛИ ПО ТЕМЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ СЛАБО ???
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А по теме коррупционные суды не сажают коррупционеров, по вине которых у нас происходят пожары и прочее и погибают люди....Речь ведь идёт о суде
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1) БУДЕШЬ СПАМИТЬ МОИ КОМЕНТЫ - БУДУ СПАМИТЬ ТВОИ.
. . .
2) ТВОЙ Садовый и ТВОЯ Юлька 3 года громко кричат про коррупцию
И БЛОКИРУЮТ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ В УКРАИНЕ.
ВМЕСТО судебной реформы они нанимают таких как ты ЛЖИВО гавкать на Порошенка.
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Народ ждет решения Конституционного суда по поводу нарушения ст.25 Конституции.
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Хто буде оплачивать цей сериал?Вопрос риторический
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Оплачивать будут Путлер, Коломойский, Фирташ и немного Юлька.
Чё непонятного ???
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Суда не будет до тех пор , пока Порошенко корчит из себя демократа , законника и паиньку в Шиатах. Он же не хочет полностью стать клоном овоща, которого везде за рубежом спрашивали- Когда вы отпустите Юлию Тимошенко. Не хочет, но не получается. Януковощ так и прет из него и рвется наружу. Посадить Саакашвили , расстрелять Тимошенко , дать яду Садовому , сделать своего Лешу премьером - вот, что хочется его настоящему эго.
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Ванговать умеешь ?
Работай Вангой !!! Кучу бабла зашибёшь !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября
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