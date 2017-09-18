 Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Такое решение принял судья, рассматривающий составленный сотрудниками Государственной пограничной службы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска через границу "Шегини"протокол.
Во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также пояснения от самого М.Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".
Заседание перенесли в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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Хто это будет делать ? Ты шо , до сих пор нихрена не понял ?
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Кто пронесет этого борца с режимом через границу?где массы возмущенных граждан со ссылками на 25 статью Конституции?
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Надо каждому наёмнику Коломойского обеспечить твёрдую уверенность,
сто за насильственные действия в составе толпы он получит 10 лет тюряги.
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Трамп поинтересовался фамилией судьи , который ведет дело Саакашвили , а судья об этом узнал и наложил в штаны . Луценко тоже наложил в штаны и з переляку заявил , шо Саакашвили арестовывать не будут
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Будущий президент Украины
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Тех, кто бросает в него яйца надо судить за хулиганство.
. . . Коломойский и Фирташ наняли Саакашвили
чтобы позорить Украину в Европе и чтобы
СТРАВИТЬ УКРАИНЦЕВ МЕЖДУ СОБОЙ во время войны с Россией.
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Сборище бандитов оплаченное Путлером, Коломоем и Фирташем ???
Этот путлеровсктй фейк НЕ ПРОЙДЁТ !!!
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За понимание, что тебя и таких как ты наняли Путлер, Коломой, Фирташ и немного Юлька.
СПАСИБО ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ МОЕЙ ПОНЯТЛИВОСТИ.
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Нуууу , попробуй
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А пропагандоны Путлера и Коломоя лепят что попало, врут напропалую.
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У 2014 добре захистив Дніпро від Московської Орди,
а зараз почав про щось перемовлятися з Путлєром.
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Міхуілу треба негайно втікати на свою рехформовану батьківщину де немає барихх..
І вже звідти продовжувати нікому на... непотрібну боротьбу проти соєвого диктатора..
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Вот это все - вообще пустая белеберда, бесполезная для Украины, пустая и бездонная дурость.
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Это господин Эрнесто ОЧЕНЬ ХОРОШО СКАЗАЛ.
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Остро реагирует, сразу себя разоблачает !
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Посмотрите, как злобно гавкают путлеровские пропагандоны на Президента Порошенко.
Это значит, что наш Президент хорошо защищает Украину от Московской Орды.
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1) увод дураков от темы обсуждения;
2) показ картинок для слабоумных.
. . . Таварисч пропагандон ! Выскажись ПО ТЕМЕ - ПРО МИХО И ЕГО "ПОДВИГИ".
ИЛИ ПО ТЕМЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ СЛАБО ???
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. . .
2) ТВОЙ Садовый и ТВОЯ Юлька 3 года громко кричат про коррупцию
И БЛОКИРУЮТ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ В УКРАИНЕ.
ВМЕСТО судебной реформы они нанимают таких как ты ЛЖИВО гавкать на Порошенка.
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Чё непонятного ???
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Работай Вангой !!! Кучу бабла зашибёшь !!!
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