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 К учениям "Запад-2017" Россия пыталась привлечь силы из оккупированного Донбасса, - Лысенко

лысенко

Россия планировала привлечь к военным учениям "Запад-2017" силы, которые находятся на территории украинского Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.

Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание за нехватки горючего и неисправностей техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба на время учений "Запад-2017" использует авиацию для охраны границы

"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска в Донбассе. Мы получили данные разведки, большинство колонн, которые должны выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад - 2017", они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо. Одно из подразделений на Луганщине, имевший в своем составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания, все остальные неисправные", - рассказал Андрей Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба на время учений "Запад-2017" использует авиацию для охраны границы

По его данным, анализ техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.

Российская сторона этих заявлений пока не комментировала, но Москва отвергает поддержку боевиков на части Донбасса.

Как утверждает Лысенко, сейчас на неподконтрольной Киеву части украинского Донбасса остается 2900 кадровых российских военных.

Вооруженные силы России и Беларуси проводят совместные учения "Запад-2017". Они проходят на территориях обеих стран. За учениями на полигоне в Беларуси наблюдают приглашены представители НАТО.

Читайте: Генерал НАТО Павел об учениях РФ и Беларуси: "Это серьезная подготовка к большой войне"
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Такое впечатление что х..ло президент Белоруси, усатого не слышно и не видно.
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дак - все же не просто так!! ! как только бацьке нужны валютные кредиты ТО он делает умный вид и со всех экранов толкает " умняки"(наблюдается это явлениестрого два раза в год!!)! затем происходит негласный договорняк с дядей ПУ , дядя ПУ дает ему эти кредиты и бацька уходит в молчаливый даун!!!! ну а дядя ПУ делает все чего теперь хочет сам ПУ....
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часом с басуриным не одну бурсу заканчивали?
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Ну это уже явная пурга от недоразумения под фамилией Лысенко.
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Лысенко лечится надо
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"Одно из подразделений на Луганщине, имевший в своем составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания"
Андрюха- ну ты же военный!!! не гони пурги ! танки ж своим ходом на беларусь не пойдут - ты ж сам в курсах!!! к чему эти лишние разводняки??!
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Мдя, наша відповідь Бауріну, танковий бросок Донецьк - Мінськ .
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Украинские танки очень хорошие, дойдут без проблем.
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Литвин, ти не з Гомеля випадково? Кацапи там вже принесли" рузьке мір ", жити стає краще ?К учениям "Запад-2017" Россия пыталась привлечь силы из оккупированного Донбасса, - Лысенко - Цензор.НЕТ 9951
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Ну так нах ті мінські договорняки,всякі там перемир'я,мироточащі війська ООН ще вводити зібразися ? Раз там нема ніякоі' техніки на ходу то чому не звільняємо територію ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК учениям "Запад-2017" Россия пыталась привлечь силы из оккупированного Донбасса, - Лысенко
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