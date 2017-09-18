 К учениям "Запад-2017" Россия пыталась привлечь силы из оккупированного Донбасса, - Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.
Но, по его словам, эти подразделения не смогли выполнить задание за нехватки горючего и неисправностей техники.
"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска в Донбассе. Мы получили данные разведки, большинство колонн, которые должны выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад - 2017", они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо. Одно из подразделений на Луганщине, имевший в своем составе 11 танков, всего три танка были способны двинуться и выполнять задания, все остальные неисправные", - рассказал Андрей Лысенко.
По его данным, анализ техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.
Российская сторона этих заявлений пока не комментировала, но Москва отвергает поддержку боевиков на части Донбасса.
Как утверждает Лысенко, сейчас на неподконтрольной Киеву части украинского Донбасса остается 2900 кадровых российских военных.
Вооруженные силы России и Беларуси проводят совместные учения "Запад-2017". Они проходят на территориях обеих стран. За учениями на полигоне в Беларуси наблюдают приглашены представители НАТО.
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Андрюха- ну ты же военный!!! не гони пурги ! танки ж своим ходом на беларусь не пойдут - ты ж сам в курсах!!! к чему эти лишние разводняки??!
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