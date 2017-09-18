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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1907) пенсионная реформа (992) поправки (24) Рева (258)

 Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева

рева

Министерство социальной политики рассчитывает, что Верховная Рада 21 сентября сможет принять во втором чтении доработанный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" заявил глава ведомства Андрей Рева.

"Мы ожидаем (рассмотрения и принятия закона. - ред.) 21 числа, в четверг", - сказал он.

Чиновник рассказал, что законопроект после первого чтения претерпел существенные изменения: было учтено более 400 поправок к нему. В частности, была учтена поправка председателя профильного комитета Людмилы Денисовой относительно возможности выхода на пенсию независимо от возраста при наличии 40 лет трудового стажа.

Также учтена поправка народного депутата Александры Кужель, которая касается выхода на пенсию предпринимателей. Так, для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будет засчитываться ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения: с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года, что подтверждаются справкой о регистрации субъекта предпринимательской деятельности; с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года - при условии уплаты страховых взносов независимо от оплаченного размера.

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Также профильным комитетом была поддержана поправка относительно зачисления в страховой стаж учебы в вузах. Рева пояснил, что до 2004 года в стаже учитывались годы учебы в высших учебных заведениях на государственной форме обучения. "После 2004 года перестали засчитывать", - напомнил он. При этом министр добавил, что поправкой предусматривается введение страхования всех студентов, которые будут учиться на бюджете с 1 января 2018 года.

"Таким образом, стаж идет, но он не влияет на размер пенсии. Он влияет только по факту увеличения страхового стажа", - пояснил Рева.

Также комитет, по его словам, поддержал поправку, предусматривающую введение накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года.

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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ви далеко пане підете. навіть сьогодні.
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пику тільки втягни в себе галадающій павольжья гражданін...
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А как мы рассчитываем, что вы уже 21 сентября свалите в Ростов!
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***навеяло**
В магазин приходит маленький Мойша.
- Мне три литра мёда, протягивает он банку продавщице.
Та наливает полную банку.
- А папа завтра придёт и заплатит.
- Ну, нет! - продавщица забирает у него банку и выливает мёд обратно.
Мойша выходит на улицу и заглядывает в банку:
- Папаша таки был прав - тут хватит на два бутерброда!
***
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Влада добиває громадян з усіх своїх структур, кожна структура хоче першої заявити своєму брехливому, кучерявому господарю про виконання взятих на себе зобов'язань.
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Палєтрух!
У меня вопрос один, к твоим сокурсникам по полит училищу. Почему они не разбили твою паскудну бестолковку всеми томами "Капитала"???
Нет им прощенья от украинских граждан.
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Ничего,Украинцы скоро исправят эту несправедливость .
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шото сомневаюсь. тарифы космические съели, побурчат на кухнях и пойдут дальше ишачить
"Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть" (с)
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Конечно примут! Маразматик сказал - барыга сделал! Если приговор идти на кладбище пенсионероам подписан, он должен быть выполнен! "Таким образом, стаж идет, но он не влияет на размер пенсии....." - это не маразм? Уйдете на пенсию независимо от возраста если есть 40 лет стажа! В 15 лет в школе начинайте пахать на барыг и уйдете на пенсию в 55! Все честно и справедливо, мы живем в самой справедливой и социально-ориентированой стране. Только почему мы самые нищие уже не только в Европе, но и в мире??? Ответ очень простой - родились рабами - рабами и подохнем. Вперед в светлое будущее!................
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урааа! косюк с сегодняшнего дня продаёт куриное филе по 4 бакса за кило, как в Америке! вот на пенсии обожрёмся!
Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева - Цензор.НЕТ 4667
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Украинскую землю можно продать дороже без местного населения. Вот для этого МВФ и требует реформ пенсионной системы.
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рЄва, йди ти з потрохом .. ... зі своїми реформами.
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ааа ..., это тот 3.14дор, что много жрет?
Ему привет из Великобритании!!!!

Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева - Цензор.НЕТ 6665

При этом средняя зарплата жителей Великобритании составляет 1500 £ (50 тыс. грн).
"И после этого нам будут рассказывать про экономически обоснованные цены в Украине?"
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Так вам, холопам, и надо! Чтоб знали, как бестолково бунтовать ... Пеця, так держать! Чисти эту гнилую, продажно- тупую нацию под корень...а то,ишь, в еуропу возжелали убогие разумом!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева
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