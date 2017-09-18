 Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" заявил глава ведомства Андрей Рева.
"Мы ожидаем (рассмотрения и принятия закона. - ред.) 21 числа, в четверг", - сказал он.
Чиновник рассказал, что законопроект после первого чтения претерпел существенные изменения: было учтено более 400 поправок к нему. В частности, была учтена поправка председателя профильного комитета Людмилы Денисовой относительно возможности выхода на пенсию независимо от возраста при наличии 40 лет трудового стажа.
Также учтена поправка народного депутата Александры Кужель, которая касается выхода на пенсию предпринимателей. Так, для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будет засчитываться ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения: с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года, что подтверждаются справкой о регистрации субъекта предпринимательской деятельности; с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года - при условии уплаты страховых взносов независимо от оплаченного размера.
Также профильным комитетом была поддержана поправка относительно зачисления в страховой стаж учебы в вузах. Рева пояснил, что до 2004 года в стаже учитывались годы учебы в высших учебных заведениях на государственной форме обучения. "После 2004 года перестали засчитывать", - напомнил он. При этом министр добавил, что поправкой предусматривается введение страхования всех студентов, которые будут учиться на бюджете с 1 января 2018 года.
"Таким образом, стаж идет, но он не влияет на размер пенсии. Он влияет только по факту увеличения страхового стажа", - пояснил Рева.
Также комитет, по его словам, поддержал поправку, предусматривающую введение накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа(116)
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В магазин приходит маленький Мойша.
- Мне три литра мёда, протягивает он банку продавщице.
Та наливает полную банку.
- А папа завтра придёт и заплатит.
- Ну, нет! - продавщица забирает у него банку и выливает мёд обратно.
Мойша выходит на улицу и заглядывает в банку:
- Папаша таки был прав - тут хватит на два бутерброда!
***
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У меня вопрос один, к твоим сокурсникам по полит училищу. Почему они не разбили твою паскудну бестолковку всеми томами "Капитала"???
Нет им прощенья от украинских граждан.
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"Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть" (с)
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Ему привет из Великобритании!!!!
При этом средняя зарплата жителей Великобритании составляет 1500 £ (50 тыс. грн).
"И после этого нам будут рассказывать про экономически обоснованные цены в Украине?"
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