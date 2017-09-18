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Все про:ООН (2239) Трамп (1378)

 Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации

трамп

Президент США Дональд Трамп призвал ООН к "смелым реформам", которые, по его словам, позволят превратить эту организацию в более эффективный инструмент мира.

В понедельник президент США принял участие в состоявшемся в штаб-квартире ООН совещании, посвященном реформированию организации и сокращению расходов на ее содержание, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие (к себе) у людей во всем мире", - сказал Трамп. - Чтобы достичь этого, ООН должна поддерживать подотчетность на всех уровнях управления, защищать информаторов и сосредоточиться не на процессе, а на результатах".

Трамп подверг ООН критике за засилье бюрократии и несовершенный стиль управления, призвав провести реформы, чтобы организация стала более мощной и эффективной силой для обеспечения мира. Как подчеркнул президент США, необходимо добиться, чтобы никто из членов организации не нес непропорциональную долю финансового бремени. Трамп также заявил, что ООН не следует держаться за старые методы, которые не работают в современном мире.

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При этом Трамп высоко оценил усилия генерального секретаря ООН, нацеленные на то, чтобы организация более эффективно выполняла свои функции в сфере обеспечения мира, развития и безопасности. Президент также отметил, что у любой миротворческой миссии ООН должны быть четко определенные цели.

На совещание приглашено более 120 стран, поддержавших составленную США политическую декларацию из 10 пунктов в поддержку усилий генсекретаря Антониу Гуттереша по проведению "эффективных и значимых реформ".

Как заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, организация, в которую входят 193 страны, "определенно двигается в сторону реформы" и "нацелена на действие".

Выступая в воскресенье в эфире CNN, Хейли заявила: "Мы сказали, что нам необходимо оправдать свои вложения, и обнаружили, что мировое сообщество находится с нами на одной волне, поддерживая идею реформ. Так что в истории ООН наступает новая эра". Она также добавила, что призывы Трампа получили благоприятный отклик. Теперь же, по

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Во время предвыборной кампании Трамп критически отзывался об ООН, заявляя, что организация "не друг" демократии, свободы и "даже Соединенных Штатов Америки".

Однако, став президентом, он заявил, что у ООН есть "огромный потенциал", и высоко отозвался о последних решениях Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями в этой стране.

Во вторник Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН, впервые появившись перед собранием лидеров со всего мира, многие из которых не вполне довольны его приоритетами и его доктриной "Америка прежде всего".

Трамп вызвал острую критику мировых лидеров, объявив о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, нацеленного на сокращение выбросов парниковых газов, хотя в последние дни некоторые представители американской администрации заявляли, что он может пересмотреть свое решение и продолжить участие в соглашении, но в ограниченных масштабах.

Трамп также вышел из Транстихоокеанского соглашения о свободной торговле между 12 странами региона, заключения которого на протяжении многих лет добивался экс-президент Барак Обама.

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После выступления на саммите по реформе ООН Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего у него запланирован рабочий ужин с лидерами стран Латинской Америки.

Как заявил советник президента по национальной безопасности Г.Р. Макмастер, переговоры с Нетаньяху и Макроном затронут широкий круг тем, а главной темой будет "дестабилизирующее поведение Ирана".
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Ну давай Трамп действуй, может и будет с тебя какой-то толк
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Золотые слова , давай Трамп развороши это бюрократическое гнездо.
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В направлении Балтики летит стратегический бомбардировщик США


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В направлении Балтики летит стратегический бомбардировщик США
о фотке - хрен его знает а в тексте:

C британской базы Фэрфорд вылетел и взял курс на Балтику стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие

14 сентября в Великобританию были переброшены три американских стратегических бомбардировщика B-52H из состава 307-го авиакрыла, дислоцированного на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана). До их прибытия в Англию в Европе уже находились два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.

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Боинг Б-52 «Стратофортресс» - американский многофункциональный тяжёлый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС ВС США с 1955 года.

Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации - Цензор.НЕТ 5912
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Во-во! Яке, нафік, довір'я, якщо у Радбезі засідає на постійній основі і має право вето країна, керівник якої патологічний брехун? Там його нема, те він не робив, через деякий час - там він був, але не так, те він робив, але не зовсім. Тьху! Та навіть дворові картярі за одним столом з таким не сиділи б. А тут - світова еліта, світовий уряд, можна сказати.
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Так много для этого и не надо,выгнать кацапов вообще оттуда за многочисленное вето и такую функцию убрать,все должны выполнять решение,не нравится решение, двери открыты и досвидос та сразу санкции,тогда будут уважать и выполнять
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иНТЕРЕСНО, А РЕФОРМИРОВАТЬ - КАК? Снять право вето для 5 стран? Или к 5 добавить ееще несколько? Индию, Германию, Японию? Бразилию? Как? Никто ведь не озвучивает...
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Мертвому припарки.
Дорогое корыто для огромного количества чинуш.
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зрозуміло світ став другим і зараз необхідно концентруватися і всим миром лупити узурпатора хтоб він не був
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Для начала необходимо выгнать из Совбеза ООН самозванцев - Российскую Федерацию. Откройте Устав ООН - нет в нем такого государства.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации
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