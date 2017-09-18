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 Гибель детей в одесском лагере будут совместно расследовать полиция и прокуратура, - Князев

дети одесса пожар

Гибель детей в спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе будет расследовать совместная следственная группа, в которую вошли лучшие специалисты Главного следственного управления Нацполиции и прокуратуры Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Главное следственное управление Национальной полиции отправляет профессиональных специалистов в одесское подразделение для оказания практической и методической помощи с целью качественного, быстрого расследования всех причин, которые привели к гибели детей", - сказал он. По его словам, следователи будут изучать все обстоятельства происшествия - от проектирования и строительства до непосредственно эксплуатации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Одесса сегодня "порадовала". Расследуйте. МРАЗИ.
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Так будут отмазывать и одновременно расследовать ??
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Трусы и подонки, отстраните трухановых степановых от должности на время расследования. Назначьте других.
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За три с половиной года, ни одно резонансное дело не было доведено до приговора и тюремного срока.
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Ну как одесские мусора с прокурорскими ведут расследование сегодня "озвучил" Ильичевский суд...
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давай туди ще й СБУ і НАБУ докупи... нехай розслідують... по хорошому в цій справі один слідчий з простого райвідділу справиться... все ж на видноті...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГибель детей в одесском лагере будут совместно расследовать полиция и прокуратура, - Князев
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