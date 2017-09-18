 Гибель детей в одесском лагере будут совместно расследовать полиция и прокуратура, - Князев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Главное следственное управление Национальной полиции отправляет профессиональных специалистов в одесское подразделение для оказания практической и методической помощи с целью качественного, быстрого расследования всех причин, которые привели к гибели детей", - сказал он. По его словам, следователи будут изучать все обстоятельства происшествия - от проектирования и строительства до непосредственно эксплуатации.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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