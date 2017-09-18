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 Сегодня ранено двое украинских воинов. Российские наемники применяли гранатометы под Водяным и Верхнеторецким, - штаб АТО

ато

Сегодня в районе проведения АТО ситуация оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы наших позиций на Донецком и Приморском направлениях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, из гранатометов дважды боевики били по украинским опорным пунктах на подступах к Водяному. А крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку Новомихайловки.

Из этого же оружия на Донецком направлении противник открывал огонь в районе Авдеевской промзоны.

А около 12:00 во время обстрела нашего опорного пункта из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия у Верхнеторецкого получили пулевые ранения двое украинских защитников.

Всего с полуночи российские оккупанты 7 раз нарушили перемирие. На большую часть обстрелов силы АТО отвечали плотным огнем, ведь в ситуациях, когда есть прямая угроза жизни, военнослужащие имеют право на применение оружия".

Также читайте: Враг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб
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и где она эта "Гюрза-М", которая должна поддерживать огнем? где этот МБАК? Зачем тратить деньги на это, если лучше в ВМСУ поставить ракетные катера, которые способны наносить удары вне зоны ПВО, а то и поставит задачу перед корабелами, чтобы предусмотреть в ракетных катерах пусковые установки для "Коршун-М" с дальностью пуска от 1500 км..Вот вам и силы сдерживания..
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Обидно... Резать бы бошки этим Рацейским наёмникам на камеру,, как это делали кавказцы -- и наёмников бы враз поубавилось.. Ведь эти твари кроме как на сафари сюда не ехали.. На Кавказ обрыстались " вяликие рацеяне", в итоге ехать --- и в Украине бы сразу обдрыстались... Десятки тысяч жертв -- женщины, дети.. А всего-то надо было --- паре-тройке ублюдков бошки на камеру отрезать и в инете выложить... С их воплями - " Не убивайте""...Остальные - быстро бы убежали мелкими прыжками..... Служил я с ними - знаю... Кроме звиздюлины - ничего не понимают..Зато кацап, кто её получил - сразу будет жопу вылизывать....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня ранено двое украинских воинов. Российские наемники применяли гранатометы под Водяным и Верхнеторецким, - штаб АТО
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