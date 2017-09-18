 Сегодня ранено двое украинских воинов. Российские наемники применяли гранатометы под Водяным и Верхнеторецким, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, из гранатометов дважды боевики били по украинским опорным пунктах на подступах к Водяному. А крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку Новомихайловки.
Из этого же оружия на Донецком направлении противник открывал огонь в районе Авдеевской промзоны.
А около 12:00 во время обстрела нашего опорного пункта из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия у Верхнеторецкого получили пулевые ранения двое украинских защитников.
Всего с полуночи российские оккупанты 7 раз нарушили перемирие. На большую часть обстрелов силы АТО отвечали плотным огнем, ведь в ситуациях, когда есть прямая угроза жизни, военнослужащие имеют право на применение оружия".
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