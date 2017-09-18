 На прошлой неделе задержаны "минеры", угрожавшие взорвать Дворец спорта, здание Кабмина и Нацбанк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в Черкассах правоохранители установили "телефонную террористку", которая угрожала взорвать административное здание Кабмина. Свои действия женщина объяснила проблемами с выплатой заработной платы на предприятии, где она работает.
В Киеве сотрудники спецслужбы задержали приезжего из Черниговской области, который сообщил о минировании Дворца спорта во время проведения в нем массового мероприятия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что сделал звонок от скуки.
Еще один аноним с таксофона в центре столицы выдвинул полиции требование о прибытии на Майдан Незалежности нескольких патрулей, а в случае отказа угрожал взорвать здание Нацбанка. Оперативники задержали "телефонного террориста" у автомата, из которого был сделан вызов.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в 2014-2016 гг. в полицию поступило более 800 ложных сообщений о минировании.
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41 хв. ·
Воскресенье, а значит дайджест нашей интересной и важной недели.
До самого окончания Генеральной Ассамблеи ООН всё самое интересное и вкусное в мире будет так или иначе касаться этого мероприятия.
Основной вопрос, который интересует Украину, - это вопрос введения миротворческих войск на Донбасс.
Обсуждение этого вопроса уже сейчас представляет собой затянувшийся, но от этого не менее интересный, сериал.
Если попытаться кратко изложить содержание предыдущих серий, то выглядеть это будет следующим образом:
Порошенко: Нам нужны миротворцы ООН на Донбассе!
Россия: Какие еще, ---, миротворцы?
Цивилизация: ТАКИЕ!
Россия: Ах, миротворцы! Конечно, нужны! Но только на линии соприкосновения по согласию с ихтамнетами, в смысле с анонимными рукожопами, тьфу! с Маладыми Риспубликами, короче!
США: Отличная мысль, Раша! Только никто ихтамнетов спрашивать никто не будет!
И тут наступила наша неделя Всю неделю стороны обменивались репликами, переговорами, звонками, заявлениями и реакциями.
Начали Путин и Меркель, которые провели телефонные переговоры:
Комментарий Штеффена Зайберта, спикера пани Ангелы.
"Оба собеседника обсудили российское предложение по миссии ООН на Донбассе. Федеральный канцлер, в принципе, поприветствовала российскую инициативу, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат".
Конец цитаты.
Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.
Прямая речь.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине превратился в один из "замороженных" на территории бывшего Советского Союза, как, например, в Грузии или в Приднестровье. Наша цель - как можно скорее реализовать Минские договоренности".
Конец цитаты.
По результатам переговоров Путин согласился с введением миротворцев на весь Донбасс.
Но этого недостаточно для Украины и Цивилизации для того, чтобы этот конфликт был не заморожен, а полностью погашен: для этого необходимо перекрыть границу с Россией. И в ход пошла тяжелая артиллерия.
Во время ежедневного брифинга спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Науэрт прокомментировала миротворческую миссию ООН в Украине.
Прямая речь.
"Наша цель очень проста: мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев вне зависимости от их религии, национальности или языка...
Считаем введение миротворцев ООН на территорию Восточной Украины идеей достойной внимания...
Хочу подчеркнуть, что такие миротворческие силы должны иметь широкий мандат для поддержания мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины до границы с Россией, включительно, для того, чтобы избежать углубления или институционного закрепления раздела Украины".
Конец цитаты.
Россия болезненно взвизгнула, потому что отдать границу - это вернуть Донбасс. Взвизгнула голосом председателя комитета Госдумы России по международным делам Леонида Слуцкого.
Прямая речь.
"Заявление Госдепа США о необходимости размещения миротворцев ООН на границе России и Украины имеют явно антироссийскую направленность. Таким образом, США подчеркивают, что о России нужно говорить, как о стране-угрозе для Украины, на границе с которой необходимо размещать "голубые каски" ООН".
Конец цитаты.
Для самих непонятливых разъяснить решил Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по Украине.
Прямая речь.
"Миротворческая миссия, если бы она была, была бы ответственна за эту территорию вместо российской армии, которая оккупирует территорию, может быть способом принести безопасность гражданам и предоставить доступ украинским властям, предоставив пространство, где возможно проведение выборов, пространство, на котором возможна имплементация Минских договоренностей - это идея, которая стоит за миротворцами...
Условия мандата, которые предложила Россия, я беспокоюсь, только углубит разделение в Украине: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу
Что в первую очередь должна сделать миротворческая миссия? Она должна охранять и обеспечивать мир, она должна контролировать отвод тяжелой техники и артиллерии.
Мы видим конфликт, который продолжается в течение трех лет. Минские договоренности зашли в тупик. И сейчас мы говорим о безопасности... Люди все еще погибают, огонь не прекращается, и буквально несколько дней назад люди также погибали. Поэтому мы должны найти какое-то решение, выйти из этого тупика. Это очень важно".
Конец цитаты.
Россия на это опять взвизгнула пропитым голосом шалавы, изображающей институтку.
Спикер совета Федераций РФ Валентина Матвиенко.
Прямая речь.
"Логики никакой в этом предложении я не вижу...
Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ. И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".
Конец цитаты.
Исходя из того, что с самого начала нашего сериала Россия уже успела подвинуться дважды - сначала, когда вообще согласилась на миротворческую миссию, а потом, когда согласилась запустить ее на оккупированные территории, - резонно предположить, что Россия подвинется и в 3-ий раз. А если не подвинется - то у Цивилизации очень много механизмов давления. Например, запрет на работу с облигациями Федерального займа России.
И тут мы плавно переходим ко второй части недельного обзора.
В Государственный долг России сейчас вложено порядка 15 млрд долларов от иностранных фондов и торговцев ценными бумагами. Эти, всё увеличивающееся по своей сумме, займы - единственное, что удерживает на плаву российскую экономику, которой не дают кредиты за рубежом и у которой огромные проблемы из-за упавших цен на нефть и перехода былых российских покупателей на других поставщиков углеводородов.
У России падает экспорт, а импорт, не взирая на все программы импортозамещения, растет. При этом Рахе надо рассчитываться по кредитам, процентам и т д.
Всё это привело к тому, что за лето Россия потеряла 6,2 млрд долларов - именно такова разница между приходом и расходом. В 2014 году, когда рубль просел более чем в полтора раза, эта цифра была меньше. И даже в дефолтном 1998 году эта цифра тоже была меньше.
А тут еще и крупнейший инвестор в российские облигации - Пенсионный фонд Норвегии - заявил, что будет уходить из рублевых долговых обязательств.
При этом уходить не просто так, а забрав почти 3 млрд долларов.
А теперь представьте, что будет в случае, если США таки воспользуются "дубинкой" в виде запрета на работу с госдолгом России?
Даже если они пустят слух о том, что сейчас они воспользоваться этой дубинкой, рубль споет знаменитое "Мир вашему дому" Владимира Семёновича Высоцкого.
Потому что крах рубля и российской экономики - это достаточно быстрое восстановление мира во всём мире, как бы банально не звучала эта фраза.
Не верите? Тогда попытайтесь вспомнить, как одновременно с предсмертной агонией СССР и его кончиной, исчезли из поля зрения всяческие чёрные ноябри, ирландские республиканские армии, фронты освобождения Палестины и прочие тигры тамил ислама.
Анализируя следующую неделю хочу сказать что она будет очень, очень важна, в первую очередь для Украины, но и для всего мира в целом.
18 сентября - анонсированная закрытая встреча Трампа с лидерами 30 ведущих государств мира по реформе Совета Безопасности ООН.
19 сентября - представление Декларации, подписанной указанными лидерами, на суд Генассамблеи и Генсека ООН Антониу Гутерреша;
20 сентября - выступление на ГенАссамблее Петра Порошенко с докладом о войне на Донбассе и сформированным предложением по вводу миротворческой миссии ООН.
21 сентября - встреча Порошенко и Трампа, на которой будут обсуждаться вопросы развертывания миротворческой миссии ООН и поставок летального оружия в Украину.
22 сентября - в Украину прибывает миссия Международного валютного фонда, которая должна оценить готовность Украины, в плане проведенных реформ, для отправки следующего транша.
Поэтому всю следующую неделю Украину будут стараться раскачивать изнутри всевозможные политические трупы и проститутки. Всяческие популисты и клоуны будут пытаться сорвать работу Верховной Рады. Всевозможные засланные казачки и одураченные ими легковерные будуть пытаться организовать акции гражданского неповиновения.
Поэтому я еще раз попрошу всех о спокойствии, предельной концентрации и максимальном избегании любых конфликтов.
Я попрошу тех, кто на следующей неделе собирался выходить на протест, как свое законное право на озвучивание собственной точки зрения, перенести его на одну неделю - следующая неделя может стать решающей в войне на Востоке Украины и положить ей конец уже в ближайшем будущем. И этот шанс ни один вменяемый патриот Украины упустить не должен, потому что под словами "Конец войне" я подразумеваю не позорную сдачу, как сделал в свое время один шустрый политический эмигрант, а возврат своего!
Доброй ночи, Хунта!
Мы более трёх лет, сцепив зубы, тянули лямку. И свет в конце тоннеля уже стал по-настоящему ярким.
Сначала - Донбасс, потом - Крым, потом - вступление в НАТО и ЕС. И всё время по дороге - делать нашу прекрасную Украину еще лучше.
Улыбаемся и пашем!
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