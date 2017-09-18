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 ГПУ категорически не согласна с решением Ильичевского суда по делу "2 мая". Будет подана апелляция, - Сарган

сарган

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что ведомство категорически не согласно с решением Ильичевского суда по делу "2 мая" и будет подавать апелляцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Прокуратура категорически не согласна с решением Ильичевского городского суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантов "части 2 мая".

С марта 2015 года по поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура Одесской области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве по факту трагических событий, произошедших 2 мая 2014 на ул. Греческой, Греческой площади и возле Дома профсоюзов в г.. Одессе.

В результате массовых беспорядков 2 мая 2014 погибло 48 человек и травмировано 250 граждан.

В ходе судебного разбирательства представители прокуратуры ориентировали суд на назначение обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет в зависимости от степени тяжести уголовного преступления.

Доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратуры Одесской области после передачи уголовного производства центральным аппаратом органов внутренних дел в Одессу по событиям 2 мая и предоставленные суду, приняты не были.

Следует отметить, что 18 сентября 2017 коллегией Ильичевского городского суда вынесен оправдательный приговор в отношении всех лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014, которые привели к гибели людей.

Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы Закона, и уже готовит апелляционную жалобу.

Кроме того, в зале судебного заседания в понедельник, 18 сентября, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу".

Напомним, 18 сентября 2017 г. Ильичевский городской суд (Черноморск, Одесская обл.) признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины - массовые беспорядки).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.



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Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый оправдательный приговор. Такое впечатление что суд выполнял чей-то заказ.
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Поклонская,точно так же, слово в слово сказала! Похожа то как.
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Да-да, конечно... Когда надо было закрыть Корбана, торнадо или любых патритов, то суды ломали через колена, как хотели... А тут рошен и луцик типа ниче не могут сделать.
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Пока апелляции подавать будут, сепарская мразь окажется за поребоиком. Помним, проходили эту историю еще с беркутней..
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Здесь апелляцией не обойтись! Пора кастрацию начинать!
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а по фотке не скажешь,шо лариса не согласна...
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Как над нами издеваются эти барыги! Да когда это кончится блин?
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Да посмотрите на эти суды, это сплошь коррупциные гнезда. Туда берут только своих людей, другим юристам туда вход заказан. Вот и творят все что хотят - кого надо посадят, кого не надо оправдают.
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Ішо?.... А зробити нормальну доказову базу, слабо?.... Аааааа.... Генпрокурор же після пту.....
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Как патриотов садить, так суд устраивает доказательная база. А как сепаров, так нет.
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Переживаю я за порошенку.... Все не йдуть з голови кадри з неприємностями, що виникли у чаушеску.... Не приведи господи подібного!....
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С такими заявлениями в цивилизованных странах генпрокуроры идут в отставку, а некоторые в отсидку!
Так что дебильное выражение морды этой кобылы не решило сути проблемы!
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Когда ,наконец,приговор зачитают этим "судьям" и "следователям" ??
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Эти судьи и прокуроры - это воровские "шестёрки" и кацапские стукачи! Всю вертикаль 25+ лет строили в Украине кацапы, потому они на них так усердно и работают!
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Юга, а че случилось? Некогда было каким то там жалким делишком заниматься? Ну это же не Саакашвили мочить...
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Так и тот прорвался!
Так сказать, - обосрались по всем фронтам!
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Неужели кто-то поверит,что судьей в Одессе и области может быть человек неподконтрольный "дону" Кивалову?
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Вот и вся "большая рыба" в исполнении алкаша.Как саакашвили щимить из пальца высасывают доказательства,а как сепаров и врагов Украины все дела разваливаются,причем с помощью прокуроров.Только за одно это дело должна быть отставка,но барыги будут сидеть,пока их на майдан не притянут и повеся.Народ будет и прокурор и судья и следователь.
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Пока кацапы будут оставаться в украинских судах , такие решения будут выносить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ категорически не согласна с решением Ильичевского суда по делу "2 мая". Будет подана апелляция, - Сарган
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