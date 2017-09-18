 У меня украинское гражданство, - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Саакашвили заявл на заседании Мостисского райсуда, где слушается его дело о незаконном пересечении государственной границы Украины
"У меня украинское гражданство", - отметил он.
Общаясь с журналистами он подчеркнул, что польская сторона подтвердила отсутствие нарушения границы, а с украинским "пограничным совком" пора заканчивать.
Как отмечается, Саакашвили прибыл в Мостисский райсуд на Львовщине, где слушается дело о незаконном пересечении им государственной границы Украины. Под зданием суда его ждала толпа сторонников и противников. Последние забросали экс-губернатора Одесской области яйцами.
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