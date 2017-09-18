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 Политика Украины
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 У меня украинское гражданство, - Саакашвили

саакашвили паспорт

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михел Саакашвили заявил, что имеет украинское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Саакашвили заявл на заседании Мостисского райсуда, где слушается его дело о незаконном пересечении государственной границы Украины

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"У меня украинское гражданство", - отметил он.

Общаясь с журналистами он подчеркнул, что польская сторона подтвердила отсутствие нарушения границы, а с украинским "пограничным совком" пора заканчивать.

Как отмечается, Саакашвили прибыл в Мостисский райсуд на Львовщине, где слушается дело о незаконном пересечении им государственной границы Украины. Под зданием суда его ждала толпа сторонников и противников. Последние забросали экс-губернатора Одесской области яйцами.

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Как не пускайте яд шоколадники, а больше штрафа вы хрен что получите!
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Путинский сосунок и спермоглотатель ,мороча головы, получай удовольствие!
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Факел демократии в Грузии!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=hBpkLwqFKXo
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Маю таке запитання. Чи може український суд судити не громадянина України і взагалі людину без громадянства? Коли НКВС ловили бойовиків ОУН, то спочатку надавали їм громадянство сересере, а потім судили.
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Может любого, если он совершил преступление на территории Украины.
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О, паспорт нашелся, который погранцы украли. В почтовый ящик подбросили.
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Актёр талантливыи, это точно...только в Грузии уже играл и нехорошо закончил...
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Миша, прорвемся, не первый раз! Потом создадим в стране такие условия когда идиотов будут брать не в минстець, а бардюры красить...говорят труд облагораживает.
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Очередной "щірий українець" РВЕТСЯ к корыту
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У Саакашвілі має бути громадянство Грузії. Якщо він від цьогого відхтрештуєдься то в цьоьу є причина. Можливо натворив біди в своїй державі, можливо інше. Головне, що Саакашвілі є політичний фіагурант своєї держави - Грузії. А хто він є в Україні? - НІХТО.
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Где этих одноразовых гандонов штампуют. Как посмотришь, все кто на Михо гавкает, сегодня только на ЦН зашли.
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та просто твои кураторы сегодня проспали и саакоботов забыли выпустить на эту тему ))))
один ты дебил бесплатный отрабатываешь )))))))))))))))
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...В проекте Госбюджета Украины на 2018 год заложено значительное увеличение финансирования Кабинета министров, президента и Верховной РадыСообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Об этом идет речь в законопроекте о государственном бюджете на 2018 год.Госбюджет 2017 года изначально предусматривал 746,6 млн гривен на обслуживание президента и Администрации, в июле финансирование этой программы было увеличено на 9,8% (73,2 млн гривен) до 819,9 млн гривен, а в 2018 году предлагается увеличить еще на 17,7% (145,5 млн гривен) до 965 млн 379 тыс. гривен.В целом финансирование Госуправления делами предлагается увеличить на 1% (25,8 млн гривен) до 2 млрд 395,4 млн гривен.В частности, 2 млрд 364 млн гривен предлагается выделить аппарату Госуправления делами, а 31,3 млн гривен - Нацслужбе посредничества и примирения для урегулирования коллективных трудовых споров.Кроме того, в проекте Госбюджета заложен значительный рост Кабинета министров и Верховной Рады.Читайте также: Из бюджета выделят 182 млн грн на охрану нардепов и чиновниковСогласно данным, на аппарат Рады предусмотрено на 69%, или на 682 млн грн больше, чем в 2017 году.Секретариат Кабинета министров, согласно данным, получит финансирование на 244%, или на 1, 067 млрд грн больше, чем в 2017 году.
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Ну напоминает анекдот о негре и украинце.А хто тодi я.Незнаю,мабуть москаль.
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ну ок, а когда аппеляцию подавать будет? кричал же, что прорывает границу ради этого... и где?
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По закону, да, у Саакашвили украинское гражданство. А по понятиям у Саакашвили этого гражданства уже нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня украинское гражданство, - Саакашвили
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