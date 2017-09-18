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 Политика Украины
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Все про:земля (1564) военнослужащие (3984) Госгеокадастр (58)

 Госгеокадастр за одну неделю выделил участникам АТО почти 3 тыс. га земли

земля

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 8 по 15 сентября выделила участникам АТО и семьям погибших воинов 1,891 тыс. земельных участка общей площадью 2,879 тыс. га из фонда государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Госгеокадастра.

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Согласно сообщению ведомства на его официальном веб-сайте, наибольшее количество участков отведено в Черкасской, Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях.

Госгеокадастр также сообщил, что с 8 по 15 сентября в перечень земельных участков государственной собственности, право аренды которых может быть реализовано на аукционах, было внесено почти 992 га.

В целом по состоянию на 15 сентября перечень включает 6,963 тыс. земельных участка общей площадью 142,25 тыс. га.

Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участка общей площадью 16,86 тыс. га.

Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

Размер арендной платы за пользование сельскохозяйственными земельными участками государственной собственности в январе-июне 2017 года по результатам земельных торгов в среднем вырос до 12,1% нормативной денежной оценки (38,473 тыс. грн/га).

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В Украине в государственной собственности находится 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га - в запасе, остальные - в аренде.

Средний размер арендной платы за 1 га госземли по итогам 2016 года составил 940 грн. В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.
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Каждый гражданин Украины имеет право на 6 земельных участков разного типа, в том числе и человек со статусом внутреннее перемещенного лица.

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ 6 УЧАСТКОВ?

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про это и видео!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=SZUjc_Dv1i8
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У нас все чиновники, уже участники, пару командировок в ту сторону, и не подьезжая до передовой на 30 км, и УЧАСТНИК, с правом на землю, льготы в карьере, очистка от преследований, за декларацию и делишки при попередниках.
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и? раз так всё просто, почему ты ещё не стал "участником"?
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Трусяться бариги. Намагаються працювати з найбільш небезпечним протестним сегментом суспільства - кинулися задобрювати.
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Обраний час, поспіх і виконавці. А якщо від цього абстрагуватися - все ОК.
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Ну можу ще великими літерами написати, якщо з танку не видно - НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ОБРАНИЙ ЧАС, ПОСПІХ ТА ВИКОНАВЦІ. Але якщо абстрагуватися ВІД ЦИХ ТРЬОХ ФАКТОРІВ, то все ОК(у перекладі - "ПОДОБАЄТЬСЯ").
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Тобто самі не знаєте, чому не подобається- буває...
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Так само як і Ви не маєте відношення до об'єктивних суджень на тему чужої інтуїції.
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Или ментово-прокурорским холуям, которые были в АТО пару часов, выделили земельку как участникам АТО
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Жду отчёта от ГосРабКадастра! Сколько свинособак было распределено новым хозяевам?
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"Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участка общей площадью 16,86 тыс. га. Источник: https://censor.net.ua/n455820" - это что? Более чем 1 га на человека? И что с ним делать? Для жилиго дома и 10 соток достаточно, а для с/х там даже палке-капалке развернуться негде.
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Прийде тимошенко і всі ці латифундіі будуть знищені, а землі повернуті власникам і іх нащадкам..... А гроші..... Гроші хтось..., колись поверне латифудістам..... Може.....
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И что, бывшие воины будут на этой земле дома строить или сады разводить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосгеокадастр за одну неделю выделил участникам АТО почти 3 тыс. га земли
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