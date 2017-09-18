 Схема поборов при сертификации ввозимых автомобилей ликвидирована на Львовщине, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении защиты экономики Нацполиции во Львовской области
В сообщении отмечается: " Чиновника задержали правоохранители во время получения им очередной неправомерной выгоды в размере 750 долларов США и 5000 гривен за содействие в изготовлении сертификата "Евро 5" на автомобиль, который фактически соответствует нормам "Евро 4".
Следователями военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины открыто уголовное производство. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, у злоумышленника правоохранители изъяли еще 20 000 гривен наличными. Сейчас устанавливается причастность к их получению в качестве неправомерных выгод при содействии по аналогичным вопросам.
Напомним, что это уже четвертый взяточник, уличенный во Львовской области на прошлой неделе".
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Они и "евро-1" не соответствуют, по большому счету.
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"Гранта", "Нива", "Приора" все как положено.
Правда, я знаю, какого рода там производство: может просто колеса прикручивают, да шильдики приклеивают...
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или он один оказался жлобом?
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Бред скажете вы? Ага. Это пока никакой олигарх телефоносборочный заводик у нас не построил.
А то бы услышали: про защиту отечественного Автопрома, ой, телефонопрома, и про то, что старые мобильные телефоны не соответствуют Евро5, ой, стандартам УкрчастотНадзора и сильно вредят людям повышенными выбросами, ой, излишним излучением...
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Тайна вклада? Защита персональных данных? Нет, не слышали...
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