EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1552  27
Материалы по теме:
Все про:авто (4573) Львовщина (1646) Нацполиция (8753) сертификат (25)

 Схема поборов при сертификации ввозимых автомобилей ликвидирована на Львовщине, - Нацполиция

взятка

Сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона Украины разоблачили схему системного получения неправомерных выгод в процессе проведения процедуры сертификации автотранспорта ввозимого из-за рубежа. Схему организовал 45-летний руководитель Львовского филиала органа по сертификации продукции и услуг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении защиты экономики Нацполиции во Львовской области

В сообщении отмечается: " Чиновника задержали правоохранители во время получения им очередной неправомерной выгоды в размере 750 долларов США и 5000 гривен за содействие в изготовлении сертификата "Евро 5" на автомобиль, который фактически соответствует нормам "Евро 4".

Следователями военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины открыто уголовное производство. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, у злоумышленника правоохранители изъяли еще 20 000 гривен наличными. Сейчас устанавливается причастность к их получению в качестве неправомерных выгод при содействии по аналогичным вопросам.

Напомним, что это уже четвертый взяточник, уличенный во Львовской области на прошлой неделе".






 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А каким образом "Лады", производимые компанией "Богдан", получают "евро-5"?
Они и "евро-1" не соответствуют, по большому счету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вам решать, что чему соответствует. Ваше дело правильно голосовать на выборах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо,это го-но до сих пор производится в Украине? Я в шоке ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно производятся.
"Гранта", "Нива", "Приора" все как положено.
Правда, я знаю, какого рода там производство: может просто колеса прикручивают, да шильдики приклеивают...


 показать весь комментарий
Ответить
 
просто барыга порошенко с сынулькамиленточуи перерезать умеет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Компания Богдан не занимается производством легковых автомобилей. Ето всего лишь идет крупноузловая зборка типа прикручивание колес и бамперов из разейско-китайских конструкторов на мелких станциях СТО, а в большинстве случаев не заморачиваются и етим и просто занимаются переклейков шильдиков и продажей данных марок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, так это вполне достаточно, что бы не платить акцизный сбор и госпошлину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если есть товар, значит есть и покупатели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВАЗ это шлак который ни кто не покупает в Украине, за август 17-го продано всего 46 новых авто - 0.8% рынка! Я уже забыл как они выглядят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Снимите дурацкие ограничения и подобные конторы можно просто закрыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Схему организовал 45-летний руководитель Львовского филиала органа по сертификации продукции и услуг..." Ни чеси, а думал что это все задумал и провернул какой нибудь учитель математики. Источник: https://censor.net.ua/f942427
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Схема поборов при сертификации ввозимых автомобилей ликвидирована на Львовщине". Сам собой напрашивается вопрос - на сколько дней она ликвидирована? Очевидно до назначение (через хабар,разумеется) нового начальника. Нееееее.???....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он один был в этой схеме?
или он один оказался жлобом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничеси, а я думал это все организовал какой нибудь учитель математики. А тут вон оно что, Михалыч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели Барыга тоже платит поборы когда в своих автосалонах продает кацапские Лады Ларгус с двигателем Евро-4. Я таки не понимаю, законы в етой стране не для всех писаны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В Украине запрещено продавать импортные мобильные телефоны старше 2005 года выпуска, а те, что можно, облагаются пошлинами, акцизами и налогами в суммах, больших их стоимости..."
Бред скажете вы? Ага. Это пока никакой олигарх телефоносборочный заводик у нас не построил.
А то бы услышали: про защиту отечественного Автопрома, ой, телефонопрома, и про то, что старые мобильные телефоны не соответствуют Евро5, ой, стандартам УкрчастотНадзора и сильно вредят людям повышенными выбросами, ой, излишним излучением...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вирішіть це питання на користь людей! Тільки не треба говорить про справедливість. "Одні заплатили, а чого вони не хочуть платит!" Ніхто ж не вірить у ці мантри! Почніть реформи із себе, просто, будьте чесними !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ощадбанк начал рассылать уведомления через Вайбер.
Тайна вклада? Защита персональных данных? Нет, не слышали...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСхема поборов при сертификации ввозимых автомобилей ликвидирована на Львовщине, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти