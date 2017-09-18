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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5963) следователь (115) активист (503) Правый сектор (830)

 Активисты намерены требовать уголовного наказания для следователей, "проваливших" дело о событиях 2 мая в Одессе

одесса

Активисты ряда всеукраинских организаций намерены добиваться уголовного наказания для следователей прокуратуры Одесской области и Генеральной прокуратуры Украины, которые халатно отнеслись к своей работе, в результате чего 19 фигурантов в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе были оправданы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил журналистам бывший лидер одесской организации "Правого сектора", по мнению активистов, апелляция, которую намерена подать прокуратура бессмысленна и только подтвердит решение Ильичевского городского суда, в связи с низким качеством проведенного досудебного следствия.

Поэтому, как отмечается, в ближайшее время представители общественности намерены провести ряд акций под соответствующими ведомствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гособвинение обжалует приговор фигурантам дела о событиях 2 мая в Одессе

Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).

В понедельник суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Це прокол прокурорів на чолі з Сакварелідзе
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зрозуміло..що жирна барижна свиня боялася по посадять його людей... тому зробив усе що Сакваралідзе не довів цю справу до кінця
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Caaкашвілі?Ти помиляєшся,Миша 2 травня 2014 взагалі не мав своїх людей в Одесі.А у Додіка Сакварелідзе було все,щоби провсести якісне розслідування.не вистачило в нього лише професіоналізму
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Саакашвілі не свиня,а Миша,ти помилився
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Знакомый журналист "ведущий" дело второго мая,
тож говорил шо вина полностью следователей.
Нет не доказательств не экспертиз в суде.
Аваков стал проваливать всё одно за другим.
Вредитель какой о просто (((
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Прокуроры просто пропустили бездоказательные дела в суд.
Наверняка есть и их вина(((
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Это - апофеоз барыжно-предательского режима!
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ёще нет..открытая сдача страны куйлу ещё впереди..пока не решается..
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Вже все і так здано - Хуйло , ще у вересні 2014 , отримав все що хотів !
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Я дещо про інше..Коли це вже стане офіційний політичним курсом..без звєздєжа про потужні рехформи і швидкий рух у Європу..
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У Спортлото ещё пусть потребуют. Виновный свинтил в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблее ООН.... Источник: https://censor.net.ua/n455814
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А чему удивляться, Порошенко поставил Генеральным прокурором Луценко, у которого даже нет юридического образования. Главная задача Луценко - чтобы нужных людей не трогали. На остальное плевать.
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ні,це діло вів Сакварелідзе
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зрозуміло..що жирна барижна свиня боялася по посадять його людей... тому зробив усе що сакваралідзе не довів цю справу до кінця
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На данний момент влада залишила українцям лише один інструмент - суд Лінча.
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Не кожному дано ...
Для того , аби цим скористатися , народ повинен мати сталеві яйця ... а не крашанки ...((
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2 из 5 сепаров уже задержали по новому обвинению, от наказания они не отвертятся.
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А хіба їх всього 5 було ?!
А де інші кілька сотень ?!
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на свободе... Порошенко - гарант и защитник всех этих сепаров, ваты, колорадов и рашистов.
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Если есть халатность одних то найдутся и те кто без лишнего шума выправит несправедливость допущенную этой халатностью / возможно найдутся / .
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Всі 5000 одеських мусорів повинні притягтися до відповідальності + Аваков , як керівник МВС !
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Что прокуратура, что суд, одна шайка-лейка. Петя им сделал большие зарплаты и пенсии, а на остальное им плевать. Берут туда только своих людей, другим юристам туда дорога закрыта. И конца-края этому беспределу не видать.
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вся т.зв "правоохоронна система" виконує лише прямі вказівки Банкової - і не важливо законні вони , чи ні ...
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на нары поздно, сразу на гилляку с потрошакой.
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Ａｌｅｊａｎｄｒｏ🦍‏ @popilsasha73

так сміялися з блінов з лопат,що не помітили як самі жеремо гівно з бульдозера...
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Просто такими действиями полность дискредитировали все праворадикалов органы. Чистки их ждут.
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Намерены они блядь требовать,да уже давно должен гореть суд,а хрен там,вот когда Михо приедет ,то говнобляди завоют и повылазят из своих щелей,ну а пока встречать убийц приехал руцкий консул в одесе
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А какое могло быть решение суда, если доказательства собраны с нарушением процессуальных норм и свидетели не подтверждают "факты" против обвиняемых? Прокуратура не может при помощи видеоматериалов доказать наличие обвиняемых в кадре. Суд не мог принять иного решения, без нарушения законодательной базы. Тогда против кого протестовать будут активисты? Против суда - глупо. Против следствия и прокуратуры - возможно, если они непрофессиональны. Против "несознательных" свидетелей? Короче, протесты мне кажется неуместны. И вообще, подобные протесты будут являться давлением на суд, что противозаконно
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а мусорвы под судилище нагнали, и шыкаладной беркутни ,немеряно. И всю эту шоблу кормит бедный народ Украины.
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раз кормит - богатый, терпит - счасливый. можно глумиться дальше.
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Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый приговор.
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Ну так конечно расследовали не охотно...вдруг завтра Педро объявит Пуйла лучшим другом а этих чертей наградит...плюс суд у нас может наказать только тех кто с властью ничего общего не имеет!
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"ТРЕБОВАТЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ"... А вот румыны когда-то вопрос решили так:

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Так ситуация!!! Но зато потом -еще как похожи, не находишь:
Активисты намерены требовать уголовного наказания для следователей, "проваливших" дело о событиях 2 мая в Одессе - Цензор.НЕТ 3902
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верхнее фото не документальное, это не Николае и не Елена, это ряженные актеры.
нижнее фото - реальное фото расстрела.
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СОГЛАСЕН, НО ТУТ ТАКОЕ ДЕЛО - сцены насилия Цензор может и выкинуть, а тут - кино!!! Мне уже пару раз блоканули фотку с Юлей на лабутенах - я и выкинул киношный кадр, так, на всякий случай.
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Кто ьы сомневался?! С такими судьями и следователи прокуратуры, времен Януковича!!! И с мэром с Трухановым! Майдан проигрывает! Еще не всем понятно наверное?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты намерены требовать уголовного наказания для следователей, "проваливших" дело о событиях 2 мая в Одессе
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