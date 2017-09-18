 Активисты намерены требовать уголовного наказания для следователей, "проваливших" дело о событиях 2 мая в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил журналистам бывший лидер одесской организации "Правого сектора", по мнению активистов, апелляция, которую намерена подать прокуратура бессмысленна и только подтвердит решение Ильичевского городского суда, в связи с низким качеством проведенного досудебного следствия.
Поэтому, как отмечается, в ближайшее время представители общественности намерены провести ряд акций под соответствующими ведомствами.
Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).
В понедельник суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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тож говорил шо вина полностью следователей.
Нет не доказательств не экспертиз в суде.
Аваков стал проваливать всё одно за другим.
Вредитель какой о просто (((
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Наверняка есть и их вина(((
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Для того , аби цим скористатися , народ повинен мати сталеві яйця ... а не крашанки ...((
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А де інші кілька сотень ?!
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ПОЛКОВНИКГЕНПРОКУРОР УКРАИНЫ!
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так сміялися з блінов з лопат,що не помітили як самі жеремо гівно з бульдозера...
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нижнее фото - реальное фото расстрела.
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