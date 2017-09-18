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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ООН (2238) Порошенко (13823) США (13422)

 Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН

суд оон

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Читайте также: Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

Ранее стало известно, что Порошенко 18-21 сентября 2017 года осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На Генассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.

Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской громады США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Читайте также: Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

Еще ранее глава государства заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.
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і хай росіючмирять і за Донбас,і за Крим.і за такий дрібний об'єкт на цьому тлі,як літак Боїнг.І хай Пуйлу і рашці настане кірдик.Не відразу,звісно,але хай ця генасамблея кірдик для раши наблизить!
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Жаль, что там с ним не поступят, как поступили с Лазаренко
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Ну не везе твоєму хУЙЛУ останнім часом- що поробиш...
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Порошенко уважают, поэтому и встречаются с ним нормально, а не в туалетах.
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Цыплят по осени считают. Ющенко также уважали до поры до времени. Получит шоколодное свои пять процентов, если не будет фальсификаций.
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На Генассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США. Источник: https://censor.net.ua/n455814
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ага ...розкаже Світу як правильно грабувати ...
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Забанили, дефективный? Ничего, этот аккаунт тоже скоро улетит в бан.
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Проведите екскурсию Петро Бляхеру по камерам Гуантанамо пускай подумает на досуге...
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Можно и в Бермудский треугольник свозить,с ночевкой. Что бы он там и сгинул.
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Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 6092Daniel Rodriguez15 год. · Кто победил в этих "ралли" еще неизвестно..посмотрим по итогам заседаний ООН
Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 705
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Свиня буде вирішувати тільки ті інтереси, які дозволять їй і далі жерти з бюджетного корита.
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вот отключат вам пару банков гос.уровня может и урежут финансирование, меньше тут срать будете. Хотя пропаганда для вас святое, в последнюю очередь закрывать будут.
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Она у меня на кухне , пьет чай и читает биографию Бандеры ... Шось не так
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товарищ майор, отпустите сотрудника домой, рабочий день уже закончился. Или у вас ненормированный рабочий график?
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cкоро во всех кинотеатрах. мировая премьера. братья Люмьер - "прибытие парашенка"
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это все "мышиная возня". У России есть право "вето". статья 23 главы V Устава ООН, где записано, что СССР (и, соответственно, Россия, как его правопреемница) является постоянным членом СБ с правом вето. Пока кацы в ООН, можно забыть о, каких то, приемлемых, для Украины, честных решений.
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не путай. это не совбез это генассамблея и права вето тут нет ни у кого. другой вопрос что решения её носят рекомендательный характер, но тут как повернется
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На решения ГЕНАСАМБЛЕИ не может быть наложено вето!
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Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 1102
Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM

"График президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН",- сказал Д.Песков. "График" - вот так теперь называется нахуй.
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Хуйло в даний час перебуває в ставці головнокомандувача під Ленінградом. "Кузькіна мать" теж туди прибула. Піськов знає, що говорить.
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Еге ж, еге ж.... там трибуна є, можна виступити англійською .... чоколядний таке любить.
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ВОну и не пригласили хотя бы к туалету. ЗАто поросяту соевого пригласили. ВИдимо по мозгам дадут за Саакашвили.
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Эстония, Барбадос и Багамы требуют отстранить РФ от Олимпиады-2018

Требование отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года поддержали национальные антидопинговые агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии, передает РБК. Требование связано с подозрением в существовании государственной системы допинга в России.
Ранее в МОК с требованием отстранить России от Олимпиады обратились представители 16 стран: Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США. Об этом сообщает Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO).
"В настоящее время невозможно провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Из-за этого на Играх-2018 в Пхенчхане может возникнуть опасность для «чистых» атлетов. Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено. Из-за этого «чистота» Игр в Пхенчхане находится под угрозой. Также нас беспокоит тот факт, что за последние четыре года российские спортсмены прошли недостаточное количество допинг-тестов", - говорится в обращении.
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