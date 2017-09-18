 Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Ранее стало известно, что Порошенко 18-21 сентября 2017 года осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На Генассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.
Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской громады США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.
Еще ранее глава государства заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Также президент сообщил о планах поднять вопрос освобождения украинцев.
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Гуго Карлович ™ @JoN_TM
"График президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН",- сказал Д.Песков. "График" - вот так теперь называется нахуй.
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Требование отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года поддержали национальные антидопинговые агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии, передает РБК. Требование связано с подозрением в существовании государственной системы допинга в России.
Ранее в МОК с требованием отстранить России от Олимпиады обратились представители 16 стран: Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США. Об этом сообщает Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO).
"В настоящее время невозможно провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Из-за этого на Играх-2018 в Пхенчхане может возникнуть опасность для «чистых» атлетов. Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено. Из-за этого «чистота» Игр в Пхенчхане находится под угрозой. Также нас беспокоит тот факт, что за последние четыре года российские спортсмены прошли недостаточное количество допинг-тестов", - говорится в обращении.
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