 Наиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электроприборов, - ГСЧС о трагедии в лагере "Виктория"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области, в своем докладе на заседании оперативного штаба ГСЧС в Одессе касательно трагических событий в детском лагере.
"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате № 4 на первом этаже этого же корпуса - комнате воспитательницы", - сказал Федорчак.
Он также отметил, что тушение пожара осложнялось поздним уведомлением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема (был заполнен на треть), слабым давлением в пожарных гидрантах, наличием значительного количества деревянных зданий, значительным расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию вплоть за пределы лагеря - длиной 800 метров.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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вихователька винна!..
от тобі і все ы...
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Потому как это везде в государственном масштабе - то ВСЕ!, включая спикера, говорят о якобы мелкой текущей халатности.
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Мобилки заряжали током в 100А каждая?
Или сваркой пользовались?
.
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Виновные электроприборы сгорели, а т.н. спасатели объелись ухи, надо полагать...
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скорее шо да..(
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а елементарні пробки, або ел.автомати, їх що зовсім не встановили, а на пожарній сигналізації теж зекономили........
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Включила плитку и чайник например и возможно проводка и не выдержала,загорелась,тогда возникают вопросы к принимающей стороне,почему защита не соответствовала расчётной мощности проводки,кто принимал,кто подписывал акт приёмки?
Явно виноват не директор,так как он в этом деле не профессионал,а обыкновенный администратор,не пройдёт у них такой финт ушами...
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Тут три варианта:
1) некачественный аппарат защиты или аппарат защиты с неправильно выбранной уставкой
2) проводка с заниженным сечением
3) пункт 1 и 2 вместе
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около 118 млн. гривен !
2. Расскажите ГДЕ в момент начала пожара находился весь персонал и почему из огня детей вытаскивали дети? Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей,
Расскажите как персонал бухал и т...... в аппартаментах зам.директора лагеря, как уложили детей на час раньше, чтобы не мешали, как всей толпой вылезли на ПРИРОДУ, оставив зажженные для интима свечи и т.д.
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барыга не виноват ...
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или порошенко дал указ труху отмазать ?
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