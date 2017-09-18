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 Наиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электроприборов, - ГСЧС о трагедии в лагере "Виктория"

пожар детский виктория лагерь

Наиболее вероятной причиной пожара в одесском детском лагере "Виктория" спасатели считают аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал Виктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одесской области, в своем докладе на заседании оперативного штаба ГСЧС в Одессе касательно трагических событий в детском лагере.

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате № 4 на первом этаже этого же корпуса - комнате воспитательницы", - сказал Федорчак.

Он также отметил, что тушение пожара осложнялось поздним уведомлением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема (был заполнен на треть), слабым давлением в пожарных гидрантах, наличием значительного количества деревянных зданий, значительным расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию вплоть за пределы лагеря - длиной 800 метров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Девочку, спасшую в лагере "Виктория" 8 человек, переведут из реанимации в палату. ФОТО

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Следующий этап: разгон порохоботами версии, что дети сами виноваты - массово заряжали мобильники у тёти-воспитательки.
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ну ти й покидьок!Це ж ким треба бути,щоби дітей звинувачувати?Твоя версія гидка.як і ти сам
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Якщо дам посилання на подібний пост одного з порохоботів - з'їси шкарпетки Іллї Ківи?
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а будет виновата худрук. Найдут,что она :а) включала кипятильник по сто раз на день; б) включала ноут и преступно смотрела фильмы;,в) заваривала "Мивину" по вечерам,предаваясь гастрономическому разврату.... Ну и вариантов может быть масса.
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а если не имела,то "помогут" заиметь. Вернее ,найдут и докажут,что вся коробка с вибраторами - ее.
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и включала вибратор мощностью 10 кВт, а то и два. А если еще и подружка подкатила, то и все четыре.
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шо и?
вихователька винна!..

от тобі і все ы...
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Это следствие, а причина в распиле выделенных средств и в откатах.
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ну что за бред: "аварийный режим работы". Если была перегрузка - должен был сработать автомат отключения. НЕ делайте из людей идиотов. Съекономили на проводке и эл. фурнитуре это причина.
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там не одна проводка - распил бюджетных денег на уровне Труханова - не обработано дерево антипожарными, распиляны деньги на пож.сигнализацию и уйма всего другого...

Потому как это везде в государственном масштабе - то ВСЕ!, включая спикера, говорят о якобы мелкой текущей халатности.
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Найбільш імовірною причиною пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія" рятувальники вважають аварійний режим роботи електроприладів у кімнаті виховательки. про це сказав Віктор Федорчак, начальник ГУ ГСЧС в Одеській області, в своїй доповіді на засіданні оперативного штабу ДСНС в Одесі щодо трагічних подій у дитячому таборі. Слухайте! Не треба бути начальником ГУ ГСЧС в Одеській області, щоб зрозуміти, що така заява, це намагання відвести увагу від справжньої причини пожежі- злочинних дій місцевої влади! Пожежа наслідок злочинних дій місцевої влади! Рано, чи пізно це б сталося!
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порывам ветра и слабому давлению воды довичнэ стопудово.
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аварийный режим работы электроприборов

Мобилки заряжали током в 100А каждая?
Или сваркой пользовались?
.
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зачем гадать? расследуйте , делайте экспертизы--- называйте
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"Наиболее вероятной причиной пожара в одесском детском лагере "Виктория" спасатели считают аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы."

Виновные электроприборы сгорели, а т.н. спасатели объелись ухи, надо полагать...
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Кабздец! Виноваты электроприборы.... зарядка от айфона! Аварийная электропроводка это не причини пожара... суки, какие же суки! Самое мерзкое, что и это проглотим
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Отлично. По сценарию таки будет всеукраинская безсмысленная проверка школ и садиков
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уже началось.. "Вказивки" летят,как птицы...
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Обвините Samsung, всем известно что у них смартфоны самовозгорались.
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... аварійний режим роботи електроприладів !!!!
а елементарні пробки, або ел.автомати, їх що зовсім не встановили, а на пожарній сигналізації теж зекономили........
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аварийный режим работы электроприборов,-охренеть спецы,нет слов...

Включила плитку и чайник например и возможно проводка и не выдержала,загорелась,тогда возникают вопросы к принимающей стороне,почему защита не соответствовала расчётной мощности проводки,кто принимал,кто подписывал акт приёмки?
Явно виноват не директор,так как он в этом деле не профессионал,а обыкновенный администратор,не пройдёт у них такой финт ушами...
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Эта причина пожара из разряда "неосторожного обращения с огнем неустановленного лица". Если электропроводка - или нарушения правил монтажа, либо нарушения правил эксплуатации - сам по себе аварийный режим не возникает
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"...причина пожара - аварийный режим работы электроприборов" ----- ЧТо за туфту я только что прочитал ??!!! Это как ??!!
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Ну наприклад були ввімкнені одночасно кілька потужних споживачів ел.енергії: електрочайник, мікрохвильовка, праска і т.п.
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и все - в комнате худрука. а также: болгарка,дрель,шлифмашина,бетономешалка,5 штук плоек,посудомокечная машина,19 утюгов....
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Якщо проводка слабенька то і електрочайник з праскою створять аварійний режим, хоча при цьому повинні вилетіти пробки.
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Формулировка конечно странная. Если был аварийный режим работы электроприборов, то сеть должна быть отключена аппаратом защиты.
Тут три варианта:
1) некачественный аппарат защиты или аппарат защиты с неправильно выбранной уставкой
2) проводка с заниженным сечением
3) пункт 1 и 2 вместе
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Электрочайник на 1,5 КВт. и разбитая розетка -самая дешовая (искрит), мультиварка 1000Вт -закусь делала гостей ждала, отключена противопожарная сигнализация платить дорого в деревянном здании. Вот и финал.
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1.Вы этот рассказ начните с описания безумного дерибана средств отпущенных на этот лагерь.
около 118 млн. гривен !
2. Расскажите ГДЕ в момент начала пожара находился весь персонал и почему из огня детей вытаскивали дети? Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей,

Расскажите как персонал бухал и т...... в аппартаментах зам.директора лагеря, как уложили детей на час раньше, чтобы не мешали, как всей толпой вылезли на ПРИРОДУ, оставив зажженные для интима свечи и т.д.
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Но вы не расскажете ! Ибо Труханов уже сидит сгорбившись в приемной Пэти и готов лизать ему все что можно... И пэтя его простит - ибо выборы....
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порошенковы шакалы норовят вину с барыги на воспитательницу свалить,
барыга не виноват ...
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для быдла голосовавшего в один тур прокатит ...
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и как мрази - экперды определили ?
или порошенко дал указ труху отмазать ?
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электрообогреватель, электроплитка, китайский чайник или плойка - что-то из этого набора осталось включенным без надзора (присмотра) и замкнуло электроцепь!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаиболее вероятная причина пожара - аварийный режим работы электроприборов, - ГСЧС о трагедии в лагере "Виктория"
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