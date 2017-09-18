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 Политика Украины, Экономика
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 Доходы местных бюджетов на конец 2017 года могут составить 185 млрд грн, - Зубко

зубко

На следующий год в проекте государственного бюджета заложили более 250 млрд грн доходов местных бюджетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время брифинга на Украинском муниципальном форуме сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, на следующий год в проекте госбюджета заложили более 250 млрд грн доходов местных бюджетов. Установлен новый источник поступлений в местные бюджеты: часть платы за лицензирование выпуска и проведения лотерей и сохранена норма по акцизу из произведенного и импортированного топлива.

"Что касается государственных программ, которые будут направлены на местное самоуправление на следующий год, то ГФРР (Госфонд регионального развития. - Ред.) вместе с субвенциями на ОТГ - до 10 млрд грн, также предполагается субвенция на развитие сельской медицины - 4 млрд грн, секторальная поддержка ЕС в размере 600 млн грн и субвенция на развитие спортивной инфраструктуры", - отметил Зубко.

Он сообщил, что главный вопрос, который обсуждался и решался участниками Форума - это нахождение стабильности и баланса между полномочиями и доходами местного самоуправления.

"Есть острые вопросы, которые возникают при передаче полномочий, вопрос финансирования направлений, но есть одно общее задание для нас всех - это изменение системы управления, качества предоставления услуг, и мы над этим работаем", - подчеркнул Зубко.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоходы местных бюджетов на конец 2017 года могут составить 185 млрд грн, - Зубко
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