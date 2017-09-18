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 Политика Украины
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 Журналист Семена в крымском суде: "Участие в дискуссии и поиск истины – не преступление"

семена

Крымский журналист Николай Семена на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя отметил, что он писал статью, которая фигурирует в материалах дела, не из "чувства политической ненависти к России", как утверждает обвинитель, а "из стремления участвовать в дискуссии и установить истину".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Семена сказал в понедельник, 18 сентября, во время прений сторон в суде.

По его словам, обвинение "грубо ошиблось" в определении мотива его действий.

"В обвинительном заключении сторона обвинения указывает, что я "осознавал преступность своих действий". Ваша честь, это совсем не так, поскольку ни в одной стране мира действие, которое называется "участие в дискуссии", не является преступлением. Поэтому никакого осознания преступности действий у меня не могло быть", - сказал журналист.

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По его словам, из текста статьи понятно, что идет дискуссия, и автор обращается к другому ее участнику - Субботину, сам текст был размещен под рубрикой "Мнение".

При этом Николай Семена напомнил суду о статье 29 конституции России, "не только гарантирующей свободу выражения мнений, но и запрещающей преследовать человека за мнение".

"В самой статье три раза указано, что это "Мнение". Какое еще доказательство подчиненности текста именно статье 29 Конституции (России - ред.) нужно? Обвинение не привело ни одного примера, из которого бы следовало, что хотя бы один человек после прочтения данной дискусиионной статьи предпринял хоть какие-нибудь действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. Не привели потому, что таких случаев не было", - сказал он.

Николай Семена также также указал, что экспертиза Ольги Ивановой, которая фигурирует в деле, выполнена с нарушениями.
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Я не понял, а бульбонам ничего за их подлость с Грибом не будет? У наших керманычей нет не только совести, но и яиц. Одни карманы...
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российский суд навряд ли даст украинцу меньше 8 лет... это только у нас сепарам и любителям русского мира с автоматами и градами дают оправдательные приговоры...
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