 Журналист Семена в крымском суде: "Участие в дискуссии и поиск истины – не преступление"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Семена сказал в понедельник, 18 сентября, во время прений сторон в суде.
По его словам, обвинение "грубо ошиблось" в определении мотива его действий.
"В обвинительном заключении сторона обвинения указывает, что я "осознавал преступность своих действий". Ваша честь, это совсем не так, поскольку ни в одной стране мира действие, которое называется "участие в дискуссии", не является преступлением. Поэтому никакого осознания преступности действий у меня не могло быть", - сказал журналист.
По его словам, из текста статьи понятно, что идет дискуссия, и автор обращается к другому ее участнику - Субботину, сам текст был размещен под рубрикой "Мнение".
При этом Николай Семена напомнил суду о статье 29 конституции России, "не только гарантирующей свободу выражения мнений, но и запрещающей преследовать человека за мнение".
"В самой статье три раза указано, что это "Мнение". Какое еще доказательство подчиненности текста именно статье 29 Конституции (России - ред.) нужно? Обвинение не привело ни одного примера, из которого бы следовало, что хотя бы один человек после прочтения данной дискусиионной статьи предпринял хоть какие-нибудь действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. Не привели потому, что таких случаев не было", - сказал он.
Николай Семена также также указал, что экспертиза Ольги Ивановой, которая фигурирует в деле, выполнена с нарушениями.
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