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 Политика Украины
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 Состояние похищенного украинца Гриба ухудшается: у него появились язвы, - отец

гриб

Состояние удерживаемого в России украинца Павла Гриба ухудшается, ведь ему давно не давали лекарств.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил отец похищенного украинца Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что к сыну допустили консула, однако общаться на украинском им запретили, а также не разрешили консулу задавать вопросы по делу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представителям консула при встрече с Грибом не разрешили разговаривать на украинском языке. Лекарства так и не передали, - адвокат

Следующую встречу между ними планируют провести 27 сентября, чтобы в конечном итоге получить результаты медицинского обследования Павла.

"Никаких лекарств ему не дают. Судя со слов консула, Павлу язвами обсыпало лицо, шею и тело. Это говорит о том, что печень, по-видимому, не справляется с нагрузкой. Он требует постоянного принятия лекарств, но уже почти месяц лекарства не принимает", - отметил Гриб.

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Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра 30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.

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Тепер тільки тато Гриб може у заручники когось з кацапів взяти, щоб сина повернути.
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Якщо ви не зрозуміли,то справу Гриба розкручують ,щоб потім обміняти його на того кацапа,що піймали пару місяців назад. І звісно врятує Гриба наш головний відкривач всього.
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на агеева обменяют... подростка с фейсбука на контрактника с автоматом... равноценный обмен... а если что путен себе еще заложников нарисует...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние похищенного украинца Гриба ухудшается: у него появились язвы, - отец
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