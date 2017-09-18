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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Боголюбов (16) гражданство (724) Григоришин (126) Кипр (179) Коломойский (850) паспорт (649)

 Украинские олигархи Боголюбов и Коломойский получили гражданство Кипра за "солидные инвестиции" в экономику страны, - The Guardian

кипр

Соучредители "Приватбанка", украинские олигархи Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский являются держателями киприотских паспортов с 2010 и 2009 года соответственно.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Вследствие утечки информации авторы статьи получили список из нескольких сотен лиц, которые воспользовались программой Кипра о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. В списке много граждан Украины и России, которые решили воспользоваться возможностями получить гражданство Кипра за деньги.

Интерес россиян и украинцев к кипрской программе настолько велик, что с 2013 года с ее помощью правительство страны привлекло 4 миллиарда евро. Со стороны получателей паспортов с помощью программы не было никаких нарушений, подчеркивает издание. До 2013 года программа работала по другой схеме - решение о предоставлении гражданства на основании инвестиций принимали министры Кипра.

По данным авторов материала, украинцы Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский являются держателями кипрских паспортов уже много лет. Адвокат Боголюбова подтвердил, что его клиент получил паспорт гражданина Кипра в 2010 благодаря "существенным инвестициям" в страну через определенные компании и в полном соответствии с законодательными требованиями.

Представитель Коломойского также подтвердил, что у бывшего владельца "Приватбанка" есть гражданство Кипра, полученное через "существенные инвестиции". По данным издания, это произошло в 2010 году.

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Олигарх Константин Григоришин, по данным издания, также получил гражданство на Кипре в 2010 году, однако он отказался комментировать эту информацию.
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хм??,,комментировать??" тут как говорится:комментарии излишни!!
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Значит у Порошенко уже давно панамское гражданство за " солидные инвестиции" в Панаму в виде офшоров.
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Соска, спроси у своего воровского хозяина Порошенко.
Кстати, Ляшко два года назад заявил, что Порошенко отказался кинуть свою липецкую фабрику в разговоре с Ляшко в администрации Порошенко.
Порошенко ответил Ляшко, что никогда не кинет свою липецкую фабрику потому что он вложил туда 100 млн. инвестиций... В какой валюте, не было уточнено.
Это никто не опроверг, ни лично Порошенко ни его администрация.
Значит, по аналогии, у шоколадного может быть и рашистское гражданство за крупные инвестиции в экономику рашки и за заслуги перед пуйлом.
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громадянство в студію.І відео з використанням російського паспорта
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Разве двойное гражданство в Украине разрешено? А если нет - то получатели этих паспортов уже не должны быть гражданами Украины?
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знаю таких граждан Украины, у которых есть гражданство из ближнего зарубежья и дальнего... и денег у них особых нет... так что это излишнее - привязывать второе, третье гражданство к деньгам, а вот если деньги подвязаны к гражданству - это другая история)
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Так они в президенты или депутаты идти не собираются. Так что им глубоко пофиг.
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"В списке много граждан Украины и России, которые решили воспользоваться возможностями получить гражданство Кипра за деньги." ___________А что ж постеснялись выложить? Или те фамилии оплачены не были к разглашению?
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українські громадяни купили для двох євреїв громадянство Кіпра шляхом вкладування коштів у приватбанк... а потім ті ж українці купили ще й сам приватбанк... дурні завжди платять двічі...
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Да, конечно.... Если ты такой умный, то чего тогда бедный?!
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Тебя кто-то насильно заставляет вкладывать в приватбанк?
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там бюджетні кошти, по факту,платить вся країна
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Украденное бабло решает все проблемы. Ну что будем жить как лохи и дальше с пенсией 1200 грн?
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Олигарх Григоришин получил украинское гражданство
Корреспондент.net, 30 мая 2016, 16:05Петя незаконно дал гражданство своему другу Григоришину!!! Снимать будет???

"Гражданин Российской Федерации и Республики Кипр Григоришин Константин Иванович обратился к одному из подразделений миграционной службы с заявлением о приобретении гражданства Украины в упрощенном порядке по территориальному происхождению соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины", в связи с тем, что родился на территории Украины", - уточнили в ведомстве.
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Две мрази. которые как минимум должны мотать сроки.
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Неужели и Аваков?
Он же иммиграцией командует? Нет?!
А как же Конституция? Панамский гражданин министр?
Ну и когда Липецкий Хидрант начнет выполнять положения конституции?
Он прямого действия!
Почему против Михо можно,хотя у него нет другого гражданства,а против Авакова нет?
И как поступит Михо,если возьмет власть?
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Так как Украина не поддерживает двойного гражданства лишить обоих украинского гражданства с полной конфискацией движимого и недвижимого имущества и активов в банках, а предприятия зарегестрированные на их имена подлежат национализации.
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Что-то шоколадной сволочи на топике не видно.
Неужели стыдно за Михо?
Не верю!!!
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а другие фамилии из списка можно озвучить?
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И только Саакашвили ломится в Украину! :D
Остальные как крысы!
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Кто бы сомневался. А некоторые Беню жалели - "Приват" отжали . Очерелная разводиловка для простого народа
Украинские олигархи Боголюбов и Коломойский получили гражданство Кипра за "солидные инвестиции" в экономику страны, - The Guardian - Цензор.НЕТ 2667
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Коломойського вибили інші олігархи. До чого тут жаліли,чи не жаліли?
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в СССР жрать не було чого ,тому що тупість і бюрократизм дійшлми до бескінечності,а логістика дорівнювала 0.
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В Полтаве, в "застойные годы", в магазинах было достаточно хлеба и молочных продуктов. На базаре - мясо по 4 руб.; овощи, фрукты.
Не фантазируйте. С шести соток кормились все кто мог и хотел. Леонид Ильич был либерал; сам жил, и другим давал.
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Ну и что здесь нового ? Для того СССР и был разрушен чтобы можно было вывезти бабки и инвестировать во всякие Кипры и прочие Вануату.

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у Коломойского наверняка есть еще и Израильский , а также например Швейцарский... Интересно, если наш през последователен, то надо и их лишать укр.гражданства.
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Птицам , украм ,деньги не нужны Валить короче надо с этой помойки Недвиж дятлам распродать и валить
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Абыдна, да? В Украине взять, в Кипре вложить и при этом для дурачков быть абалденным патриотом.
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