 Украинские олигархи Боголюбов и Коломойский получили гражданство Кипра за "солидные инвестиции" в экономику страны, - The Guardian

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Вследствие утечки информации авторы статьи получили список из нескольких сотен лиц, которые воспользовались программой Кипра о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. В списке много граждан Украины и России, которые решили воспользоваться возможностями получить гражданство Кипра за деньги.
Интерес россиян и украинцев к кипрской программе настолько велик, что с 2013 года с ее помощью правительство страны привлекло 4 миллиарда евро. Со стороны получателей паспортов с помощью программы не было никаких нарушений, подчеркивает издание. До 2013 года программа работала по другой схеме - решение о предоставлении гражданства на основании инвестиций принимали министры Кипра.
По данным авторов материала, украинцы Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский являются держателями кипрских паспортов уже много лет. Адвокат Боголюбова подтвердил, что его клиент получил паспорт гражданина Кипра в 2010 благодаря "существенным инвестициям" в страну через определенные компании и в полном соответствии с законодательными требованиями.
Представитель Коломойского также подтвердил, что у бывшего владельца "Приватбанка" есть гражданство Кипра, полученное через "существенные инвестиции". По данным издания, это произошло в 2010 году.
Олигарх Константин Григоришин, по данным издания, также получил гражданство на Кипре в 2010 году, однако он отказался комментировать эту информацию.
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Кстати, Ляшко два года назад заявил, что Порошенко отказался кинуть свою липецкую фабрику в разговоре с Ляшко в администрации Порошенко.
Порошенко ответил Ляшко, что никогда не кинет свою липецкую фабрику потому что он вложил туда 100 млн. инвестиций... В какой валюте, не было уточнено.
Это никто не опроверг, ни лично Порошенко ни его администрация.
Значит, по аналогии, у шоколадного может быть и рашистское гражданство за крупные инвестиции в экономику рашки и за заслуги перед пуйлом.
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Корреспондент.net, 30 мая 2016, 16:05Петя незаконно дал гражданство своему другу Григоришину!!! Снимать будет???
"Гражданин Российской Федерации и Республики Кипр Григоришин Константин Иванович обратился к одному из подразделений миграционной службы с заявлением о приобретении гражданства Украины в упрощенном порядке по территориальному происхождению соответствии с частью первой статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины", в связи с тем, что родился на территории Украины", - уточнили в ведомстве.
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Он же иммиграцией командует? Нет?!
А как же Конституция? Панамский гражданин министр?
Ну и когда Липецкий Хидрант начнет выполнять положения конституции?
Он прямого действия!
Почему против Михо можно,хотя у него нет другого гражданства,а против Авакова нет?
И как поступит Михо,если возьмет власть?
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Неужели стыдно за Михо?
Не верю!!!
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Остальные как крысы!
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Не фантазируйте. С шести соток кормились все кто мог и хотел. Леонид Ильич был либерал; сам жил, и другим давал.
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