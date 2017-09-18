 Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева





Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы убедили наших партнеров из МВФ в том, что при нынешнем размере пенсий направлять все имеющиеся ресурсы на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда просто не справедливо.

И наши коллеги согласились с тем, что сумма дефицита на 4 года фиксируется, а все собственные поступления Пенсионного фонда направятся на повышение пенсий людям", - пояснил министр.









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Через 4 года, после реформирования и стабилизации пенсионной системы наряду с плановым повышением пенсионного обеспечения начнется процесс уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Увеличение поступлений в пенсионную систему, в свою очередь, будет происходить естественным путем за счет реального роста экономики и ее детенизации.





"Ресурсы для повышения размера пенсий будут обеспечены за счет детенизации экономики, и это не теория, а уже существующая практика.