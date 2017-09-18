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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (10568) пенсионная реформа (991) пенсия (1678) Рева (257)

 Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева

рева

Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Андрей Рева Министр социальной политики заявил о договоренности с международными партнерами о фиксации дефицита Пенсионного фонда на существующем уровне и повышении размера пенсионного обеспечения за счет увеличения собственных поступлений пенсионной системы в рамках проведения пенсионной реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы убедили наших партнеров из МВФ в том, что при нынешнем размере пенсий направлять все имеющиеся ресурсы на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда просто не справедливо. И наши коллеги согласились с тем, что сумма дефицита на 4 года фиксируется, а все собственные поступления Пенсионного фонда направятся на повышение пенсий людям", - пояснил министр.

Через 4 года, после реформирования и стабилизации пенсионной системы наряду с плановым повышением пенсионного обеспечения начнется процесс уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останутся только два фактора, влияющих на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов, - Рева

Увеличение поступлений в пенсионную систему, в свою очередь, будет происходить естественным путем за счет реального роста экономики и ее детенизации.

"Ресурсы для повышения размера пенсий будут обеспечены за счет детенизации экономики, и это не теория, а уже существующая практика. На сегодня благодаря шагам правительства по увеличению размера минимальной зарплаты и внедрению реальной ответственности для недобросовестных работодателей удалось аккумулировать все необходимые ресурсы для проведения следующего этапа пенсионной реформы - осовременивания пенсий для всех пенсионеров", - резюмировал Рева.

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Вся пенсионная реформа от шоколадных выплятков сводится к одному, к повышению пенсионного возраста, путём увеличения общего трудового стажа до 35 лет. Всё.
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Надо,
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
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Почему эта украинофобная РЕВА до сих пор сидит в своем кресле после мерзких высказываний в сторону украинцев????? Нет ни у кого силы и воли убрать это с занимаемой должности?????!!!!
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«В Польше огромное, подавляющее, шокирующее количество украинских заробитчан! В любом ресторане, такси, магазине, офисе, гостинице, - подтверждает бизнесмен Евгений Черняк. - Разговаривал со многими, говорят, украинских работников ценят. Они неприхотливы, профессиональны, работают за деньги гораздо меньшие, чем любой поляк. Для них местные власти тут же придумали разрешающие работу документы, даже налоги уже многие платят в Польше. Перевозят за собой семьи, детей отдают тут на обучение в польские школы».
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«Нам не нужно заниматься их интеграцией, учить языку, решать вопросы жилья, потому что они хорошо с этим справляются сами. И польское правительство это прекрасно понимает. Мы не хотим принимать мигрантов из Северной Африки, которые в большинстве своем не работают»
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Да знаем, пенсия станет немного больше а вот пенсионеров намного меньше.
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Конечно, верю
депутатам,

И всем политикам, да-да,

Премьеру и его ребятам,

Страну раздевшим донага.
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Категорический привет Реве и Пете. Множество примеров, когда наши начинают платить налоги в Польше. У них там уже ЕПН и там будет пенсия. Удачи в снижении дефицита фонда.! Непохоже, что Реву и подобных это как-то заботит.
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Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева МинистрИсточник: https://censor.net.ua/n455806

А через 3 года, "Реформа" скажет "Не шмогла я"

Рева, занимайся приведением уровня средней зарплаты к стандартам ЕС и созданием рабочих мест с такой зарплатой, пенсионный фонд сам наполнится без ваших реформ!


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева
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