 Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Мы убедили наших партнеров из МВФ в том, что при нынешнем размере пенсий направлять все имеющиеся ресурсы на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда просто не справедливо. И наши коллеги согласились с тем, что сумма дефицита на 4 года фиксируется, а все собственные поступления Пенсионного фонда направятся на повышение пенсий людям", - пояснил министр.
Через 4 года, после реформирования и стабилизации пенсионной системы наряду с плановым повышением пенсионного обеспечения начнется процесс уменьшения дефицита Пенсионного фонда.
Увеличение поступлений в пенсионную систему, в свою очередь, будет происходить естественным путем за счет реального роста экономики и ее детенизации.
"Ресурсы для повышения размера пенсий будут обеспечены за счет детенизации экономики, и это не теория, а уже существующая практика. На сегодня благодаря шагам правительства по увеличению размера минимальной зарплаты и внедрению реальной ответственности для недобросовестных работодателей удалось аккумулировать все необходимые ресурсы для проведения следующего этапа пенсионной реформы - осовременивания пенсий для всех пенсионеров", - резюмировал Рева.
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Останутся только два фактора, влияющих на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов, - Рева(202)
Законопроект пенсионной реформы дополнен хорошими поправками, но базовые элементы не изменились, - Рева(54)
Срок подачи заявлений на получение компенсации за сэкономленную субсидию продлили до 1 ноября, - Рева(11)
Пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева(80)
Де межа цинізму влади? Мільйони українців і досі повинні не жити, а виживати – журналістка(0)
Реформа сократит перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию, - Рева(120)
8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева(147)
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Надо,
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
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депутатам,
И всем политикам, да-да,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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А через 3 года, "Реформа" скажет "Не шмогла я"
Рева, занимайся приведением уровня средней зарплаты к стандартам ЕС и созданием рабочих мест с такой зарплатой, пенсионный фонд сам наполнится без ваших реформ!
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