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 Политика Украины
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 Суд освободил в зале заседания 5 фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

терроризм одесса пожар трагедия куликово

Ильичевский городской суд (Черноморск, Одесская обл.) освободил в зале заседания пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудники правоохранительных органов готовятся выводить бывших обвиняемых в деле о событии 2 мая 2014 года, которые были оправданы судом за недоказанностью обвинений.

В понедельник суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.

Организаторы сепаратистского выступления были задержаны.
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Не понял, это выходит шоколадные выплятки выпускают на свободу рашистов - убийц украинцев в Одессе?
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ну да,судьй похоже уверены,не сегодня так завтра придет путьен
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Это не "шоколадные выплятки", умник. Это киваловские проститутки.
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Без матів це коментувати неможливо- тому промовчу.
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Саня,завязывай с "горіть у пеклі москал",бо тебя за это посодють
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Ну и где Одесситы? Где бляди типа Моновой??на Миху то они в один голос пиздели,а как убийц выпускают,то тишина...спалить их к ебеням прямо возле суда...хотя нет одеситам легче засунуть свои языки в свои жопы,а модет и не свои
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Теперь уже наверное никто не будет спорить про договорняк с хуйлом и по Майдану и по Одессе,хотя петюшки и сюда могут саакашвили присобачить
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майдан без шибениць - це пуста трата часу і сил... запамятаймо, українці!
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ОПА-НА! И шо теперь? Одесса - русский город? Ах...еть. Однако зрада
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Ну, Барыга с Ху*лом обо всем договорились. Тут главное, чтоы Сакварелидзе не убежал и Михо....
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Здесь немного подробнее: http://dumskaya.net/news/sud-prigovor-077120/
К суду, конечно, много вопросов, но уже очевидно что следствие было полностью провалено.
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А кто определяет проукраинских и проросийский?По сути те что типа проросийские,просто имеют не то мнение,что типа проукраинские.Но и те и другие граждане Украины и желают Родине только хорошего.Не?Уже б не полнимали эту трагедию.Виновные пусть живут с этим.
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Договорняки власти и рашистов в действии. Все беззаконие становится законным когда об этом объявит власть (суд).
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"На фонарных столбах столько свободных мест" (с) Братья Карамазовы.
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