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 В школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС

гсчс

Комиссия, которая проверяла подготовку детских садов и школ Одессы к новому учебному году, обнаружила большое количество нарушений требований противопожарной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время заседания оперативного штаба ГСЧС относительно трагических событий в детском лагере "Виктория".

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"Мы буквально 12 сентября проводили заседание комиссии ГСЧС по подготовке детских садов, школ к новому учебному году. Проведено огромное количество проверок, проведены проверки всех объектов и выявлено огромное количество нарушений: и неработающие пожарные сигнализации, отсутствие пожарных сигнализаций", - сказал Степанов.

По его словам, кое-где даже отсутствовали планы эвакуации детей в случае возникновения пожара.

"Я уже дал соответствующее поручение руководителю Департамента образования, чтобы во всех без исключения школах были проведены и уроки соответствующие, и обучение совместно со службами ГСЧС", - отметил чиновник.

Вместе с тем он отметил, что обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование пожара в детском лагере "Виктория", а также не исключил, что к расследованию могут привлечь экспертов от общественности.

"Дал соответствующее поручение и Национальной полиции, и прокуратуре достаточно жестко все проверить. Более того, проверка должна быть, начиная со строительства с проекта, какие материалы использовались, которая использовалась противопожарная система, сигнализация и тому подобное", - добавил председатель ОГА.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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а потыкайте носом туда тех, кто подписывал документы о готовности школ к новому учебному году!
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а давайте почнемо з себе Європу. і ніхто тут Вам не заважає. ні порошенко ні Саакашвілі.
будьте людьми.......

В школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6620
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угу, как то знакомый, в Германии, уступил беременной фрау место в автобусе, так она уселась, а потом начала орать о сексуальном домогательстве. Европа разная и она 100% не показатель воспитания людей.
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"В школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС"
А в других городах всё тип топ.
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Не настригут ..Им сейчас запрещено штрафовать .
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найвигідніша галузь після коррупції - лише боротьба з нею.

чи може ви вважаєте, що вони чеки виписують на хабарі?
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Как говорит один мой знакомый пожарный инспектор ,, - в Украине нет садиков и школ у которых нет многочисленных нарушений . !! .
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Мы буквально 12 сентября проводили заседание комиссии ГСЧС по подготовке детских садов, школ к новому учебному году. Источник: https://censor.net.ua/n455804

А, ничего, что учебный год начался 1 сентября, и 12 сентября в школах было полно детей????
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Сколько нужно сокрушительных провалов для ведомства Авакова, чтобы этого дремучего дилетанта отправили наконец в отставку?
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Дорогая, непомерная цена заплчена за прозрение чиновников в том, что от их работы зависят жизни людей.
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Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
В Украине обязательно кто-то должен умереть чтобы чиновники начали шевелиться, иначе никак.
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Та не надо пинать все на чиновников! Может строили лагерь в Одессе не чиновники , а строители ? Может надо было на совесть его им строить или в Украине без надзералетя нельзя ничего построить хорошо ?
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а картинка на новости такая. я думал букварь на русском языке нашли
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А если Россия нападет - сколько недостатков выявится?
Правящая неУкраинская мразь грабит и убивает страну.
Мы молчит.
Они ломанутся на родину, в Израиль.
А мы???
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Да вы что ? Вот это поворот ! Нашли и что дальше кроме пустых слов ? Все будут так , как есть ! Почему ? Народ такой ! Кто делал , что вышли эти нарушения? Народ ? Всем на все напливать , что там будет завтра , с чужими детьми . Такая культура , и так строят и так делают .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС
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