"В школах и садиках Одессы нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности, - ГСЧС"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время заседания оперативного штаба ГСЧС относительно трагических событий в детском лагере "Виктория".
"Мы буквально 12 сентября проводили заседание комиссии ГСЧС по подготовке детских садов, школ к новому учебному году. Проведено огромное количество проверок, проведены проверки всех объектов и выявлено огромное количество нарушений: и неработающие пожарные сигнализации, отсутствие пожарных сигнализаций", - сказал Степанов.
По его словам, кое-где даже отсутствовали планы эвакуации детей в случае возникновения пожара.
"Я уже дал соответствующее поручение руководителю Департамента образования, чтобы во всех без исключения школах были проведены и уроки соответствующие, и обучение совместно со службами ГСЧС", - отметил чиновник.
Вместе с тем он отметил, что обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование пожара в детском лагере "Виктория", а также не исключил, что к расследованию могут привлечь экспертов от общественности.
"Дал соответствующее поручение и Национальной полиции, и прокуратуре достаточно жестко все проверить. Более того, проверка должна быть, начиная со строительства с проекта, какие материалы использовались, которая использовалась противопожарная система, сигнализация и тому подобное", - добавил председатель ОГА.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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будьте людьми.......
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А в других городах всё тип топ.
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чи може ви вважаєте, що вони чеки виписують на хабарі?
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А, ничего, что учебный год начался 1 сентября, и 12 сентября в школах было полно детей????
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В Украине обязательно кто-то должен умереть чтобы чиновники начали шевелиться, иначе никак.
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Правящая неУкраинская мразь грабит и убивает страну.
Мы молчит.
Они ломанутся на родину, в Израиль.
А мы???
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