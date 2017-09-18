 Вопрос освобождения заложников поднимет наша делегация во время визита в США, - советник главы СБУ Тандит

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Тандит отметил: "В эти теплые сентябрьские дни в Соединенных Штатах Америки, в Нью Йорке, будет подниматься украинской делегацией, пожалуй, ключевой вопрос последних трех лет!!! Освобождение оставшихся 144 заложников!"
Он подчеркнул, что освобождение заложников - " это ключевая тема. Потому что, касается жизни близких нам людей!
И этот главный вопрос - нельзя его обойти!"
Тандит подчеркнул: "В Кремле, принимаются решения по каждому из наших удерживаемых воинов! И наших заложников действительно используют, чтобы: дискредитировать спецслужбы, вводить в заблуждение родных, вбрасывать дезинформацию в СМИ, ссорить политиков".
Поэтому в эти дни в Нью Йорке будет поднят вопрос об освобождении 144 наших заложников и 410 без вести пропавших", - резюмировал Тандит.
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- А знаете почему евреи мало едят шоколаду?
- Надоел?
- Неа! У них от фольги изжога.
***
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территориальную целостность единой Украины пиар - власть подменяет
"борьбой" за "освобождение заложников", которой не будет
конца.
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