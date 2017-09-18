 В Умань прибыли более 9,5 тыс. хасидов, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черкасской области.
Хасиды начали съезжаться в Умань за несколько дней до торжественных мероприятий на могиле цадика Нахмана и в местной синагоге. На обеспечение правопорядка в городе в дни празднования иудейского Нового года брошены более 500 правоохранителей.
Пока что паломничество хасидов в Умани проходит без происшествий.
"По состоянию на утро 18 сентября в город Умань на празднование Рош-га-Шана прибыло более 9,5 тыс. паломников-хасидов из семи стран мира. В настоящее время нарушений общественного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - заявили в полиции Черкасской области.
841 8
Более 2000 хасидов уже прибыли в Украину, - ГПСУ(10)
Пограничники начали оформление организованных групп паломников-хасидов, прибывающих в Украину для празднования Рош Гашана. ВИДЕО(54)
"Настоящие украинцы к этому не причастны", - Луценко об осквернении могилы цадика Нахмана в Умани. ВИДЕО(135)
Найти виновных в нападении на синагогу в Умани - дело чести для правоохранителей, - Гройсман(98)
Экстремал прошел по веревке между двумя воздушными шарами на высоте 660 метров(0)
Почти 19 тысяч паломников-хасидов уже прибыли в Украину на празднование Рош-Ха-Шана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(72)
Полицейские в Умани в первые дни работы задержали троих правонарушителей - у одного хасида найдены наркотики(78)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить