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Все про:Нацполиция (8747) Умань (187) хасиды (111)

 В Умань прибыли более 9,5 тыс. хасидов, - Нацполиция

хасиды

На празднование иудейского Нового года (Рош Ха-Шана) в Умань прибыли более 9,5 тыс. паломников-хасидов из семи стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Хасиды начали съезжаться в Умань за несколько дней до торжественных мероприятий на могиле цадика Нахмана и в местной синагоге. На обеспечение правопорядка в городе в дни празднования иудейского Нового года брошены более 500 правоохранителей.

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Пока что паломничество хасидов в Умани проходит без происшествий.

"По состоянию на утро 18 сентября в город Умань на празднование Рош-га-Шана прибыло более 9,5 тыс. паломников-хасидов из семи стран мира. В настоящее время нарушений общественного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", - заявили в полиции Черкасской области.
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А Петро уже приехал в Умань открывать празднование иудейского Нового года (Рош Ха-Шана) ?! Источник: https://censor.net.ua/n455802
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Умань прибыли более 9,5 тыс. хасидов, - Нацполиция
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