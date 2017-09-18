 При Минобороны работают 65 советников от стран НАТО, - Полторак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Минобороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.
"Наше сотрудничество с Альянсом за последние 3 года приобрело широкие масштабы практически по всем направлениям. Значительно вырос военно-политический диалог, регулярно работает комиссия "Украина - НАТО". Мы чувствуем очень хорошую помощь в вопросах связанных с реформированием Вооруженных Сил Украины: это и отработки документов оборонного планирования, начиная с Военной доктрины и заканчивая Законом Украины "О национальной безопасности Украины", разработка которого находится на стадии завершения. Чрезвычайно нужной и мощной помощью Альянса является Комплексный пакет помощи, утвержденный в 2016 году на заседании Альянса в Польше. Важной является совещательная помощь, которую мы получаем от стран-партнеров. Всего в Министерстве обороны Украины работает 65 советников, которые оказывают всестороннюю помощь. Важны и многонациональные учения, которые регулярно проводятся с нашими партнерами и ускоряют приобретение совместимости украинских ВС с силами НАТО", - рассказал Полторак.
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На Украине еще будут ловить бандеровцев".
Народний артист України, нагороджений Захарченком пістолетом.
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http://www.megafon.od.ua/2017/09/18/2-may/
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Так, чего же вы их не слушаете????
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