 Необходимо проверить все соцобъекты в Украине на предмет выполнения предписаний ГСЧС, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом на заседании оперативного штаба ГосЧС, которое проходит сегодня в Одессе, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
"Я бы хотел, чтобы мы четко увидели, какие решения мы должны будем принять на центральном уровне. Чтобы, в первую очередь, мы сейчас провели анализ всех заведений по Украине. Сейчас уже местное самоуправление дало команды по поводу проверки наличия предписаний по социальным объектам, наличия выполнения этих предписаний и вообще ситуации по обеспечению безопасности в социальных заведениях, которые функционируют по Украине", - сказал Зубко.
По его мнению, это необходимо для того, чтобы понять, какие еще полномочия необходимы для того, чтобы остановить работу объекта, в котором вовремя не выполняют предписания. Ведь оказалось, что деревянные стены корпуса, где произошел пожар, не были обработаны антипожарной пропиткой, дымовая сигнализация была отключена, а в пожарных резервуарах не было воды. При этом из 33 миллионов грн, которые мэрия выделила на ремонт лагеря, 11 предназначались на мероприятия, связанные с противопожарной безопасностью.
Всего в заведении было зафиксировано 26 нарушений пожарной безопасности, однако предписание не было выполнено.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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