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 Политика Украины
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 Необходимо проверить все соцобъекты в Украине на предмет выполнения предписаний ГСЧС, - Зубко

В Украине необходимо провести проверку всех социальных учреждений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом на заседании оперативного штаба ГосЧС, которое проходит сегодня в Одессе, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Я бы хотел, чтобы мы четко увидели, какие решения мы должны будем принять на центральном уровне. Чтобы, в первую очередь, мы сейчас провели анализ всех заведений по Украине. Сейчас уже местное самоуправление дало команды по поводу проверки наличия предписаний по социальным объектам, наличия выполнения этих предписаний и вообще ситуации по обеспечению безопасности в социальных заведениях, которые функционируют по Украине", - сказал Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недопустимые строительные материалы и отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж

По его мнению, это необходимо для того, чтобы понять, какие еще полномочия необходимы для того, чтобы остановить работу объекта, в котором вовремя не выполняют предписания. Ведь оказалось, что деревянные стены корпуса, где произошел пожар, не были обработаны антипожарной пропиткой, дымовая сигнализация была отключена, а в пожарных резервуарах не было воды. При этом из 33 миллионов грн, которые мэрия выделила на ремонт лагеря, 11 предназначались на мероприятия, связанные с противопожарной безопасностью.

Всего в заведении было зафиксировано 26 нарушений пожарной безопасности, однако предписание не было выполнено.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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чтоб ты здох, а то ты не знал, что везде так! везде одинаково хреново, безответственно, пофигительно и тупо, во всех школах, лагерях, детских садах и больницах, - крыши и стены падают, сигнализация не работает, канализация забита!
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Точно.Обрушение стен в школах,массовые пищевые отравления учеников,не далее,как сегодня и т.д.
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Так не ори , как бешаная , а скажи что делать , как решать проблему и решай . Орать не мишки таскать ?
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коли в країні немає покарання за злочин, за хабар, за недбальство, перевіряй - не перевіряй, а діла не буде... "невідворотність покарання за злочин - ось найкращий запобіжник!!! але для цього потрібно, щоб держава виконувала свої функції по контролю і щоб мірилом всього був закон...
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А когда у тех то строил этот лагер нет совести и понимание что там будут дети , может с того начинать страну строить ? Может хватит совдепия , где всех наказывали ?
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чтобы заставить выполнять свои обязанности обязательно надо было забирать три детские жизни!!!!
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Украина- это тупая совдепия! Вот надо проверит , а что потом ? А потом , все на круги своя . Надо законы менять , и что бы все законы были чёткими и ясными для понимания. И что бы все строители знали и чётко их исполняли , тогда будет толк.
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а хто перевіряти буде? у всіх державних органах скрізь непрофесіонали і мздоїмці...
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А что проверить ? Если нет законов , как должно быть . Каждый проверяющей сам себе сочиняет как должно быть .
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толку перевіряти... коли в країні немає покарання за злочин, за хабар, за недбальство, перевіряй - не перевіряй, а діла не буде... "невідворотність покарання за злочин - ось найкращий запобіжник!!!
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Не будет толка , пока у людей которые строили этот лагер не будет совести ?
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Меня поражает , то что граждане Украине живёте ещё ментально в ссср , и желаете только что бы наказывать , какие вы далекие от этих даже датчан, где в первою очеред есть доверие , и совест за свои действия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо проверить все соцобъекты в Украине на предмет выполнения предписаний ГСЧС, - Зубко
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