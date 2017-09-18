 Более половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко

Об этом сообщил нардеп БПП Виталий Гудзенко, сообщает 112.
С 9 сентября в Украине выросли минимальные цены на алкоголь. Водка и ликеро-водочные изделия подорожали на 14-19,41%, виски, ром и джин - на 6,5-6,6%, коньяк (бренди) - на 12,3-29,1% и вина - на 7,1-13,3%. Теперь бутылка водки 0,5 л не может стоить меньше 79,55 грн.
В то же время за 7 месяцев 2017 года официальное производство водок и водок особых уменьшилось на 20% по сравнению с отчетным периодом 2016 г.
По словам Виталия Гудзенко, комитетом был проведен анализ повышения ставок акцизного налога с 2011 по 2017 годы и его влияния на объемы производства.
По данным комитета, которые привел народный депутат, всего за 6 лет акцизы на алкоголь выросли на 300%. При этом ранее повышения были постепенными, но за последние три года (2014-2017) ставки выросли на 110% - с 56,42 грн до 126,96 грн за литр спирта.
"Логично было бы ожидать такого же резкого роста поступлений в бюджет страны, но в сфере алкогольных акцизов простая математика не работает. Хочу заметить, что производители алкогольных напитков и профильные ассоциации неоднократно публично заявляли, что при росте ставок пополнения бюджета не происходит", - комментирует Виталий Гудзенко.
Также, по словам депутата, в комитете обратили внимание на тот факт, что, по данным Государственной фискальной службы, уплата акцизного налога производителями водки в течение последних пяти лет составляет около 5-5,5 млрд грн в год независимо от повышения ставок акцизного налога. То есть акцизы выросли вдвое, а сборы остались такими же, как и 5 лет назад.
Вместе с тем, отмечает Виталий Гудзенко, растет "теневой сектор". Это, по данным комитета, подтверждается сокращением объемов легального производства водки, а также неутешительной статистикой МОЗ - с 2011 года жертвами отравлений алкоголем стали более 50 000 человек. Регулярные проверки налоговой милицией в 90% случаев фиксируют нарушения в обороте алкоголя. По данным ГФС, при проверке 42 тыс. точек продажи алкоголя более 38 тыс. работают, нарушая законодательство.
Кроме того, ежегодно легальный рынок алкоголя сокращается, тем не менее растет количество производителей. Как указывают члены комитета, согласно официальной статистике, в 2017 г. выдано 299 лицензий на производство алкоголя (стоимость лицензии 500 тыс. грн). Это говорит только об одном - на полулегальных заводах разливают суррогат.
Гудзенко также приводит данные, что в 2011 году в Украине официально производилось 33 млн дал водки и ликероводочной продукции, в прошлом году эта цифра уменьшилась почти вдвое и составила около 16 млн дал. "Это значит, что больше половины алкогольного рынка находится в тени, там же в тени находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений", - отмечает он.
Виталий Гудзенко выразил уверенность, что в нынешних условиях необходимо пересмотреть существующие ставки акциза и ужесточить борьбу с нелегальным оборотом алкоголя, ликвидация которого способна удвоить поступления от акцизного сбора вдвое. По его словам, уменьшение акцизного сбора позволит оздоровить рынок, а компенсатором для государственного бюджета должна стать борьба с теневым рынком.
"При существующей неэффективной политике постоянного повышения ставок акцизного сбора нелегальный рынок, а вместе с ним количество отравлений от суррогата будут продолжать увеличиваться", - отметил депутат.
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Жадность фраера сгубила.
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если поднять цены в 2 раза - сколько еще уйдет в тень?
вернее не так - сколько всего останется на солнышке?
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когда на воздух акциз введете, с ежегодным увеличением до полного вымирания населения?
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