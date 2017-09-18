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 Экономика
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Все про:алкоголь (1680) налоги (2619)

 Более половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко

В рамках работы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики депутаты ВРУ пришли к выводу, что увеличение акцизов на алкоголь практически не увеличивает поступления в госбюджет.

Об этом сообщил нардеп БПП Виталий Гудзенко, сообщает 112.

С 9 сентября в Украине выросли минимальные цены на алкоголь. Водка и ликеро-водочные изделия подорожали на 14-19,41%, виски, ром и джин - на 6,5-6,6%, коньяк (бренди) - на 12,3-29,1% и вина - на 7,1-13,3%. Теперь бутылка водки 0,5 л не может стоить меньше 79,55 грн.

В то же время за 7 месяцев 2017 года официальное производство водок и водок особых уменьшилось на 20% по сравнению с отчетным периодом 2016 г.

По словам Виталия Гудзенко, комитетом был проведен анализ повышения ставок акцизного налога с 2011 по 2017 годы и его влияния на объемы производства.

По данным комитета, которые привел народный депутат, всего за 6 лет акцизы на алкоголь выросли на 300%. При этом ранее повышения были постепенными, но за последние три года (2014-2017) ставки выросли на 110% - с 56,42 грн до 126,96 грн за литр спирта.

"Логично было бы ожидать такого же резкого роста поступлений в бюджет страны, но в сфере алкогольных акцизов простая математика не работает. Хочу заметить, что производители алкогольных напитков и профильные ассоциации неоднократно публично заявляли, что при росте ставок пополнения бюджета не происходит", - комментирует Виталий Гудзенко.

Также, по словам депутата, в комитете обратили внимание на тот факт, что, по данным Государственной фискальной службы, уплата акцизного налога производителями водки в течение последних пяти лет составляет около 5-5,5 млрд грн в год независимо от повышения ставок акцизного налога. То есть акцизы выросли вдвое, а сборы остались такими же, как и 5 лет назад.

Вместе с тем, отмечает Виталий Гудзенко, растет "теневой сектор". Это, по данным комитета, подтверждается сокращением объемов легального производства водки, а также неутешительной статистикой МОЗ - с 2011 года жертвами отравлений алкоголем стали более 50 000 человек. Регулярные проверки налоговой милицией в 90% случаев фиксируют нарушения в обороте алкоголя. По данным ГФС, при проверке 42 тыс. точек продажи алкоголя более 38 тыс. работают, нарушая законодательство.

Более половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко 01

Кроме того, ежегодно легальный рынок алкоголя сокращается, тем не менее растет количество производителей. Как указывают члены комитета, согласно официальной статистике, в 2017 г. выдано 299 лицензий на производство алкоголя (стоимость лицензии 500 тыс. грн). Это говорит только об одном - на полулегальных заводах разливают суррогат.

Гудзенко также приводит данные, что в 2011 году в Украине официально производилось 33 млн дал водки и ликероводочной продукции, в прошлом году эта цифра уменьшилась почти вдвое и составила около 16 млн дал. "Это значит, что больше половины алкогольного рынка находится в тени, там же в тени находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений", - отмечает он.

Более половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко 02

Виталий Гудзенко выразил уверенность, что в нынешних условиях необходимо пересмотреть существующие ставки акциза и ужесточить борьбу с нелегальным оборотом алкоголя, ликвидация которого способна удвоить поступления от акцизного сбора вдвое. По его словам, уменьшение акцизного сбора позволит оздоровить рынок, а компенсатором для государственного бюджета должна стать борьба с теневым рынком.

"При существующей неэффективной политике постоянного повышения ставок акцизного сбора нелегальный рынок, а вместе с ним количество отравлений от суррогата будут продолжать увеличиваться", - отметил депутат.
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Ну так еще акциз задерите раза в два, чего мелочиться. ДБЛ БЛД.
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Порошенковские дибилоиды должны поднять цену на поллитра до 500 гривень, что бы реализация легальной водки упала до нуля и поступления в казну прекратились вообще от акцизов на водку.
Жадность фраера сгубила.
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Депутат Гудзенко! Вы жалуетесь или хвастаитесь?
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Налоги идут на обогащение оффшорных воров - не для граждан страны...
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Более половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко...ДАЙТЕ 139 МЛН ГРН ПРЕМИИ ТЕМ,КТО НАЙДЁТ ХОТЬ 4,9 млрд грн,а так получается что верхи завязаны на этих деньгах.
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Уже доходило, что повышение цен ни к чему хорошему не приведет. Но для этого власти надо было разбить лоб.
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этот "народный" идиот думает, что я буду пить водку по 80 гривен??? я милостыню только в церкви подаю - пусть идет на паперть!
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а вы экспериментируйте еще!
если поднять цены в 2 раза - сколько еще уйдет в тень?
вернее не так - сколько всего останется на солнышке?
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Набрали в правительство феерических долбойо.... а потом удивляются.
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задрала барыжная шокобанда народ обдирать своими акцизами на все, что можно.
когда на воздух акциз введете, с ежегодным увеличением до полного вымирания населения?
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нашел неплохую точку..22 гривни поллитры.. казёнка..отменное качество..Гудзенко - жри по 80 сам!!!
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Это надо было 3 года повышать акцизы, чтобы начать трезво мыслить. Увеличение смертей от алкоголя в среднем возрасте ведет к уменьшению пенсионеров и экономию в пенсионном фонде.
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якщо своє люди женуть і в магазині оте гімно не покупають, це є доля нелегального ринку?
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Гудзенко, проблема в тому, що тіньовий алкоголь кришують саме твої шоколадні пахани, і ніхто виводити його з тіні не збирається! І ти це прекрасно знаєш!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБолее половины алкогольного рынка находится в тени. Там же находятся еще 5,5 млрд грн налоговых недопоступлений, - депутат Гудзенко
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