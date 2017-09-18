 ФСБ использует в деле Параламова в качестве понятых своих же сотрудников, – адвокат Курбединов

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что сотрудники ФСБ пришли к Ренату Параламову с понятыми - лишь способ усыпить бдительность, сделать вид, что все якобы происходит по закону. На самом деле, эти понятые - тоже сотрудники ФСБ и не могут быть объективными. Кстати, они перепрыгивали через забор дома вместе с силовиками - где вы видели таких "понятых"? Когда на место прибыли активисты, эти люди закрыли свои лица, они боялись", - отметил адвокат.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
225 0
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Оккупанты запросили три года лишения свободы с отсрочкой для крымского журналиста Семены(2)
В оккупированном Крыму началось заседание по делу журналиста Семены(2)
На фестивале украинской культуры в Торонто собирали подписи против репрессий в Крыму(14)
"Ни один "приговор" не отнимет у нас свободу!", - Умеров(11)
В Крыму вооруженные оккупанты сорвали памятные мероприятия крымских татар(0)
В оккупированном Симферополе задержали журналиста Ибрагимова и адвоката Курбединова(15)
Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено)(40)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума