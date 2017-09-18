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 ФСБ использует в деле Параламова в качестве понятых своих же сотрудников, – адвокат Курбединов

адвокат курбединов

Сотрудники ФСБ России во время обыска в доме крымчанина Рената Параламова пригласили в качестве понятых собственных коллег, убежден крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

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"То, что сотрудники ФСБ пришли к Ренату Параламову с понятыми - лишь способ усыпить бдительность, сделать вид, что все якобы происходит по закону. На самом деле, эти понятые - тоже сотрудники ФСБ и не могут быть объективными. Кстати, они перепрыгивали через забор дома вместе с силовиками - где вы видели таких "понятых"? Когда на место прибыли активисты, эти люди закрыли свои лица, они боялись", - отметил адвокат.

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

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14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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