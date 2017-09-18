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 Директор одесского лагеря, где в пожаре погибло трое детей, взят под стражу на 2 месяца без права залога

пожар детский виктория лагерь

Киевский районный суд Одессы взял под стражу без возможности внесения залога директора коммунального внешкольного учебного заведения "Оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория", где 15 сентября во время пожара погибли дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Директор этого учреждения подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, что привело к гибели людей и материальному ущербу в особо крупных размерах).

По информации пресс-службы прокуратуры Одесской области, в понедельник суд также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственной за пожарную безопасность.

Правоохранительные органы назначили и проводят ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Предпринимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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очередная группа депутан возьмет на поруки.
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Та ладно...... НЕВІРЮ !!!!!! Голубан тобі з брільянтовими в допомоогу !
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Я звик власними силами обходитися. Та реально дивитися на речі- ніхто за нього не вступиться.
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теж був вожатим колись..табір Альбатрос під Севастополем... поки дітей не було, теж дозволяли собі трохи, але після приїзду школярів ні-ні
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все мы не без греха,но надо знать когда нужно остановиться
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А в нас в Євпаторії (дитлагерь Дружба)колись був піонервожатий Вінні Пух.
Розповідав смішні історії в обмін на консерви і паеред всіма їх їв. Тому так і називали.
Але спогади про нього позитивні.
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Так должно быть с трухановым который основной виновник наладивший заработок на всех тендерах города !!! Воруется около 50% !!! Но видно делятся с петиными орлами и его не трогают !!!
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ну, козла отпущения нашли.
а как же остальные?
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его нельзя назвать козлом отпущения, он директор, на нем ответственность. Он должен получить по полной и это правильно. Но я не говорю, что нет других виноватых.
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когда виноваты все от труханова до пеци, а берут под стражу директора - это как раз и называется "козел отпущения".
когда возьмут под стражу труханова и пецю, я торжественно клянусь признать свою неправоту и забрать свои слова обратно.
ты веришь, что это когда-то случится?
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за такую мелочь их не возьмут (трое детей это капля в море для их биографии). К сожалению.
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директор виноват несомненно. Запускать детей при отключенной системе пожарного оповещения (даже не говоря про черезжопную конструкцию корпуса) - преступление. Похоже он там вообще не бывал, ну или разы в году.
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Посадят этого директора? Ни разу не слышал про ..., который сел за преступление.
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Юрий Луценко -- не надо ничего проектировать и ничего сигнализировать -- а надо работать жестко специалистам МЧС -- и проверять ежедневно . Отменили проверки -- САНСТАНЦИИ --ПОЖАРНИКИ и т д . что меньше брать стали они ?? Или у Предпринимателей сразу совесть проснулась ?? Нет и нет и нет . Мчс министра на ХЕР если сам не догадался при отсутствии совести написать рапорт на УВОЛЬНЕНИЕ . Это его уши и его ведомства -- сколько нужно гореть людям и детям в Украине -- чтобы лейтенант ходил каждый день и заставлял Директоров исполнять законы и Предписания . А сегодня работа МЧС -- " я пришел и сделал замечание " -- и хер с ним -- горите синим огнем дети . Такого близко не должно быть . Это уши министра МЧС в первую очередь
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Был начальником лагеря, станет сидельцем.
Вместе с ним должны сесть и все кто принимал лагерь в эксплуатацию.
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Например, Медведь - баламут и плут -
Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют :
По рогам ему и промеж ему... (С)


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кругова порука маже як сажа... тому слідство замнуть, посадять пару стрілочників, батьків підмажуть... а через пару днів про трагедію всі благополучно забудуть... що робити - у людей дуже коротка память...
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а это директор деребанил деньги с пожарной сигнализации? это директор проверял чем пропитали бревна? это похоже на кусок мяса который бросают собакам что бы не лаяли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор одесского лагеря, где в пожаре погибло трое детей, взят под стражу на 2 месяца без права залога
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