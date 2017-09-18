 Директор одесского лагеря, где в пожаре погибло трое детей, взят под стражу на 2 месяца без права залога

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Директор этого учреждения подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, что привело к гибели людей и материальному ущербу в особо крупных размерах).
По информации пресс-службы прокуратуры Одесской области, в понедельник суд также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственной за пожарную безопасность.
Правоохранительные органы назначили и проводят ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Предпринимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Розповідав смішні історії в обмін на консерви і паеред всіма їх їв. Тому так і називали.
Але спогади про нього позитивні.
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а как же остальные?
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когда возьмут под стражу труханова и пецю, я торжественно клянусь признать свою неправоту и забрать свои слова обратно.
ты веришь, что это когда-то случится?
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Вместе с ним должны сесть и все кто принимал лагерь в эксплуатацию.
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Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, -
Враз Козла найдут, приведут и бьют :
По рогам ему и промеж ему... (С)
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