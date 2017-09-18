 Во всех регионах должны пройти проверки учреждений, где находятся наши дети, - советник министра МВД Шкиряк

Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.
"К страшной трагедии в Одессе привела преступная безответственность всех должностных лиц: и руководства лагеря, и тех людей в местной администрации, которые выдавали разрешительные документы. Если по нормативам принимаются одни вещи, а на самом деле они таковыми не являются, то, конечно, тут речь идет о должностном преступлении. Сейчас должно быть проведено объективное расследование. И я думаю, следователи выяснят все детали этого происшествия. Виновные в гибели трех невинных детских душ должны понести наказание. И я бы очень хотел, чтобы трагедию в Одессе не использовали в политических баталиях. Это будет неправильно", - отметил Шкиряк.
По его мнению, для предотвращения подобных трагедий в будущем сейчас нужно провести ряд превентивных мер.
"Сегодня все заинтересованы в том, чтобы установить истину. Надеюсь, виновные получат реальные тюремные сроки. К сожалению, уже не первый раз нам приходится реагировать постфактум. Это серьезная проблема. Сейчас во всех регионах страны должны пройти проверки в учреждениях, где находятся наши дети. То есть нужно проводить превентивные меры, чтобы в будущем такого больше не повторилось. Необходимо делать выводы, и причем немедленно. Я как отец искренне сочувствию семьям погибших детей", - подчеркнул Шкиряк.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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1 hr ·
За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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ну так если ты не в курсе начали финансировать как раз при пете с 2015 года
до 15 года были "батькивськи внески" их сейчас уже нигде нет
ну а крупные суммы пошли уже с прошлого года школы и пропитки себе делают и сигнализации уже с этого года на батькивськи внески такого не сделаешь,
насчет денег конечно зависит от города ну если раньше вообще ничего не делалось.....глупо вешать на петю дерибан и разграбление Украины с 1991 по 2015 год
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а в одессе хотят по-старому потому-что рыги у власти они не могут по-новому)
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в Украине идет Полная ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ без финансирования местных бюджетов! точка
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В прошлом году школы проходили проверки, а в этом в Новом-Буге стена отвалилась, благо каникулы - ни кто не пострадал.
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а по виктории я понимаю если-бы был старый лагерь а так технично стырили бабки
взяли миллионы а сделали на сотни тысяч разницу себе в карман там вина труханова и местной сепарской гопоты.
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