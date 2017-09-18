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 Политика Украины, Происшествия
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 Во всех регионах должны пройти проверки учреждений, где находятся наши дети, - советник министра МВД Шкиряк

шкиряк

Трагедия в Одессе не должна стать объектом спекуляций для украинских политиков.

Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"К страшной трагедии в Одессе привела преступная безответственность всех должностных лиц: и руководства лагеря, и тех людей в местной администрации, которые выдавали разрешительные документы. Если по нормативам принимаются одни вещи, а на самом деле они таковыми не являются, то, конечно, тут речь идет о должностном преступлении. Сейчас должно быть проведено объективное расследование. И я думаю, следователи выяснят все детали этого происшествия. Виновные в гибели трех невинных детских душ должны понести наказание. И я бы очень хотел, чтобы трагедию в Одессе не использовали в политических баталиях. Это будет неправильно", - отметил Шкиряк.

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По его мнению, для предотвращения подобных трагедий в будущем сейчас нужно провести ряд превентивных мер.

"Сегодня все заинтересованы в том, чтобы установить истину. Надеюсь, виновные получат реальные тюремные сроки. К сожалению, уже не первый раз нам приходится реагировать постфактум. Это серьезная проблема. Сейчас во всех регионах страны должны пройти проверки в учреждениях, где находятся наши дети. То есть нужно проводить превентивные меры, чтобы в будущем такого больше не повторилось. Необходимо делать выводы, и причем немедленно. Я как отец искренне сочувствию семьям погибших детей", - подчеркнул Шкиряк.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Ну там где ВАШИ ДЕТИ проверки пройдут, а что делать там где НЕ ВАШИ ДЕТИ!?
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Ещё один прахфесианал нарисовался . А почему этот шкиряк не сидит в тюрьме за растрату государственного имущества и злоупотребление служебным положением , когда на самолёте за госчёт за границу летал отдыхать , ав то время как раз база горела .
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после его "разговора" с Сакварелидзе для меня это ноль и пустое место
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Максим Иванищев
1 hr ·

За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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И где он настругает не берущих взяток инспекторов на всю страну? Вывод: объявлен внеочередной общегосударственный сбор урожая.
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Если провести такие комплексные проверки - то ВСЕ учреждения в Украине где находятся Наши Дети нужно закрыть накуй в связи с нарушением ВСЕХ норм по безопасности!
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за 25 лет никто не выделил ни копейки за соблюдение этих норм только с прошлого года начали выделять крупные суммы но многие школы это сплошные проблемы не только связанные с пожарной опасностью.
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Раньше финансировали такие учреждения(школы, детские сады, детские лагеря, ПТУ, техникумы и т.д. ) из общего бюджета, а сейчас отдали финансирование на местные бюджеты где денег практически нет - с трудом бюджетников тянут...реХформа от пейсатых упырей.
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когда это раньше? при СССР что-ле?
ну так если ты не в курсе начали финансировать как раз при пете с 2015 года
до 15 года были "батькивськи внески" их сейчас уже нигде нет
ну а крупные суммы пошли уже с прошлого года школы и пропитки себе делают и сигнализации уже с этого года на батькивськи внески такого не сделаешь,
насчет денег конечно зависит от города ну если раньше вообще ничего не делалось.....глупо вешать на петю дерибан и разграбление Украины с 1991 по 2015 год
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да не смеши ты меня ! ...при Пете наоборот сбросили все на местные бюджеты - мол ипитесь как хотите!
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ну ты сказочник,децентрализация не? не слышал? вместо того что-бы идти в киев на дерибан значительная часть налогов остается на местах это немногий петин плюс, сужу по своему городу.троллейбусы закупают,дороги ремонтируют,остановки новые,замощение улиц плиткой на окраинах города,больницы и школы утепляют окна поменяли на пластиковые.ремонты и прочее такого никогда не было а на следующий год на школы дадут денег вдвое больше.
а в одессе хотят по-старому потому-что рыги у власти они не могут по-новому)
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какая нах децентрализация? ты что соевых реформаторов наслушался дурачек! :D
в Украине идет Полная ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ без финансирования местных бюджетов! точка
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сам ты дурачок,в лужу пернул) у тебя может быть работа такая.....тогда понятно
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Если провести такие комплексные проверки - то ВСЕ учреждения в Украине нужно закрыть накуй в связи с нарушением ВСЕХ норм по безопасности!
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правильно,вместо того что-бы труханова проверять и местную сепарню будем кормить пожарных инспекторов.
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Такая у вас субьда ! Пока не научитесь роботать на совесть , будет всегда над вами надзиратель. А как по другому ?
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слушай,а у того кто приравнял зарплату завхоза или бухгалтера школы к зарплате техработника есть совесть? и тот и другой работает за 2600 грн. ты б работал за такую зарплату? государство так дешево оценивает безопасность детей) а потом технично находит стрелочника.пускай ищут того кто миллионы гривен распилил.
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Та ладно ваши проверки.
В прошлом году школы проходили проверки, а в этом в Новом-Буге стена отвалилась, благо каникулы - ни кто не пострадал.
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Юрий Луценко -- не надо ничего проектировать и ничего сигнализировать -- а надо работать жестко специалистам МЧС -- и проверять ежедневно . Отменили проверки -- САНСТАНЦИИ --ПОЖАРНИКИ и т д . что меньше брать стали они ?? Или у Предпринимателей сразу совесть проснулась ?? Нет и нет и нет . Мчс министра на ХЕР если сам не догадался при отсутствии совести написать рапорт на УВОЛЬНЕНИЕ . Это его уши и его ведомства -- сколько нужно гореть людям и детям в Украине -- чтобы лейтенант ходил каждый день и заставлял Директоров исполнять законы и Предписания . А сегодня работа МЧС -- " я пришел и сделал замечание " -- и хер с ним -- горите синим огнем дети . Такого близко не должно быть . Это уши министра МЧС в первую очередь
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под замечание нужны деньги а 25 лет их никто и не думал выделять,подход был такой скажите спасибо что зарплату платим,сантстанцию хоть подразогнали раньше до 10 человек за раз приходили и всем дай пожарников тоже разгонять нужно,они должны не указывать с умным видом а реально помогать.
а по виктории я понимаю если-бы был старый лагерь а так технично стырили бабки
взяли миллионы а сделали на сотни тысяч разницу себе в карман там вина труханова и местной сепарской гопоты.
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А на которого наручники одевали прям на заседании Правительства -- это кто ???
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Как бы вы не относились к этой власти , но народ у нас такой , и руки у него с жопе растут , потому и нужно проверки , контрол , надзиратели, а без того можно строить или делат на совесть ? Можно было строить с пониманием , что там будут дети одехать? Или без проверки , без бата ничего построить нормально нельзя ?
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Шкіряк відправ Зоряна нехай все перевірить та тобі доповість, список тих, хто не дотримується віддаш Кантоше Меращенко, нехай усіх на сайт Миротворець занесе.
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Павлин сраный, когда дети сгорели вы умные, а раньше кроме Миши у вас шакалов других забот не было.
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Вы святой ? Вы все делаете по совести и налоге платите ? Тогда вы имеете право критиковать их !
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Це ти сам вирішив, хто може їх критикувати, а хто ні, або вказівку від когось отримав?
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Корпорация Богдан получила в суде до 2024 года расрочку на выплату Уркэксимбанку 150 000 грн Здесь: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48136875
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо всех регионах должны пройти проверки учреждений, где находятся наши дети, - советник министра МВД Шкиряк
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