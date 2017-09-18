 Кабмин предлагает увеличить расходы для Верховного суда почти на 5 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, такое предложение зафиксировано в законопроекте № 7000.
Согласно проекту главной государственной сметы, в частности, расходы по общему фонду предусмотрены на уровне 1 млрд 61 млн 637,4 тыс. грн, по специальному - 532 млн 134,4 тыс. гривен.
Расходы по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом Украины" предусмотрено по общему и специальному фондам государственного бюджета в объеме 1 млрд 593 млн 771,8 тыс. гривен.
Также расходы на оплату труда предусмотрены в объеме 853 млн 84,3 тыс. гривен; расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей предусмотрены в объеме 14 млн 841,3 тыс. грн.
Расходы развития предусмотрены по специальному фонду государственного бюджета в объеме 405 млн 759,3 тыс. грн для приобретения принтеров, компьютерной и оргтехники, на реконструкцию помещений суда и тому подобное.
Напомним, спикер Андрей Парубий сегодня на согласительном совете объявил о том, что проект госбюджета на 2018 год обнародован на сайте парламента.
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За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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но судьи свои люди, власть олигархов нужно защищать
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- Да понять его, надёже царь, не мудрено. Они Кемскую волость хотят...
- Что, что? Кемскую волость?
- О ! я-я! Кемська волост...
- Да, пусть забирает на здоровье! Я то думал, Господи...
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14.8млн грн на опалення та ком. послуги це нормально, як вважаєте?
якщо суд стільки вітрачає на комм. полуги, а солоденькі порохоботи кажуть все збс., тарифи норм, кому вірити?
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Так може розміри застав по мильярдних справах не десятками та сотнями тисяч визначати?
А ще можна спробувати конфіскацію для топ-корупціонерів запровадити. Тоді суди взагалі можуть на самофінансуванні існувати.
Про посадити вже й так мова не йде.
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