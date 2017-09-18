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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин предлагает увеличить расходы для Верховного суда почти на 5 млн грн

бюджет

В проекте государственного бюджета Украины на 2018 год расходы для Верховного суда Украины предусмотрены в сумме 1 млрд 593 млн 771,8 тыс. грн, когда в 2017 году они были предусмотрены на уровне 1 млрд 12 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, такое предложение зафиксировано в законопроекте № 7000.

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Согласно проекту главной государственной сметы, в частности, расходы по общему фонду предусмотрены на уровне 1 млрд 61 млн 637,4 тыс. грн, по специальному - 532 млн 134,4 тыс. гривен.

Расходы по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом Украины" предусмотрено по общему и специальному фондам государственного бюджета в объеме 1 млрд 593 млн 771,8 тыс. гривен.

Также расходы на оплату труда предусмотрены в объеме 853 млн 84,3 тыс. гривен; расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей предусмотрены в объеме 14 млн 841,3 тыс. грн.

Расходы развития предусмотрены по специальному фонду государственного бюджета в объеме 405 млн 759,3 тыс. грн для приобретения принтеров, компьютерной и оргтехники, на реконструкцию помещений суда и тому подобное.

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Напомним, спикер Андрей Парубий сегодня на согласительном совете объявил о том, что проект госбюджета на 2018 год обнародован на сайте парламента.
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Максим Иванищев 1 hr ·

За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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думаешь легко жрать по-немецки..я вот со своей зарплатой не укладываюсь
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благодаря чему и отправили на тот свет , почуяли суки жопатые от кого жареным несет!
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Молодец Музычко, так нужно с чиновниками, а не иначе
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урежем деньги на медицину и пенсионеров, это бесполезные траты
но судьи свои люди, власть олигархов нужно защищать
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За те,як вони судять,то з них треба стягти цей мільярд шістдесят один мільйон гривень.!
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Мало!! Мало!! На 5 млрд увеличьте так как онижедети голодающие!!
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Дело полтора года лежит и никак не рассмотрят, а все почему, потому что там материалы для европейского суда, про выродков чиновников аграрного министерства
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НУ как же, они самые незащищённые, Зарплаты им по миллиону, назначить!
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-Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно..
- Да понять его, надёже царь, не мудрено. Они Кемскую волость хотят...
- Что, что? Кемскую волость?
- О ! я-я! Кемська волост...
- Да, пусть забирает на здоровье! Я то думал, Господи...
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а вы думаете легко взятки брать? тяжелый труд!!
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скільки верховних судів в Україні (маю на увазі будівель)?
14.8млн грн на опалення та ком. послуги це нормально, як вважаєте?

якщо суд стільки вітрачає на комм. полуги, а солоденькі порохоботи кажуть все збс., тарифи норм, кому вірити?
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Кабмин предлагает увеличить расходы для Верховного суда почти на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 6343

Так може розміри застав по мильярдних справах не десятками та сотнями тисяч визначати?
А ще можна спробувати конфіскацію для топ-корупціонерів запровадити. Тоді суди взагалі можуть на самофінансуванні існувати.
Про посадити вже й так мова не йде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает увеличить расходы для Верховного суда почти на 5 млн грн
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