 В августе в порты оккупированного Крыма зашли 34 грузовых судна-нарушителя, из них 23 – под флагом РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МинВОТ. В общем этими судами осуществлено 77 заходов в порты Керчь и Севастополь. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 11 - под флагами других государств. В частности Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания.
Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".
В течение июля 2017 по обобщенной информации к портам и терминалов АР Крым заходили 597 судов под флагами таких государств Мальта, Италия, Сингапур, Панама, Танзания, Турция, Болгария, Китай, Молдова, Камбоджа, Либерия, Каймановы Острова, Сьерра -Леоне, Маршалловы Острова, Острова Кука.
В Керченский порт в июле заходили в целом 269 судов;
Феодосийский - 42;
Севастопольский - 245;
Евпаторийский - 5;
Ялтинский - 5.
Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматривается как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.
426 5
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Московский суд признал "дочку" Siemens истцом по делу о крымских турбинах(9)
Кучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"(70)
Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма, - Чубаров(199)
Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)(118)
Крым – не Каталония(0)
На храмах Московского патриархата в оккупированном Крыму снимают таблички УПЦ(28)
МИД РФ о докладе ООН: "Попытки включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в доклад по Украине неправомерны"(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить