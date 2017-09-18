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 Политика Украины
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 В августе в порты оккупированного Крыма зашли 34 грузовых судна-нарушителя, из них 23 – под флагом РФ

В период с 1 августа по 1 сентября текущего года зафиксированы заходы 34 грузовых судов-нарушителей в порты Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МинВОТ. В общем этими судами осуществлено 77 заходов в порты Керчь и Севастополь. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 11 - под флагами других государств. В частности Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

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В течение июля 2017 по обобщенной информации к портам и терминалов АР Крым заходили 597 судов под флагами таких государств Мальта, Италия, Сингапур, Панама, Танзания, Турция, Болгария, Китай, Молдова, Камбоджа, Либерия, Каймановы Острова, Сьерра -Леоне, Маршалловы Острова, Острова Кука.

В Керченский порт в июле заходили в целом 269 судов;

Феодосийский - 42;

Севастопольский - 245;

Евпаторийский - 5;

Ялтинский - 5.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматривается как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.
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Ну и дальше где стратегия борьбы с нарушителями?
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Где где...Вон на Сааке начали отрабатывать! Пока в тренировках...
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Так давно вже зрозуміло, що порушували, порушують та будуть порушувати.
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Сколько из названых корыт потоплено или оштрафовано?
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Было бы странно, если туда корабли не заходили. И уж тем более, под российским флагом. И вообще, надо быть реалистами. Прошло три года. Через пять лет, в крымские порты будут заходить все, кому это экономически выгодно. И так будет, пока существует Россия. Так что, Украине надо избавляться от фантомных болей и жить реалиями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ августе в порты оккупированного Крыма зашли 34 грузовых судна-нарушителя, из них 23 – под флагом РФ
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